Novità e trend 34 6

Arctic MX-7: la mescola termica dovrebbe raffreddare ancora meglio

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 17.12.2025

Arctic ha presentato la MX-7. Secondo il produttore, la nuova pasta termica è stata progettata per garantire un raffreddamento ancora migliore e per essere particolarmente resistente.

Arctic amplia la sua nota serie MX con il modello MX-7. Il composto termico universale per CPU e GPU è caratterizzato da una viscosità compresa tra 35.000 e 38.000 poise e da una densità di 2,9 g/cm³. Questo dovrebbe garantire un efficiente trasferimento di calore. Grazie alla sua elevata viscosità, la pasta dovrebbe diffondersi in modo particolarmente uniforme quando viene premuta sul dispositivo di raffreddamento.

So empfiehlt Arctic den Auftrag der MX‑7-Wärmeleitpaste.

Arctic sottolinea che MX-7 aderisce solo debolmente alle superfici, il che facilita la pulizia. Il suo forte legame interno impedisce che si secchi e dovrebbe garantire prestazioni costanti per gli anni a venire. La pasta è particolarmente resistente e non mostra alcun effetto di pompaggio anche dopo ripetuti cicli di temperatura. Il suo campo di applicazione va da -50 a 250 °C, è di colore grigio e non è elettricamente conduttivo.

Performance a confronto

Nella sua prova, Arctic confronta l'MX-7 con i modelli precedenti MX-6 e MX-4. Il sistema ha raggiunto una temperatura di 68,0 °C con la nuova pasta, rispetto ai 70,3 °C dell'MX-6 e ai 72,1 °C dell'MX-4 - misurati in ogni caso con un Intel Core Ultra 9 285K a 284 W di consumo energetico e 25 °C di temperatura ambientale.

Arctic mette a confronto MX-7 con MX-6 e MX-4. Meno gradi = migliore trasferimento di calore.

Fonte: Arctic

In una prima prova indipendente del Laboratorio di Igor, l'MX-7 è al primo posto. Igor sottolinea che la pasta è facile da lavorare, non mostra effetti di pompaggio evidenti e rimane stabile. Inoltre, sottolinea che la MX-7 è meno costosa di molti altri prodotti di fascia alta, il che la rende interessante.

Prezzo e disponibilità

Arctic indica i seguenti prezzi di vendita consigliati per MX-7: La siringa da 2 grammi dovrebbe costare 14,49 euro, la variante da 4 grammi 15,99 euro e la confezione da 8 grammi 20,99 euro. Sono stati annunciati anche dei bundle con MX Cleaner. In teoria, la nuova pasta termica è disponibile immediatamente. Ci stiamo impegnando per aggiungere i nuovi prodotti al nostro negozio il prima possibile.

Immagine di copertina: Artico

Mi piace questo articolo! A 34 persone piace questo articolo







