AppleCare One: Apple assicura tre dispositivi per 20 dollari al mese

24.7.2025

Apple offre un abbonamento che assicura fino a tre dispositivi contro danni, furto e smarrimento a un prezzo fisso. A seconda del modello, potrebbe essere più conveniente rispetto ai contratti individuali. AppleCare One è inizialmente disponibile solo negli Stati Uniti.

Apple ha introdotto una nuova offerta assicurativa per il mercato statunitense: «AppleCare One» copre fino a tre prodotti per 19,99 dollari al mese. Per ogni dispositivo aggiuntivo verrà addebitato un costo di 5,99 dollari USA. AppleCare One include i servizi già noti di AppleCare+, tra cui la riparazione dei danni autoinflitti, la sostituzione della batteria e l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7. È sempre inclusa anche la protezione contro il furto e lo smarrimento. In precedenza questo servizio era disponibile solo per l'iPhone.

Un vantaggio del nuovo modello è che i dispositivi fino a quattro anni possono essere assicurati anche retroattivamente, a differenza del periodo di 60 giorni previsto per la sottoscrizione di AppleCare+. I dispositivi devono essere collegati a un account Apple e devono essere in buone condizioni al momento dell'acquisto. Apple verifica questo aspetto con uno strumento di diagnostica. Alle cuffie si applica un periodo più breve di un anno dalla data di acquisto.

Soprattutto per i dispositivi costosi

AppleCare One è inizialmente disponibile solo negli Stati Uniti. Non è ancora stata annunciata l'espansione ad altri mercati. Rispetto ad AppleCare+, il nuovo modello può essere più economico. L'importo dipende dal tipo e dal numero di dispositivi. Per dispositivi come il Watch, l'offerta sembra piuttosto poco attraente. I prezzi mensili per l'AppleCare+ negli Stati Uniti sono:

iPhone: a partire da 9,99 dollari USA (con protezione contro il furto e lo smarrimento)

iPad: a partire da 4,99 dollari (standard)

MacBook Pro: a partire da 9,99 dollari USA (standard)

Apple Watch: a partire da 2,99 dollari (standard)

Apple Vision Pro: 24,99 dollari (standard)

In Svizzera, il prezzo mensile di AppleCare+ per il normale iPhone 16 è di 7,50 franchi (standard) o 11 franchi (con protezione contro furto e smarrimento). Per l'iPad Air 13" il prezzo è di 5 franchi (standard), per il MacBook Pro 14" un anno costa 99 franchi e tre anni 279 franchi. Tutti i prezzi svizzeri sono disponibili qui, quelli tedeschi qui.

