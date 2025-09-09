Novità e trend 150 221

Apple presenta i nuovi iPhone con il modello Air ultra-sottile

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 9.9.2025

L'iPhone Air è lo smartphone Apple più sottile di sempre. Nel frattempo, il modello Pro è dotato di una nuova fotocamera con teleobiettivo e ha un aspetto notevolmente diverso dal suo predecessore.

Apple ha presentato la 17esima generazione dei suoi smartphone. L'iPhone 17 Pro e l'iPhone 17 Pro Max hanno un nuovo design, diversi miglioramenti alla fotocamera e un nuovo chip. Le batterie più grandi dovrebbero garantire una maggiore durata della batteria.

Apple sostituisce il modello Plus con l'iPhone Air. Si tratta dell'iPhone più sottile di sempre e pesa meno dei modelli più piccoli nonostante il display da 6,5 pollici. Tuttavia, il dimagrimento comporta una sola fotocamera e una minore durata della batteria.

Il CEO di Apple Tim Cook ha presentato ancora una volta i migliori iPhone di tutti i tempi.

L'iPhone 17 normale eredita il display da 6,3 pollici con 120 Hertz (ProMotion) dal modello Pro dello scorso anno. La fotocamera frontale da 18 megapixel è un'innovazione trasversale al modello. Ha una prospettiva più ampia e un sensore due volte più grande del precedente. È di forma quadrata, quindi non è più necessario ruotare lo smartphone per i selfie in formato orizzontale.

I nuovi iPhone saranno disponibili dal 19 settembre e possono essere preordinati da venerdì 12 settembre. I prezzi di vendita ufficiali:

iPhone 17, 256 GB : 799 franchi svizzeri / 949 euro

: 799 franchi svizzeri / 949 euro iPhone Air, 256 GB : 999 franchi svizzeri / 1199 euro

: 999 franchi svizzeri / 1199 euro iPhone 17 Pro, 256 GB : 1099 franchi svizzeri / 1299 euro

: 1099 franchi svizzeri / 1299 euro iPhone 17 Pro Max, 256 GB: 1199 franchi svizzeri / 1449 euro

iPhone 17 Pro: nuovo design, nuova fotocamera con teleobiettivo

Dopo cinque anni in cui l'iPhone Pro è rimasto praticamente lo stesso, quest'anno Apple gli ha dato un'importante riprogettazione. Il plateau della fotocamera «» (keynote originale) è rettangolare e si estende per tutta la larghezza del retro. Sotto, un vetro Ceramic Shield è incastonato in un corpo unibody di alluminio (R.I.P. Titan). La parte anteriore è costituita da un nuovo Ceramic Shield 2, che si dice sia tre volte più resistente ai graffi rispetto alla prima versione. Sembra anche che riduca meglio i riflessi. I colori disponibili sono argento, «blu profondo» e «arancio cosmico». Quest'ultimo ricorda l'Action Button dell'Apple Watch Ultra.

Quello che Apple chiama «8× Telephoto» non è altro che un ritaglio digitale della nuova fotocamera quadrupla.

Una delle ragioni del modulo fotocamera più grande è probabilmente il nuovo teleobiettivo. Ha una lunghezza focale leggermente inferiore, pari a 100 millimetri (equivalente al full-frame). Questo corrisponde a uno zoom quadruplo, se preferisci pensare in termini di smartphone. In compenso, il sensore è più grande del 56 percento e ora offre la stessa risoluzione di 48 megapixel delle altre due fotocamere posteriori. Ciò consente uno zoom digitale di 200 millimetri (otto volte). Tuttavia, la risoluzione scende a 12 megapixel.

Con le nuove funzionalità video, è chiaro che Apple si rivolge anche ai vlogger con l'iPhone 17 Pro. Lo smartphone è in grado di registrare simultaneamente video frontali e posteriori. Le fotocamere posteriori sono in grado di gestire anche ProRes RAW, anche se è improbabile che questo formato video professionale sia utile nella maggior parte dei casi.

L'A19 Pro è più potente ed efficiente dei precedenti chip di Apple.

Oltre alla fotocamera, Apple sta migliorando anche il chip. Si dice che il nuovo A19 Pro con CPU a 6 core e GPU a 6 core sia fino al 40 percento più veloce del suo predecessore. Le specifiche di Apple non rivelano se il dispositivo abbia anche una maggiore quantità di RAM. L'A18 Pro aveva solo 8 gigabyte. Un'altra novità presente in tutti i nuovi iPhone è il chip wireless di Apple chiamato N1. Supporta il WiFi 7 e il Bluetooth 6.0.

Secondo Apple, l'A19 Pro e l'N1 sono particolarmente efficienti dal punto di vista energetico. Allo stesso tempo, la capacità della batteria aumenta. Questo dovrebbe garantire una maggiore durata della batteria. Apple dichiara 33 ore di riproduzione video per l'iPhone 17 Pro normale e 39 ore per l'iPhone 17 Pro Max. In ogni caso, si tratta di sei ore in più rispetto al suo predecessore. Tuttavia, questi dati si riferiscono solo alle versioni eSIM. Dato che in Europa l'iPhone 17 Pro ha ancora uno slot fisico, in questo paese ha solo 31 e 37 ore di riproduzione video.

Bello e sottile.

Dopo il fiasco della non sufficientemente robusta «FineWoven», Apple sta facendo un secondo tentativo di custodia in tessuto. Il nuovo tentativo si chiama «TechWoven» e dovrebbe essere molto più resistente grazie a un rivestimento. I filati di colore diverso forniranno una «texture dimensionale». Le custodie TechWoven per iPhone 17 Pro sono disponibili in nero, blu, viola, «Siena» (una tonalità di marrone) e verde.

iPhone Air: sottile e ridotto

Per la prima volta, Apple sta modificando il suo smartphone in chiave Air. Il concetto dell'iPhone Air ricorda quello del primo MacBook Air: sacrifica le funzioni e la durata della batteria sull'altare della sottigliezza. Il risultato è un iPhone estremamente sottile ma grande. Misura solo 5,6 millimetri di spessore.

I colori dell'iPhone Air mirano a irradiare «leggerezza».

La diagonale del display è di 6,5 pollici, quasi quanto il vecchio iPhone 16 Plus, di cui non esiste un successore. Con un peso di soli 165 grammi, l'iPhone Air dovrebbe risultare molto leggero per le sue dimensioni. Il retro è in vetro con Ceramic Shield, mentre la cornice è in titanio. L'iPhone Air è disponibile nei colori nero, bianco, «oro chiaro» e «azzurro».

L'iPhone Air non ha più una scheda SIM nemmeno in Europa. Questo permette ad Apple di creare più spazio per la batteria. Si dice che la durata della batteria sia pari a quella dell'iPhone 16 Pro.

Lo svantaggio del design sottile è una durata della batteria inferiore rispetto agli altri modelli. Apple sostiene che lo smartphone durerà comunque tutto il giorno e dichiara 27 ore di riproduzione video - lo stesso dell'iPhone 16 Pro, tre in meno dell'iPhone 17 e sei in meno dell'iPhone 17 Pro (solo eSIM). L'Air è dotato di un A19 Pro leggermente ridotto con una CPU a 6 core e una GPU a 5 core. Il display è in grado di funzionare in ProMotion (120 Hertz).

Per il modem, Apple ha optato per il suo nuovo C1X interno. Si tratta di un'ulteriore evoluzione del C1 dell'iPhone 16e. Il C1X dovrebbe essere migliore del modem Qualcomm presente nell'iPhone 16 Pro. È interessante notare che i modem Qualcomm sono ancora utilizzati nei normali iPhone 17 e iPhone 17 Pro. Inoltre, a differenza degli altri modelli, l'iPhone Air non ha una scheda SIM fisica in tutto il mondo.

La gamma di colori del normale iPhone 17.

Il secondo svantaggio rispetto agli altri modelli è la fotocamera singola sul retro con una lunghezza focale di 26 millimetri e una risoluzione di 48 megapixel. La fotocamera frontale da 18 megapixel è la stessa degli altri modelli e l'iPhone Air supporta anche la doppia acquisizione.

iPhone 17: finalmente 120 hertz

Come i suoi fratelli maggiori, il modello normale di iPhone ha una nuova fotocamera frontale da 18 megapixel e Ceramic Shield 2 per proteggere il display. L'iPhone 17 dovrebbe anche offrire una migliore durata della batteria: 8 ore in più di riproduzione video rispetto al modello precedente. Ciò corrisponde a un aumento del 36 percento. Per quanto riguarda i colori, è disponibile in nero, bianco, «blu nebbia», «salvia» e «lavanda».

La gamma di colori del normale iPhone 17. Apple

Il più grande aggiornamento riguarda il display. Rispetto al suo predecessore, è leggermente più grande (6,3 anziché 6,1 pollici) e supporta finalmente i 120 Hertz (ProMotion). Come nei modelli più costosi, la luminosità massima è di 3000 nit. All'interno è presente un chip A19 con CPU a 6 core e GPU a 5 core. La fotocamera ultra-grandangolare ha un sensore più grande con una risoluzione di 48 megapixel.

È possibile preordinare i nuovi iPhone dal 12 settembre presso Digitec e Galaxus. Nelle prossime settimane verrà pubblicato un resoconto dei test e parleremo dei nuovi dispositivi anche nel podcast di Techtelmechtel. Se vuoi vedere il keynote, puoi trovare la registrazione qui:

