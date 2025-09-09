Apple AirPods Pro 3: i nuovi auricolari di Apple con un dottorato di ricerca

Novità e trend
Apple presenta gli AirPods Pro 3: con un suono migliore e la cancellazione attiva del rumore, una nuova custodia, traduzioni in tempo reale e funzioni per la salute.
In occasione del keynote di iPhone 17, Apple ha presentato la terza generazione di AirPods Pro. A tre anni di distanza dal lancio delle AirPod Pro 2 (e di una versione con custodia di ricarica USB-C un anno dopo), la terza generazione è destinata a offrire di più in termini di suono e design, oltre a funzioni aggiuntive. L'attenzione è rivolta alle funzioni sanitarie e alle traduzioni in tempo reale.
La misurazione della frequenza cardiaca integrata è stata particolarmente enfatizzata durante il keynote. Speciali sensori negli auricolari sono progettati per riconoscere il flusso sanguigno nell'orecchio e ricavarne la frequenza cardiaca. Le cuffie registrano diverse decine di misurazioni al secondo. Se indossi contemporaneamente un Apple Watch, i valori vengono sincronizzati - non che il Watch fornisca valori diversi da quelli delle AirPods.
Secondo Apple, sono stati fatti notevoli progressi nella cancellazione attiva del rumore (ANC). La gamma di frequenze in cui dovrebbe avvenire un'efficace cancellazione del rumore è significativamente più ampia. Apple parla di un raddoppio della potenza dell'ANC rispetto ai suoi predecessori. Inoltre, si dice che la modalità trasparenza sia ancora più chiara: potrai sentire sia la tua voce che quella della persona di fronte a te in modo più chiaro e naturale.
Quasi di sfuggita, Apple menziona il suono: le Airpods Pro 3 offrono un'immagine complessiva più equilibrata. Il suono dovrebbe essere migliore anche durante le chiamate. Le AirPods Pro 3 catturano l'attenzione anche dal punto di vista visivo. Gli auricolari sporgono maggiormente dal fusto e sono stati adattati meglio ai canali uditivi, con un maggior numero di attacchi di diverse dimensioni. Le AirPods 3 Pro non temono nemmeno la pioggia: gli auricolari sono protetti dagli spruzzi d'acqua secondo la normativa IP57.
La durata della batteria è stata aumentata a otto ore con ANC attivato e a dieci ore in modalità trasparente
Il mio ultimo punto di forza: se colleghi le AirPods Pro 3 al tuo iPhone, le AirPods, o più precisamente l'Intelligenza Apple, traducono in diretta le conversazioni in altre lingue nella tua lingua madre, compresa l'emissione vocale nell'orecchio. Apple non ha ancora comunicato quali lingue saranno supportate al momento del lancio. Nella demo si parlava inglese e spagnolo.
Gli Apple AirPods Pro 3 saranno in vendita dal 19 settembre. Il prezzo al dettaglio è di 219 franchi o 249 euro.
