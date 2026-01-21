Novità e trend 6 3

Annunciato "Life is Strange: Reunion": il ritorno di Max e Chloe

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 21.1.2026

Max Caulfield e Chloe Price viaggiano di nuovo insieme in "Life is Strange: Reunion". La nuova avventura si svolge dopo gli eventi di "Life is Strange" e integra nella storia le conseguenze delle tue decisioni precedenti.

«Life is Strange» è una delle serie di giochi che molti giocatori non hanno nel loro radar. Racconta storie emozionanti e lascia al giocatore decisioni di vasta portata che possono avere conseguenze drammatiche. Il primo capitolo, «Life is Strange», è stato pubblicato nel 2015 e ha ricevuto numerosi premi.

Di cosa parla Life is Strange? Niente spoiler! Il timido Max Caulfield è uno studente di fotografia in una scuola superiore. Lì incontra per caso la sua ex migliore amica ribelle Chloe Price. Le due si erano perse di vista dopo aver cambiato casa anni prima, ma si riavvicinano immediatamente. Allo stesso tempo, Max si rende conto di avere il potere di tornare indietro nel tempo. Questo le permette di influenzare le persone e di prevenire eventi tragici. Ma questo ha delle conseguenze: I suoi interventi mettono in moto sviluppi che lei non aveva previsto e non voleva. E hanno anche un impatto sulla sua amica Chloe. Le due vengono coinvolte in eventi che mettono in pericolo l'intera città. Il gioco ti mette anche di fronte a importanti decisioni umane.

Mentre «Life is Strange 2» si concentra su altri personaggi, Max ritorna in «Life is Strange: Double Exposure». Lo studio di sviluppo Deck Nine Games ha annunciato «Life is Strange: Reunion», un nuovo gioco con Max e Chloe che si propone come un sequel. Il fatto che Chloe sia tornata potrebbe essere una sorpresa per molti.

Non dovrai aspettare molto per la risoluzione: «Reunion» uscirà su PS5, Xbox e Steam il 26 marzo.

Ricordi deludenti

La storia di «Life is Strange: Reunion» si svolge anni dopo gli eventi precedenti in un'università dove Max lavora. Lì lei e Chloe si incontrano di nuovo.

Nel livestream di annuncio, le doppiatrici Hannah Telle e Rhianna DeVries parlano del gioco dal minuto 34:37. Parlano di come «Reunion» affronta la storia personalizzata di «Life is Strange» grazie alle numerose opzioni decisionali.

Reunion ti offre l'opportunità di prendere decisioni importanti dai giochi precedenti all'inizio. In base a ciò, nel gioco vedrai diverse sequenze video e opzioni di dialogo. L'obiettivo è quello di raccontare la storia in modo logico per tutti.

Le attrici hanno anche affrontato il tema delle sequenze video e delle opzioni di dialogo nel gioco.

Le attrici affrontano anche l'apparente lacuna nella logica con il ritorno di Chloe. Deck Nine Games fa di necessità virtù e pone questa falla nella logica al centro della storia: Chloe è tormentata dai ricordi di situazioni terribili che non ha mai vissuto. Anche Max ha delle visioni. I due amici si riavvicinano e insieme vanno a fondo degli eventi.

Decisioni ed enigmi

A seconda della situazione, controlli Max o Chloe in «Reunion». Max può controllare nuovamente il tempo. L'abilità speciale di Chloe è meno soprannaturale: è brava a persuadere le persone. Il video di annuncio suggerisce che dovrai ancora una volta prendere decisioni importanti e che puoi aspettarti una combinazione di una storia emozionante e avvincente con personaggi interessanti ed elementi di avventura, conditi da molte sequenze video. Le opzioni decisionali dovrebbero inoltre garantire un elevato valore di rigiocabilità.

Immagine di copertina: Giochi Deck Nine

Mi piace questo articolo! A 6 persone piace questo articolo







