AMD aggiorna i suoi chip per notebook con "Ryzen AI 400

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 6.1.2026

AMD presenta la nuova serie "Ryzen AI 400" al CES 2026. I chip mantengono i core Zen 5, la grafica Radeon e le NPU XDNA, ma aumentano il clock della CPU, la larghezza di banda della memoria e le prestazioni delle NPU.

AMD sta posizionando «Ryzen AI 400» come la prossima generazione della sua piattaforma per notebook. Tecnicamente, la serie si basa sulla precedente «architettura Ryzen AI 300», ma offre velocità di clock più elevate, maggiore larghezza di banda della memoria e una NPU più potente. I chip presentano fino a 12 core della CPU, grafica Radeon 800M basata su RDNA 3.5 e una NPU XDNA 2 con fino a 60 TOPS. AMD si rivolge quindi a ultrabook, notebook consumer classici, dispositivi business e mini-desktop compatti.

CPU: Zen 5 con una messa a punto fine

L'architettura della CPU rimane invariata per Zen 5 e Zen 5c. AMD ha aumentato le frequenze di clock della CPU sui singoli modelli e ha ottimizzato la gestione dell'energia, con notevoli vantaggi a seconda del modello. La configurazione massima rimane di 12 core e 24 thread. Alcuni modelli salgono o scendono in termini di prestazioni all'interno della serie. Nel complesso, si tratta di un classico aggiornamento della stessa architettura.

GPU: Radeon 800M rimane un punto di forza

La grafica integrata è ancora basata su RDNA 3.5 e ora è conosciuta come serie Radeon 800M. A seconda del modello, sono disponibili fino a 16 unità di calcolo e velocità di clock fino a 3,1 GHz. In combinazione con una memoria più veloce - fino a DDR5-8533 nei modelli di punta - questo dovrebbe garantire miglioramenti evidenti nelle applicazioni che richiedono l'uso della GPU. Le GPU integrate di AMD sono tradizionalmente superiori a molte iGPU di Intel e alle soluzioni Adreno di Qualcomm. Con Ryzen AI 400, è improbabile che questo posizionamento fondamentale cambi di molto.

NPU: fino a 60 TOPS tra Intel e Qualcomm

Il cambiamento più grande riguarda la NPU. AMD punta su XDNA 2 e aumenta il massimo dai precedenti 50 TOPS (Ryzen AI 300) fino a 60 TOPS. Questo posiziona AMD tra Intel (50 TOPS) e Qualcomm (80 TOPS). Le prestazioni sono facilmente sufficienti per le funzioni Copilot Plus e i modelli AI locali. La CPU e la GPU possono anche eseguire calcoli di intelligenza artificiale, se supportati dal software. Tuttavia, a seconda dello scenario, sono meno efficienti rispetto alla NPU.

I primi laptop Ryzen AI 400 sono previsti per il gennaio 2026.

Immagine di copertina: AMD

