Nouveautés + tendances 29 1

ZX Spectrum Next : Issue 3 ramène du matériel rétro avec des fonctionnalités modernes

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 5/8/2025

Le ZX Spectrum Next Issue 3 reste fidèle à l'original : avec une véritable architecture Z80 basée sur FPGA. En même temps, elle offre des interfaces modernes comme HDMI et Wi-Fi, plus de puissance et un système ouvert.

Le ZX Spectrum est de retour. Avec l'Issue 3, l'équipe derrière le ZX Spectrum Next lance une version révisée de l'ordinateur rétro moderne. Il ne s'agit pas d'une émulation, mais d'une architecture matérielle originale à base de FPGA qui transpose le design des années 1980 dans le monde d'aujourd'hui. Avec des options modernes. Si vous avez grandi avec des listings BASIC ou si vous découvrez l'informatique rétro, cet appareil vous offre une entrée en matière passionnante.

Performances accrues, nouvelles fonctionnalités

L'Issue 3 n'est pas un tout nouveau système, mais une évolution de l'Issue 2 de 2022. Le noyau FPGA a été mis à jour, le logiciel système optimisé et des améliorations matérielles mineures mais pertinentes ont été apportées. Il s'agit notamment d'une alimentation électrique améliorée, d'un refroidissement plus efficace et d'une carte mère légèrement remaniée avec un meilleur blindage CEM.

Techniquement, le système est basé sur un FPGA Artix-7 qui fonctionne jusqu'à 28 mégahertz : bien plus rapide que le processeur Z80 original. La mémoire vive est de deux mégaoctets, ce qui est plus que suffisant pour des applications rétro.

Vous obtenez toujours un système avec une puce FPGA compatible avec le Z80, qui exécute des programmes originaux du spectre, que ce soit par carte SD ou par programmation directe. De nombreuses extensions sont également prises en charge, bien qu'il puisse y avoir des limitations ponctuelles avec du matériel spécifique.

En même temps, vous profitez de commodités modernes telles que la sortie HDMI, le Wi-Fi, le support du clavier USB et des accélérateurs optionnels pour les applications plus exigeantes. Les moniteurs peuvent être connectés via HDMI, VGA ou RGB : à 50 ou 60 hertz au choix. Le design du boîtier est signé Rick Dickinson, le concepteur du ZX Spectrum classique.

Kickstarter à nouveau utilisé comme plateforme

Comme pour ses prédécesseurs, l'équipe de développement finance le projet via Kickstarter. La campagne pour Issue 3 a été lancée en juillet 2025 et a atteint son objectif en moins de 24 heures. Cela montre que : La communauté rétro est active et affamée. Si vous voulez encore y participer, vous devez vous dépêcher. La campagne se poursuit jusqu'au 18 août. L'expédition est prévue pour décembre 2025.

L'écosystème logiciel se développe

Parallèlement au nouveau matériel, l'écosystème se développe également. De nombreux développeurs travaillent sur des logiciels exclusifs pour le Next : des jeux homebrew dans le style des années 80 aux outils ambitieux pour la musique et les graphiques. Avec NextBASIC, vous disposez d'une variante moderne du langage de programmation classique, complétée par de nouvelles commandes, des modes graphiques et des fonctions sonores. En plus de NextBASIC, vous pouvez également programmer en C ou en assembleur. L'environnement de développement est ouvert et documenté. Des tutoriels, des outils et le support de la communauté sont disponibles gratuitement.

Les titres les plus populaires sont le jeu de plates-formes et d'action «Aliens Neoplasma», le jeu d'aventure Maze «Melkhior's Mansion» ou le jeu de rôle «CuadragonNext». Vous pouvez même créer vos propres jeux d'aventure avec l'outil DaaD. Pour organiser votre collection de jeux, vous pouvez utiliser Next Launcher. C'est un outil de gestion avec plus de 3000 slots éditables.

Des jeux et applications exclusifs sortent régulièrement sur le ZX Spectrum Next.

Source : Henrique Olifiers (Kickstarter)

Certains de ces titres ne sortent pas seulement en version numérique, mais aussi en cassettes physiques. Tout à fait dans le style des années 1980.

Photo d’en-tête : Henrique Olifiers (Kickstarter)

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 29 personne(s)