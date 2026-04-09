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WhatsApp : bientôt votre numéro de téléphone portable restera secret

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 9/4/2026

Il sera désormais possible d'utiliser Messenger sans que d'autres personnes ne voient votre numéro de téléphone portable.

Jusqu'à présent, WhatsApp et son utilisation étaient étroitement liés à votre numéro de téléphone portable. Cela permettait à vos contacts de vous trouver, de vous ajouter à des groupes ou de vous envoyer des messages. Cela va maintenant changer. À l'avenir, vous pourrez également définir un nom d'utilisateur. Ce nom permettra aux autres utilisateurs de vous contacter sans connaître votre numéro de téléphone. Le principe rappelle celui d'autres messageries comme Threema.

Mais WhatsApp ne sera pas aussi anonyme que cela. Pour l'enregistrement et les différentes fonctions de WhatsApp, vous devez toujours fournir votre numéro de téléphone. WhatsApp lui-même aura donc le numéro. Mais ce qui est nouveau, c'est que vous pouvez décider vous-même si vous voulez le partager activement avec d'autres utilisateurs ou non.

Le seuil d'inhibition devrait baisser

C'est justement lors des premiers contacts ou dans des groupes plus importants que cela doit apporter plus d'intimité. Ainsi, les personnes que vous venez de rencontrer (ou, comme c'est parfois possible dans les groupes, que vous ne connaissez pas du tout) ne pourront pas voir et enregistrer automatiquement votre numéro. WhatsApp répond ainsi aux critiques selon lesquelles la structure actuelle n'offre pas assez de contrôle sur les informations personnelles.

Pour l'instant, cette fonctionnalité est encore en cours de développement. On en trouve déjà des indices dans les versions bêta de l'application.

Comment trouver cette fonctionnalité ?

Pour savoir si vous faites partie des bêta-testeurs, rendez-vous dans les paramètres de votre profil. Si vous y trouvez un champ appelé «nom d'utilisateur», vous pouvez le définir à cet endroit. Cependant, les noms d'utilisateur qui existent déjà sur Facebook ou Instagram sont bloqués. Sauf s'il s'agit du vôtre. De plus, il y aurait une fonction permettant de définir un code. Seules les personnes connaissant le nom d'utilisateur et ce code pourront alors vous contacter. Mais ce code n'est nécessaire que la première fois - ensuite, vous pouvez chatter sans code.

L'introduction se fera progressivement. Il n'y a pas encore de date fixe pour tous les utilisateurs.

Photo d’en-tête : WABetaInfo

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