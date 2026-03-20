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Le sideloading est maintenu sur Android - avec 24 heures d'attente

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 20/3/2026

Google voulait supprimer complètement le sideloading, mais a changé d'avis suite aux protestations. Le groupe explique aujourd'hui comment il sera possible à l'avenir d'installer des applications en dehors du Play Store.

Vous pourrez continuer à faire du sideloading sur votre smartphone Android. Cependant, selon le statut de l'éditeur de l'application, il vous faudra être patient. Si l'éditeur n'est pas enregistré, vous devrez attendre 24 heures pour que l'application soit disponible.

Pas de restrictions pour les développeurs d'applications connus de Google

En août 2025 , Google a annoncé qu'à partir de mars 2026, de nouvelles règles s'appliqueront aux applications. Il ne devrait plus être possible d'installer que des applications de développeurs enregistrés. Raison invoquée : La protection contre les logiciels malveillants et les scammeurs. Un effet secondaire de cette règle prévue aurait été la fin du sideloading, c'est-à-dire l'installation d'applications au-delà du Play Store.

Après de fortes protestations , Google a annoncé en novembre 2025 que le sideloading serait toujours possible, mais que les utilisateurs verraient davantage d'avertissements. Dans un Post de blog, Google explique maintenant exactement comment le soi-disant «advanced flow» se déroulera à l'avenir.

Selon le statut de l'éditeur de l'application, le sideloading devient très lourd ou reste inchangé.

Source : Google

Pour les éditeurs d'applications qui se sont inscrits auprès de Google, le sideloading ne change pas. Cela continue à fonctionner comme avant. Dans le cas de l'un des nouveaux comptes gratuits sans preuve d'identité, destinés aux petits développeurs en solo, le sideloading ne fonctionne que sur 20 appareils au maximum. En revanche, pour les applications non enregistrées de développeurs qui ne s'identifient pas auprès de Google, le processus devient lourd et implique un temps d'attente. Cela devrait surtout affecter les applications open source qui ne veulent ou ne peuvent pas passer par le processus d'enregistrement, qui a un coût.

Activer le mode développeur d'Android.

Confirmer que personne ne vous incite à installer cette application.

Redémarrer le téléphone et se reconnecter.

Attendre 24 heures et se connecter par biométrie ou code PIN.

Installer l'application - au choix de façon permanente ou seulement pour sept jours.

Avec ces mesures, Google veut éviter que les escrocs ne poussent les gens à installer une application non sécurisée. Comme ces escrocs prennent généralement leurs victimes au dépourvu, les retards visent à donner aux gens l'occasion de réfléchir et à rendre l'effort moins intéressant pour les scammeurs.

Voici à quoi ressemblera le processus de sideloading à l'avenir pour les applications non enregistrées.

Source : Google

Les comptes restreints et le «advanced flow» devraient être disponibles en août, juste avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles d'enregistrement des développeurs d'applications.

Photo d’en-tête : Google

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