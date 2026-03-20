Le sideloading est maintenu sur Android - avec 24 heures d'attente

Nouveautés + tendances
Banque, portefeuille et paiement NFC : les systèmes d'exploitation alternatifs veulent s'affranchir de Google
par Jan Johannsen
Google voulait supprimer complètement le sideloading, mais a changé d'avis suite aux protestations. Le groupe explique aujourd'hui comment il sera possible à l'avenir d'installer des applications en dehors du Play Store.
Vous pourrez continuer à faire du sideloading sur votre smartphone Android. Cependant, selon le statut de l'éditeur de l'application, il vous faudra être patient. Si l'éditeur n'est pas enregistré, vous devrez attendre 24 heures pour que l'application soit disponible.
En août 2025 , Google a annoncé qu'à partir de mars 2026, de nouvelles règles s'appliqueront aux applications. Il ne devrait plus être possible d'installer que des applications de développeurs enregistrés. Raison invoquée : La protection contre les logiciels malveillants et les scammeurs. Un effet secondaire de cette règle prévue aurait été la fin du sideloading, c'est-à-dire l'installation d'applications au-delà du Play Store.
Après de fortes protestations , Google a annoncé en novembre 2025 que le sideloading serait toujours possible, mais que les utilisateurs verraient davantage d'avertissements. Dans un Post de blog, Google explique maintenant exactement comment le soi-disant «advanced flow» se déroulera à l'avenir.
Pour les éditeurs d'applications qui se sont inscrits auprès de Google, le sideloading ne change pas. Cela continue à fonctionner comme avant. Dans le cas de l'un des nouveaux comptes gratuits sans preuve d'identité, destinés aux petits développeurs en solo, le sideloading ne fonctionne que sur 20 appareils au maximum. En revanche, pour les applications non enregistrées de développeurs qui ne s'identifient pas auprès de Google, le processus devient lourd et implique un temps d'attente. Cela devrait surtout affecter les applications open source qui ne veulent ou ne peuvent pas passer par le processus d'enregistrement, qui a un coût.
Avec ces mesures, Google veut éviter que les escrocs ne poussent les gens à installer une application non sécurisée. Comme ces escrocs prennent généralement leurs victimes au dépourvu, les retards visent à donner aux gens l'occasion de réfléchir et à rendre l'effort moins intéressant pour les scammeurs.
Les comptes restreints et le «advanced flow» devraient être disponibles en août, juste avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles d'enregistrement des développeurs d'applications.
Lorsque j'étais à l'école primaire, je m'asseyais dans le salon d'un ami avec de nombreux camarades de classe pour jouer à la Super NES. Aujourd'hui, je mets directement la main sur les dernières technologies et les teste pour vous. Ces dernières années, j'ai travaillé chez Curved, Computer Bild et Netzwelt, et maintenant chez Digitec et Galaxus.
Du nouvel iPhone à la résurrection de la mode des années 80. La rédaction fait le tri.Tout afficher
Nouveautés + tendances
par Jan Johannsen
Nouveautés + tendances
par Jan Johannsen
Nouveautés + tendances
par Lorenz Keller