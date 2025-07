Nouveautés + tendances 2 0

Votez maintenant : quel film culte devrait être le prochain à l'IMAX ?

Luca Fontana Traduction: traduction automatique 3/7/2025

Après "Interstellar", notre série IMAX décolle à nouveau - mais c'est toujours vous qui décidez de la destination ! Votez dès maintenant et, avec un peu de chance, gagnez des billets pour la séance exclusive.

C'était vraiment astronomique : le 22 juin, en collaboration avec Pathé Suisse et The Ones We Love, nous avons ramené Interstellar de Christopher Nolan «» sur le plus grand écran. Avec vous, nous avons alors vécu un moment de cinéma sans équivalent.

Car, à l'origine, quatre projections IMAX étaient prévues. Mais vous êtes arrivés et avez fait exploser le continuum spatio-temporel : les quatre projections se sont transformées en onze ( !), près de 3600 billets ont été vendus et nous avons vécu une expérience cinématographique à couper le souffle. Un immense merci à vous tous qui avez voté, vibré et regardé!

Et comme nous ne sommes pas prêts de lâcher cette expérience cinématographique, notre série IMAX continue maintenant. Le dimanche 21 septembre, ce sera à nouveau la chair de poule, le pop-corn et l'écran géant. Quel film culte recevra cette fois la mise à jour épique?

Vous l'avez deviné...

C'est vous qui décidez!

Comment fonctionne le vote?

Le vote a lieu dans toute la Suisse et se déroule sur deux plateformes :

Directement ici (voir le vote plus bas)

Ou sur The Ones We Love (cliquez!)

Les votes se déroulent en parallèle. Tous les mardis à 9h, les scores intermédiaires des deux votes sont additionnés et mis à jour sur The Ones We Love, afin que vous puissiez voir où se situe votre favori. Les votes de l'ancien vote ont été remis à zéro. Tout recommence donc depuis le début.

Vous vous dites peut-être : «Cela signifie-t-il que je peux voter deux fois cette fois encore ?» Oui. C'est ce qu'on dit. Techniquement, du moins. Est-ce juste ? Je ne sais pas. Est-ce grave ? Pas du tout. Car il ne s'agit pas ici d'un référendum avec carte de vote, mais de vos films préférés. De la passion, de la nostalgie et de la question de savoir quel classique mérite la mise à jour IMAX.

Votez donc là où vos doigts vous démangent - ou tout simplement partout. L'important, c'est que votre favori soit là.

Tambour battant ... Le vote commence!

Eh bien, assez parlé. Maintenant, c'est à vous de jouer. Votez, discutez ou vibrez et, surtout, réjouissez-vous de vivre une expérience cinématographique IMAX unique - car vous avez le dernier mot.

Et oui : il est possible de cocher plus d'un film souhaité!

Le deuxième grand vote IMAX Quel est le prochain film que vous aimeriez voir à l'IMAX ? 2001 : L'Odyssée de l'espace (D) Apollo 13 (E) Dune : Part One (E/d/f) Dune : Part Two (E/d/f) E.T. - The Extra Terrestrial (E) Inception (E/d et E/f) The Dark Knight (D) The Matrix (E et E/f) Once Upon A Time in Hollywood (E/d/f) Oppenheimer (E/d/f) Conditions de participation Participer

Pour que vous sachiez exactement dans quelle version linguistique le film de votre choix sera projeté, les abréviations suivantes sont utilisées lors du vote :

E signifie anglais non sous-titré, E/d signifie anglais sous-titré en allemand, E/f signifie anglais sous-titré en français./strong> pour l'anglais avec des sous-titres français et E/d/f pour l'anglais avec à la fois des sous-titres français et allemands. Si des sous-titres sont disponibles, ils seront automatiquement adaptés à la région du pays - donc sous-titres allemands en Suisse alémanique et français en Suisse romande.

Les votes seront clôturés le 20 juillet à 18h00.

Vente des billets & ce qu'il y a à gagner

Dès que nous aurons le gagnant et le go officiel du studio de cinéma (ce qui peut prendre quelques jours après la fin du vote), la vente des billets pour les séances IMAX commencera dans tous les cinémas Pathé participants. Nous vous tiendrons au courant ici et sur The Ones We Love, mais tous ceux qui ont participé au vote seront informés par e-mail quelques jours plus tôt.

Et comme le cinéma est encore plus beau en bonne compagnie, nous tirerons au sort deux entrées pour la représentation gagnante parmi tous les participants par site. Nous informerons les gagnants directement par e-mail avant l'ouverture de la billetterie.

Et si mon film préféré ne gagne pas?

Pas besoin de désespérer. Après le vote, c'est avant le vote ! La prochaine projection IMAX ne manquera pas de se produire. Mais nous ne savons pas encore exactement quand. Le film gagnant de ce vote ne sera pas disponible la prochaine fois, mais il y aura de nouveaux (et d'anciens) candidats. Si votre film a été battu de justesse cette fois-ci, il pourrait triompher la prochaine fois. Alors, ne vous découragez pas!

Pourquoi le site «The Lord of the Rings» n'est-il pas en lice cette fois-ci ?

Vous avez été nombreux à souhaiter une incursion dans la Terre du Milieu lors du dernier vote. En effet, la trilogie aurait eu de bonnes chances de remporter la victoire cette fois-ci. Mais voilà : à l'occasion de son 25e anniversaire, Warner Bros a bloqué toutes les projections spéciales jusqu'en 2026. Concrètement, cela signifie que nous ne pouvons pas non plus projeter «Lord of the Rings» actuellement.

Oui, c'est dommage. Mais, et c'est là que le bât blesse, nous pourrions avoir droit à quelque chose de très spécial pour l'anniversaire de 2026. Rien n'est encore fixé. Mais imaginez : un marathon «The Lord of the Rings». A l'IMAX. Les trois éditions prolongées. En une seule journée. Fêteriez vous cela ? En d'autres termes, de combien de kilos de pop-corn auriez-vous besoin pour cela ?

Alors, ne vous inquiétez pas, dès que les droits seront libérés, nous ramènerons Frodon, Gandalf et Aragorn sur le grand écran. D'une manière ou d'une autre. C'est promis. Mais pas maintenant. Ce sera alors le retour du roi de la fantasy!

A propos de The Ones We Love : qu'est-ce que c'est ?

Les cinéphiles font revenir leurs films préférés au cinéma sur la plateforme suisse The Ones We Love. Ils choisissent parmi une sélection existante ou proposent leurs propres films, qui sont ajoutés au vote au fur et à mesure. La date et le lieu de la projection sont fixés - mais seul le film ayant reçu le plus de votes sera projeté à l'écran. Le prix des billets correspond au coût habituel d'un cinéma. L'objectif est de faire redécouvrir le cinéma comme une expérience collective.

