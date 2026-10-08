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Voici les nouveaux jeux Xbox Game Pass pour octobre 2026

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 8/10/2026

Huit jeux seront disponibles dès leur sortie dans le Game Pass, dont « Valor Mortis » et « Neon Abyss 2 ». « Battlefield 6 » s'y ajoute également. Parallèlement, neuf titres quittent l'abonnement.

Les choses deviennent particulièrement inhabituelles avec les plus petites nouveautés. Dans « Beyond These Stars », vous construisez une ville sur le dos d'une baleine spatiale. « Valor Mortis » transforme les guerres napoléoniennes en un sombre soulslike. Et dans « Chained Beasts », vous vous battez pour votre survie en tant que gladiateur enchaîné. Les premiers jeux seront disponibles à partir du 8 octobre.

Quels sont les niveaux du Xbox Game Pass ? Le Xbox Game Pass est divisé en trois niveaux : Essential, Premium et Ultimate. Il existe également le PC Game Pass. Le niveau Essential offre un accès au multijoueur en ligne, un catalogue sélectionné de plus de 50 jeux et des réductions pour les membres. Premium étend cet accès à la vaste bibliothèque de jeux jouables sur console Xbox. Le niveau le plus élevé et le plus coûteux est Ultimate. Il comprend tous les jeux du Game Pass, l'accès aux sorties Day-One des jeux des studios Microsoft, ainsi qu'à EA Play et au Cloud Gaming.

« Echo Weaver »

Quand : 8 octobre

Où : Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment : Ultimate et PC Game Pass

Genre : Metroidvania / Jeu d'aventure et de réflexion

Type de jeu : Solo

Dans « Echo Weaver », vous incarnez le dernier des « Weavers » et explorez un monde piégé dans une boucle temporelle. Ce Metroidvania en deux dimensions mêle exploration, énigmes et manipulation du temps. Contrairement à beaucoup d'autres jeux du genre, votre progression se débloque principalement grâce à de nouvelles connaissances.

Vous devez comprendre les liens entre les éléments du monde, découvrir des chemins cachés et utiliser les anomalies temporelles à votre avantage. À chaque boucle, vous en apprenez davantage sur l'environnement et vous vous rapprochez de la cause de cette boucle temporelle.

« Forever Ago »

Quand : 8 octobre

Où : Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment : Ultimate et PC Game Pass

Genre : Aventure narrative / Exploration

Type de jeu : Solo

Après un tragique coup du sort, Alfred entame un voyage vers le nord. « Forever Ago » se concentre sur sa quête de pardon et ses rencontres avec d'autres personnes. Vous l'accompagnez à travers différents paysages, explorez les environs et capturez des moments spéciaux avec un appareil photo. En chemin, vous rencontrerez divers personnages et en apprendrez plus sur leur histoire. Ce jeu d'aventure mise sur une narration calme et traite des souvenirs, du deuil et des relations interpersonnelles.

« Neon Abyss 2 »

Quand : 8 octobre

Où : Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment : Ultimate, Premium et PC Game Pass

Genre : Action-Roguelike / Run-and-Gun de plateforme

Type de jeu : Solo et coop en ligne jusqu'à quatre joueurs

« Neon Abyss 2 » vous plonge dans un monde cyberpunk pixélisé où règnent des divinités anciennes et modernes. Après avoir été vaincu à New Athens, vous vous frayez un chemin à travers l'Abyss éponyme pour vous venger. Des fusillades rapides, des phases de plateforme et de nombreux ennemis vous attendent.

« Battlefield 6 »

Quand : 13 octobre

Où : Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment : Ultimate et PC Game Pass

Genre : Jeu de tir à la première personne / Action militaire

Type de jeu : Solo et multijoueur en ligne

De vastes champs de bataille, des véhicules et des environnements destructibles caractérisent Battlefield 6. Ce jeu de tir militaire combine des combats d'infanterie avec des chars, des avions et d'autres véhicules militaires. En mode multijoueur, les équipes s'affrontent sur de vastes cartes et se battent pour des positions stratégiques selon le mode de jeu. En plus des différents modes multijoueurs, le jeu propose une campagne solo avec sa propre intrigue.

« Deep Dish Dungeon »

Quand : 13 octobre

Où : Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment : Ultimate et PC Game Pass

Genre : Dungeon-crawler / Jeu d'aventure et de survie / Crafting

Type de jeu : Solo et coop en ligne

Un donjon mystérieux constitue le cadre de « Deep Dish Dungeon ». Vous explorez des salles conçues à la main, cherchez des ressources et tentez de percer les secrets de l'installation souterraine. Le jeu combine l'exploration classique de donjons avec des mécaniques de survie et un système de craft. Vous utilisez les matériaux trouvés pour fabriquer des objets utiles et atteindre de nouvelles zones. Certains chemins et énigmes ne deviennent accessibles qu'après avoir exploré d'autres sections au préalable.

« Valor Mortis »

Quand : 13 octobre

Où : Cloud, Xbox Series X|S, console portable et PC

Comment : Ultimate et PC Game Pass

Genre : Action-RPG / Soulslike / Action à la première personne

Type de jeu : Solo

Les guerres napoléoniennes forment la toile de fond historique de « Valor Mortis ». Cependant, l'histoire prend rapidement une tournure surnaturelle. Vous incarnez un ancien soldat de l'armée de Napoléon qui revient à la vie après sa mort. À la première personne, vous combattez des créatures grotesques et utilisez, en plus des armes conventionnelles, des capacités surnaturelles. Le système de combat s'inspire des Soulslikes et exige un bon timing pour attaquer et esquiver.

« Bluey’s Happy Snaps »

Quand : 15 octobre

Où : Cloud, Xbox Series X|S, console portable et PC

Comment : Ultimate et PC Game Pass

Genre : Aventure familiale / Exploration / Photographie

Type de jeu : Solo et coop locale pour deux joueurs

La série animée australienne « Bluey » bénéficie d'une nouvelle adaptation en jeu vidéo avec « Bluey’s Happy Snaps ». Avec Bluey et sa sœur Bingo, vous explorez des lieux connus de la série. L'accent est mis sur un appareil photo avec lequel vous photographiez des animaux, des personnages et des situations particulières. Vos clichés finissent dans un album que vous pouvez décorer avec des autocollants. En outre, des activités plus petites et des idées de jeux en dehors du monde numérique vous attendent. Yippie.

« Chained Beasts »

Quand : 15 octobre

Où : Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment : Ultimate et PC Game Pass

Genre : Action-Roguelike / Combats de gladiateurs

Type de jeu : Solo et coop jusqu'à quatre joueurs

Dans « Chained Beasts », vous vous battez pour votre survie en tant que gladiateur dans une arène. Vous êtes enchaîné à vos compagnons, ce qui rend les combats nettement plus complexes. Vous devez coordonner vos mouvements tout en éliminant vos ennemis avec des armes ou des objets trouvés dans l'environnement. Des pièges comme des murs de pointes ou des fosses à serpents peuvent également être utilisés contre vos ennemis.

« Beyond These Stars »

Quand : 16 octobre

Où : PC

Comment : Ultimate et PC Game Pass

Genre : Stratégie de construction / Simulation de construction de ville

Type de jeu : Solo

Construire une ville sur le dos d'une baleine spatiale géante : c'est le point de départ inhabituel de « Beyond These Stars ». Vous prenez la responsabilité d'une communauté appelée les Peeps et construisez leur foyer sur le dos de la baleine Kewa. Vous gérez les bâtiments, les chaînes de production et les besoins de vos habitants.

Comme l'espace et les ressources sont limités, vous construisez des avant-postes supplémentaires sur des planètes étrangères. En même temps, vous devez tenir compte des besoins de la baleine vivante. Votre relation avec Kewa influence l'évolution de votre voyage commun à travers l'univers.

Ces jeux quittent le Game Pass

Le 15 octobre 2026, Microsoft retirera neuf titres du Game Pass. Si vous souhaitez continuer à y jouer par la suite, vous devrez les acheter séparément.

« A Plague Tale: Requiem »

« Clair Obscur: Expedition 33 »

« Crime Scene Cleaner »

« Donut County »

« Evil West »

« Nova Roma »

« Pacific Drive »

« Superball »

« The Casting of Frank Stone »

Photo d’en-tête : Electronic Arts

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