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Voici les nouveaux jeux PS Plus d'octobre 2026 pour l'abonnement Premium

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 15/10/2026

Une aventure mafieuse, un jeu de tir en coopération inhabituel et le retour d'un classique de la Playstation : Sony a annoncé neuf nouveaux jeux pour le Playstation Plus. Deux d'entre eux sont réservés aux abonnés Premium.

Avec «Mafia: The Old Country», vous voyagez dans la Sicile du début du XXe siècle. Dans «Horizon Forbidden West», en revanche, vous explorez un monde post-apocalyptique rempli de machines. Ceux qui préfèrent jouer ensemble peuvent, dans «Mycopunk», se défendre contre des créatures fongiques extraterrestres avec jusqu'à trois amis. Les fans d'horreur trouveront également leur bonheur avec «Poppy Playtime: Chapter 2» et «The Midnight Walk».

Les nouveaux jeux seront disponibles à partir du 20 octobre.

Quels sont les niveaux d'abonnement Playstation Plus ? Playstation Plus est divisé en trois niveaux : Essential, Extra et Premium. Le niveau Essential offre l'accès au multijoueur en ligne, aux jeux gratuits ajoutés chaque mois, au stockage dans le cloud et à des réductions exclusives sur le Playstation Store. Extra comprend tous les avantages d'Essential et enrichit l'offre avec un vaste catalogue de jeux PS4 et PS5. Le niveau le plus élevé, Premium, inclut en plus une collection de titres classiques de l'ère PS1, PS2, PSP et PS3, des versions d'essai limitées dans le temps pour certains jeux, ainsi que des fonctionnalités de cloud gaming.

Nouveautés pour l'abonnement Premium

«Dino Crisis 2» (2000)

Date : 20 octobre

Plateformes : PS4, PS5

Genre : Action-aventure, Survival-horror

Type de jeu : Solo



Le jeu «Dino Crisis 2» de Capcom vous renvoie à l'ère du Crétacé. Après une expérience ratée avec une nouvelle source d'énergie, une ville entière disparaît. Les agents Regina et Dylan doivent découvrir ce qui s'est passé. Ils y rencontrent de nombreux dinosaures qu'ils combattent avec des pistolets, des fusils à pompe et d'autres armes.

«RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition» (2004)

Date : 20 octobre

Plateformes : PS4, PS5

Genre : Simulation de construction et de gestion

Type de jeu : Solo



Dans «RollerCoaster Tycoon 3», vous planifiez et gérez votre propre parc d'attractions. Vous construisez des montagnes russes et des attractions, ouvrez des boutiques et vous occupez du personnel et des finances. Vous devez prendre en compte les besoins de vos visiteurs pour que votre parc reste rentable.

En mode Carrière, vous accomplissez différents scénarios avec des objectifs prédéfinis. Le mode Bac à sable, en revanche, vous laisse libre de vos créations. La Complete Edition contient, en plus du jeu principal, les extensions «Soaked!» et «Wild!», qui ajoutent notamment des parcs aquatiques et des enclos pour animaux.

Nouveautés pour les abonnés Extra et Premium

«Mafia: The Old Country» (2025)

Date : 20 octobre

Plateformes : PS5

Genre : Action-aventure

Type de jeu : Solo



«Mafia: The Old Country» vous emmène dans la Sicile du début du XXe siècle. Vous incarnez Enzo Favara, qui cherche à se faire une place au sein d'une famille criminelle. Il se retrouve pris dans des luttes de pouvoir, des trahisons et des affrontements violents. Ce jeu d'action-aventure mise sur une narration linéaire plutôt que sur un monde ouvert. Vous explorez des lieux siciliens, participez à des fusillades, combattez au couteau et vous déplacez à pied, à cheval ou en automobile d'époque.

Le quatrième volet principal de la série raconte une préquelle indépendante et se concentre sur l'ascension d'Enzo au sein de la mafia.

«Horizon Forbidden West» (2022)

Date : 20 octobre

Plateformes : PS4, PS5

Genre : Action-RPG

Type de jeu : Solo



Dans «Horizon Forbidden West», Aloy poursuit son voyage à travers un monde post-apocalyptique où des machines gigantesques peuplent le paysage. Une peste mystérieuse menace la vie sur Terre. Pour en découvrir la cause, Aloy voyage vers l'ouest de l'ancienne Amérique du Nord. Elle y rencontre de nouvelles tribus, explore des ruines et combat des machines dangereuses. En plus des armes à distance, elle utilise des pièges et diverses capacités spéciales. Le monde ouvert offre de nombreuses quêtes secondaires et secrets.

«Mycopunk» (2026)

Date : 20 octobre

Plateformes : PS5

Genre : Jeu de tir à la première personne, Looter-shooter

Type de jeu : Solo, Coopération en ligne jusqu'à quatre joueurs



Dans «Mycopunk», vous combattez en tant que membre d'un groupe de robots mis au rebut contre des créatures fongiques extraterrestres. Une entreprise envoie l'équipe sur la planète New Atlas, où une catastrophe fongique est devenue incontrôlable. Dans des missions individuelles, vous affrontez des hordes d'ennemis, collectez de l'équipement et améliorez vos armes.

«Poppy Playtime: Chapter 2» (2022)

Date : 20 octobre

Plateformes : PS4, PS5

Genre : Survival-horror, Puzzle-aventure

Type de jeu : Solo



Dans le deuxième chapitre de «Poppy Playtime», vous explorez d'autres zones d'une usine de jouets abandonnée. Après la rencontre avec Huggy Wuggy et la libération de Poppy, la recherche de réponses vous conduit plus profondément dans le bâtiment. De nouvelles énigmes et des jouets dangereux vous y attendent.

«The Midnight Walk» (2025)

Date : 20 octobre

Plateformes : PS5, optionnel avec PS VR2

Genre : Aventure horrifique, Dark fantasy

Type de jeu : Solo



Un monde fait d'argile constitue le décor de «The Midnight Walk». Vous incarnez une silhouette brûlée nommée The Burnt One et accompagnez la petite créature lanterne Potboy à travers un monde fantastique sombre. Sa flamme apporte de la lumière, mais attire aussi des créatures dangereuses. Vous devez vous cacher, déjouer les monstres et résoudre des énigmes pour poursuivre votre voyage.

«Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition» (2021)

Date : 20 octobre

Plateformes : PS4, PS5

Genre : JRPG

Type de jeu : Solo



«Tales of Arise» raconte le conflit entre les planètes Dahna et Rena. Depuis des siècles, les Renans oppriment la population de Dahna. L'histoire se concentre sur Alphen et Shionne, qui s'opposent à cette domination. Au cours de leur voyage, d'autres compagnons se joignent à eux. Les combats se déroulent en temps réel et combinent des attaques avec des capacités spéciales et des actions d'équipe.

L'édition «Beyond the Dawn Edition» contient, en plus du jeu principal, l'extension du même nom sortie en 2023. Celle-ci poursuit l'histoire environ un an plus tard et ajoute de nouvelles quêtes, des donjons et un arc narratif supplémentaire.

«Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game» (2025)

Date : 20 octobre

Plateformes : PS4, PS5

Genre : Action-RPG

Type de jeu : Solo



Dans «Monster Energy Supercross 25», vous enfourchez votre moto de motocross et affrontez les meilleurs pilotes du championnat américain de Supercross. Sur les circuits officiels de la saison 2025, vous vous battez pour obtenir les meilleurs temps au tour et des points au championnat. La vitesse ne fait pas tout : vous devez gérer vos sauts, prendre les virages proprement et contrôler votre machine sur un terrain de plus en plus dégradé.

Photo d’en-tête : MoonHood

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