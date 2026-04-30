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Voici les nouveaux jeux PS Plus de mai 2026

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 30/4/2026

A l'approche de la Coupe du monde de football, Playstation Plus intègre à son abonnement "EA Sports FC 26". En outre, "Wuchang : Fallen Feathers" et "Nine Sols" proposent des combats de boss acharnés, des univers sombres et une action sans compromis en dehors du terrain.

Sony a annoncé les jeux Playstation Plus mensuels pour mai 2026. À partir du 5 mai, vous pourrez ajouter ces trois titres à votre bibliothèque. Pour les joueurs PS4, il restera deux jeux, car «Wuchang : Fallen Feathers» ne sortira que sur PS5 dans le cadre de l'abonnement.

Quels sont les niveaux de l'abonnement Playstation Plus? La Playstation Plus est divisée en trois niveaux : Essentiel, Extra et Premium. Le niveau Essential donne accès au multijoueur en ligne, à des jeux gratuits ajoutés chaque mois, au stockage dans le cloud et à des réductions exclusives sur le Playstation Store. Extra comprend tous les avantages d'Essential et étend l'offre à un vaste catalogue de jeux PS4 et PS5. Le niveau le plus élevé, Premium, comprend en plus une collection de titres classiques des époques PS1, PS2, PSP et PS3, des versions d'essai limitées dans le temps d'une sélection de jeux et des fonctionnalités de streaming dans le cloud.

«EA Sports FC 26»

Quand: 5 mai

Où: PS4, PS5

Année: 2025

Genre: Simulation de football / Jeu de sport



«EA Sports FC 26» poursuit la série de football d'Electronic Arts, qui a changé de nom depuis la rupture avec la licence FIFA. L'accent est toujours mis sur la représentation la plus complète possible du football de club moderne. Le jeu propose de nombreuses ligues, clubs, stades et joueurs sous licence. Vous pouvez ainsi diriger aussi bien des clubs internationaux de premier plan que des équipes plus modestes sur le terrain.

En termes de jeu, «EA Sports FC 26» reste fidèle à la formule bien connue. Vous construisez des attaques via les ailes, le centre ou des moments de transition rapide, défendez manuellement les espaces et cherchez à conclure au bon moment.

Les principaux modes de jeu sont Carrière, Clubs et Ultimate Team. Dans Carrière, vous prenez la responsabilité à long terme d'un club ou d'un personnage. Clubs met l'accent sur le jeu collectif en ligne avec des rôles fixes. Ultimate Team est axé sur la construction de votre propre équipe avec des cartes, des tâches et des parties en ligne.

Point de vue EA FC 26 : la victime revient - et le regrette déjà par Luca Fontana

«Wuchang : Fallen Feathers»

Quand: 5 mai

Où: PS5

Année: 2025

Genre: Action-RPG Soulslike



«Wuchang : Fallen Feathers» vous emmène dans une version sombre et fantastique de la fin de la dynastie Ming. Vous incarnez Wuchang, une guerrière pirate qui se réveille sans mémoire et qui est elle-même atteinte d'une mystérieuse maladie. Cette maladie, appelée «Feathering», transforme les humains en créatures monstrueuses et donne au monde son ton sinistre.

En tant que jeu de rôle d'action, «Wuchang : Fallen Feathers» vous jette régulièrement dans des combats au corps à corps acharnés. Vous maniez différentes armes, utilisez des compétences spéciales et adaptez votre style à chaque adversaire. Vous vous battez au bon moment, vous gardez vos distances quand la pression est trop forte et vous ne risquez de lourdes attaques que lorsqu'une véritable brèche s'ouvre.

«Nine Sols»

Quand: 5 mai

Où: PS4, PS5

Année: 2024

Genre: Platformer d'action 2D / Metroidvania



«Nine Sols» est un jeu d'action 2D dessiné à la main par Red Candle Games. Le monde combine la mythologie orientale avec la science-fiction et est souvent décrit comme «Taopunk». Vous incarnez un héros vengeur qui cherche à renverser les neuf Sols, puissants dirigeants d'une civilisation énigmatique en pleine déliquescence.

Le système de combat est clairement au centre du jeu. «Nine Sols» mise moins sur les esquives frénétiques que sur les parades, les déviations et les contre-attaques précises. Vous devez lire les attaques, choisir le bon moment et développer vos propres offensives à partir de là. De ce fait, de nombreux combats ressemblent à des duels concentrés. La proximité de Sekiro est perceptible, mais elle est transposée dans une structure 2D indépendante.

En même temps, le jeu suit la logique d'un Metroidvania. Vous explorez des zones cohérentes, vous trouvez de nouvelles capacités et vous ouvrez ainsi des voies qui étaient auparavant fermées. Le jeu repose sur son atmosphère, ses animations claires et son imagerie soignée.

Photo d’en-tête : Electronic Arts

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