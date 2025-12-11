Nouveautés + tendances 4 0

Voici les nouveaux jeux PS Plus de décembre 2025

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 11/12/2025

Avec "Assassin's Creed Mirage", "Skate Story", "Wo Long : Fallen Dynasty" et "Planet Coaster 2", l'offre Playstation Plus de décembre mise sur les contrastes : furtivité dans le Bagdad historique, mouvement méditatif, duels exigeants et design analytique de parc.

Le mois de décembre apporte un large line-up pour les abonnés Playstation Plus, couvrant différents genres et approches de jeu. La sélection va des titres d'action compacts aux jeux de construction et d'exploration, en passant par des productions axées sur la famille. Dans cet article, je vous présente tous les jeux pour les niveaux Premium, Extra et Essentiel.

Quels sont les niveaux de l'abonnement Playstation Plus? La Playstation Plus est divisée en trois niveaux : Essentiel, Extra et Premium. Le niveau Essential donne accès au multijoueur en ligne, à des jeux gratuits ajoutés chaque mois, au stockage dans le cloud et à des réductions exclusives sur le Playstation Store. Extra comprend tous les avantages d'Essential et étend l'offre à un vaste catalogue de jeux PS4 et PS5. Le niveau le plus élevé, Premium, comprend en plus une collection de titres classiques des époques PS1, PS2, PSP et PS3, des versions d'essai limitées dans le temps d'une sélection de jeux et des fonctionnalités de streaming dans le cloud.

Nouveau pour l'abonnement Premium

«Soulcalibur III»

Quand: 16 décembre

Où: PS4, PS5

Année: 2005



«Soulcalibur III» est de retour et montre pourquoi la série a été considérée pendant des années comme une référence en matière de combat basé sur les armes. Vous choisissez parmi un grand nombre de personnages dont les styles sont clairement distincts et qui définissent les combats en termes de portée et de timing. Le jeu est encore précis aujourd'hui car chaque mouvement reste lisible et vous savez rapidement quand une attaque s'ouvre ou quand une contre-attaque devient possible.

Le titre présentait alors deux particularités : Une création de personnage étonnamment riche et le mode «Chronicles of the Sword» qui intègre une campagne de stratégie. Ces deux éléments élargissent les duels. Dans la version Classics, l'accent est désormais mis sur la jouabilité originale.

Nouveau pour les abonnés Extra et Premium

«Assassin's Creed Mirage»

Quand: A partir du 16 décembre dans le PS Plus Extra/Premium

Où: PS4, PS5

Année: 2023



«Assassin's Creed Mirage» ramène la série à ses racines en se concentrant à nouveau sur la furtivité, le parkour et les assassinats. Vous incarnez Basim, qui passe du statut de pickpocket à celui d'assassin dans la Bagdad du 9ème siècle. L'univers du jeu reste plus compact que dans les épisodes récents, mais plus dense : marchés étroits, toits enchevêtrés et districts clairement structurés forment un décor qui se lit rapidement et vous ouvre constamment de nouvelles voies d'infiltration.

L'accent est mis sur les attentats préparés, la collecte d'informations et le retour de la «Lame Cachée». Les combats jouent un rôle secondaire. Ce qui compte, c'est l'habileté avec laquelle vous vous déplacez, suivez des pistes et frappez au bon moment.

«Wo Long : Fallen Dynasty»

Quand: A partir du 16 décembre dans le PS Plus Extra/Premium

Où: PS4, PS5

Année: 2023



Dans «Wo Long : Fallen Dynasty», vous vous trouvez dans un monde qui ne pardonne aucune erreur. L'action-RPG vous oblige à faire chaque pas en connaissance de cause, car les ennemis agissent de manière agressive, rapide et imprévisible. Les combats sont rythmés par des blocages, des parades et des contre-attaques. Il ne suffit pas d'infliger des dégâts : Ce qui compte, c'est quand vous prenez l'initiative et quand vous vous repliez. Cette alternance rend chaque rencontre intense sans la gonfler artificiellement.

Le décor, une interprétation sombrement détournée de la fin de la dynastie Han, renforce la tension : villages en feu, gorges étroites, forteresses abandonnées. Des créatures surnaturelles apparaissent aux côtés d'ennemis humains et imposent de nouveaux choix. «Wo Long» met l'accent sur la lisibilité et un flux de jeu direct. Une fois que vous reconnaissez des schémas et assimilez des mécaniques, une boucle satisfaisante se crée, qui ne rend pas les défis abstraits mais tangibles.

«Skate Story»

Quand: Depuis le 8 décembre dans le PS Plus Extra/Premium

Où: PS5

Millésime: 2024



Dans «Skate Story», vous dirigez une fragile silhouette de verre à travers des paysages au design surréaliste. Ils ressemblent moins à des skateparks qu'à des espaces oniriques remplis de lumière, de brume et de formes symboliques. Le jeu ne met pas l'accent sur les figures ou la compétition, mais sur la sensation de flot : Chaque virage, chaque saut, chaque ligne raconte une petite histoire de mouvement.

Les commandes restent réduites pour que vous vous concentriez davantage sur le rythme et la perception de l'espace. Les erreurs ne sont jamais punitives, mais ressemblent à de brèves fissures dans le verre. Elles vous montrent à quel point le personnage est à la fois fragile et puissant. Entre les passages calmes et les segments de parcours stimulants, il se crée une douce aspiration qui fait du skateboard un voyage méditatif.

«Granblue Fantasy : Relink»

Quand: A partir du 16 décembre dans le PS Plus Extra/Premium

Où: PS4, PS5

Année: 2024



«Granblue Fantasy : Relink» vous emmène dans un monde céleste riche en couleurs, qui tire sa force de la vitesse et de la dynamique d'équipe. Les missions sont conçues de manière à ce que vous puissiez vous engager rapidement dans les combats, sans avoir à vous préparer longuement aux systèmes. Chaque personnage a des rôles bien définis - du combat rapide au corps à corps aux compétences de soutien - et c'est de là que naît l'essence du jeu : vous réagissez aux schémas de déplacement, coordonnez les attaques et utilisez des techniques spéciales lorsque l'équipe en tire un bénéfice maximal.

Le monde reste clair mais varié. Îles flottantes, ruines et espaces ouverts forment des décors qui rendent les combats lisibles et spectaculaires. Même en solo, le jeu reste très fluide. Mais c'est surtout en coopération que se révèle le véritable intérêt : la coordination entre quatre joueurs qui exploitent ensemble les phases de boss, les points faibles et le timing.

«Planet Coaster 2»

Quand: A partir du 16 décembre dans le PS Plus Extra/Premium

Où: PS5

Millésime: 2024



Dans «Planet Coaster 2», vous incarnez un architecte de parc qui doit maîtriser la créativité et la logique. Le jeu s'appuie sur sa simulation structurée : Vous concevez des chemins, des manèges et des zones thématiques, vous observez les flux de visiteurs et vous réagissez à leurs besoins. Chaque décision a un impact : les prix, les files d'attente ou la planification du personnel modifient sensiblement le parc et rendent son fonctionnement compréhensible.

La nouvelle liberté de création est particulièrement frappante. Les outils de construction sont précis, ce qui vous permet de créer aussi bien des parcs réalistes que des mondes imaginaires expérimentaux. En même temps, la gestion reste suffisamment claire pour que vous ne soyez pas dépassé par les événements.

«Cat Quest III»

Quand: A partir du 16 décembre dans le PS Plus Extra/Premium

Où: PS4, PS5

Année: 2024



Dans «Cat Quest III», vous entrez dans un monde de pirates coloré qui tire son charme d'un gameplay action-RPG structuré. Les îles sont clairement conçues, les quêtes restent compactes et les combats suivent un rythme simple d'esquives, de coups et de sorts. Cela crée un flux de jeu qui prend immédiatement : vous trouvez de nouveaux équipements, vous augmentez vos stats et vous remarquez que votre chat évolue.

Malgré le ton léger, la structure reste bien pensée. Le monde vous invite à l'explorer sans vous surcharger de distractions. De petits donjons, de courtes quêtes secondaires et des rencontres humoristiques vous permettent de progresser constamment. En coopération, l'aventure gagne encore en dynamisme car les schémas d'attaque, les rôles et les compétences s'imbriquent spontanément les uns dans les autres.

«Paw Patrol : Grand Prix»

Quand: A partir du 16 décembre dans le PS Plus Extra/Premium

Où: PS4, PS5

Année: 2022



«Paw Patrol : Grand Prix» s'adresse à un public jeune et adopte un principe de karting-racer qui reste accessible. Les circuits s'inspirent de lieux connus de la série et sont conçus pour que les enfants développent rapidement des sensations de vitesse, de virages et de power-ups simples. Les véhicules sont faciles à piloter, ne ralentissent que rarement et offrent un sentiment de réussite constant même aux joueurs les moins expérimentés.

«Paw Patrol World»

Quand : A partir du 16 décembre dans le PS Plus Extra/Premium

Où: PS4, PS5

Année: 2023



«Paw Patrol World» ouvre le monde bien connu des enfants sous la forme d'un jeu d'exploration libre qui permet aux jeunes joueurs de se familiariser progressivement avec les structures ouvertes. Les lieux s'inspirent de l'adaptation télévisée, mais restent clairs, colorés et faciles à lire. Vous vous déplacez librement dans Adventure Bay, parlez aux personnages, trouvez de petites tâches et débloquez progressivement de nouvelles zones. Les missions sont courtes et reposent sur des interactions simples - collecter, aider, transporter - de sorte que le flux du jeu ne s'arrête jamais.

Nouveau pour les abonnés Essential

Les titres Playstation Plus Essential sont déjà disponibles au téléchargement depuis le 2 décembre. Vous pouvez encore les obtenir jusqu'au 5 janvier 2026.

«LEGO Horizon Adventures»

Quand: Depuis le 2 décembre dans l'Essentiel PS Plus

Où: PS5

Millésime: 2024



Dans «LEGO Horizon Adventures», vous accompagnez Aloy dans une version simplifiée et humoristique de son monde familier. Les créatures mécaniques, les paysages et les personnages sont réinterprétés dans le style Lego. Les missions sont composées de combats faciles, d'énigmes simples et de courtes sections d'exploration qui peuvent être comprises sans grande préparation.

Le ton ludique ne vient pas seulement de l'esthétique, mais aussi de la narration : Les dialogues sont plus légers, les situations moins menaçantes. De nombreuses scènes utilisent l'humour Lego pour réinterpréter de manière charmante des moments connus. En même temps, le déroulement reste structuré, de sorte que vous pouvez toujours vous orienter. C'est surtout en coopération que le jeu révèle sa force, car il fonctionne sans prétendre à la perfection et la coopération devient intuitive.

«Killing Floor 3»

Quand: Depuis le 2 décembre dans l'Essentiel PS Plus

Où: PS5

Année: 2025



«Killing Floor 3» met l'accent sur l'acharnement coopératif : vous affrontez avec d'autres joueurs des vagues de mutants de plus en plus puissantes, qui vous mettent à l'épreuve tactiquement et nerveusement. Chaque tour suit un processus clair - survivre aux attaques, améliorer l'équipement, réorganiser les positions. Cela crée un flux de jeu rythmé qui vous montre immédiatement quelles décisions fonctionnent et lesquelles ne fonctionnent pas.

Les classes aux capacités différentes font que le jeu d'équipe est plus qu'un effet secondaire : les soins, le contrôle, les pics de dégâts ou le soutien défensif s'imbriquent lorsque le groupe agit de manière coordonnée.

Visuellement, le jeu reste sombre et industriel, avec une lisibilité malgré un rythme soutenu. Les ennemis mettent la pression, mais des schémas d'attaque équitables vous permettent d'identifier les erreurs et de sentir les progrès.

«The Outlast Trials»

Quand: Depuis le 2 décembre dans l'Essentiel PS Plus

Où: PS4, PS5

Année: 2024



«The Outlast Trials» vous plonge dans un environnement de test claustrophobe où la survie dépend moins de la force que de la prudence. Vous êtes envoyé dans des installations labyrinthiques dans le cadre d'une expérience. Les pièges, les ennemis et les manipulations psychologiques y sont omniprésents. Le jeu structure sa tension sur l'incertitude : les sources de lumière sont rares, les chemins bifurquent brusquement. Chaque pas peut déclencher une nouvelle terreur.

En coop, le rythme est différent. Vous voyagez certes ensemble, mais les situations restent si étroitement synchronisées que la concertation devient indispensable. L'aide peut sauver, l'activisme incorrect met tout le monde en danger. Il en résulte une horreur coopérative qui mise moins sur les jumpscares que sur une pression qui s'installe lentement et se relâche rarement.

«Neon White»

Quand: Depuis le 2 décembre dans l'Essentiel PS Plus

Où: PS4, PS5

Année: 2022



«Neon White» demande un contrôle très précis : la moindre erreur vous fera perdre du temps ou détruira votre course. Chaque mission est composée de courts parcours que vous devez effectuer le plus rapidement possible. Vous courez, sautez et combattez les ennemis en utilisant des cartes qui vous permettent de faire des mouvements spéciaux, comme un double saut ou une action d'évitement rapide. Cela crée un rythme de jeu dans lequel vous essayez constamment d'améliorer votre itinéraire et d'affiner la séquence.

Les niveaux sont structurés de manière claire afin que vous puissiez mieux les lire et réagir plus rapidement à chaque tentative. C'est ce qui en fait l'intérêt : Vous vous rendez compte que vous progressez. L'histoire se déroule en parallèle, sans ralentir le rythme du jeu.

«Synduality : Echo of Ada»

Quand: Depuis le 2 décembre dans l'Essentiel PS Plus

Où: PS4, PS5

Année: 2024



Dans «Synduality : Echo of Ada», vous évoluez dans un monde futuriste où l'exploration et les combats sont étroitement liés. Vous contrôlez votre Cradle-Coffin-Mech à travers de vastes zones, en collectant des ressources, en évitant les phénomènes météorologiques et en affrontant des créatures hostiles qui remettent sans cesse votre route en question.

Vous serez accompagné par Ada, une partenaire IA qui vous fournira des informations et des conseils tactiques. Ainsi, l'interaction ne semble jamais anonyme, mais plutôt comme une opération à deux unités qui fonctionne.

