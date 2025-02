Nouveautés + tendances 16 4

Vampires, attention à vous ! Buffy est de retour sur le petit écran !

Florian Bodoky Traduction: traduction automatique 4/2/2025

Plus de 20 ans après le final de la série, le moment devrait enfin être venu : Le grand retour de Buffy à la télévision se concrétise et Sarah Michelle Gellar reprend son rôle de Buffy. Mais seulement en tant que guest, car il s'agit d'une vraie suite, pas d'un remake.

Appelez Giles, rassemblez le Scooby-Gang - les vampires reviennent. Mais cette fois, il ne s'agit pas d'une bande dessinée ou d'un livre, ni d'une pièce radiophonique. Une véritable suite de série télévisée avec un nouveau contenu serait en préparation. C'est ce que rapportent les portails Deadline et Variety. La série sera d'abord diffusée sur le portail de streaming Hulu.

Starpower devant et derrière la caméra

Grandiose : Sarah Michelle Gellar est également de la partie dans le rôle de Buffy Summers ! Si vous pensez qu'il s'agit d'un acte désespéré, détrompez-vous. La série est centrée sur une nouvelle tueuse - qui sera exactement cette tueuse, cela reste un mystère pour le moment. Derrière la caméra, c'est Chloé Zhao, lauréate d'un Oscar, qui orchestrera les événements. Elle a remporté ce prix pour "Nomadland" et a également dirigé "Eternals". Elle a elle-même été une grande fan de Buffy et a suivi de près la série dans ses jeunes années.

Le scénario est écrit par Nora et Lilla Zuckerman, déjà impliquées dans la série policière "Poker Face". Le créateur de Buffy, Joss Whedon - qui a été accusé à plusieurs reprises d'abus de pouvoir sur le plateau - n'est en revanche pas de la partie.

Du burlesque lycéen au drame épique et sombre

Après un échec au cinéma en 1992, c'est Sarah Michelle Gellar qui a été choisie pour incarner Buffy, au lieu de Kristy Swanson, la Buffy originelle. En 1997, la série télévisée a été lancée et est rapidement devenue un culte absolu, Sarah Michelle Gellar devenant un personnage culte dans le rôle de Buffy la Tueuse. La série a duré sept saisons. Après des épisodes souvent involontairement comiques au début, la série a évolué vers un cadre sombre, parfois déprimant, dans lequel des problèmes proches de la vie et de terribles coups du sort se sont ajoutés aux menaces surréalistes des monstres.

Humour grinçant, coups du sort dramatiques et méchants épiques ont créé un mélange d'horreur, de science-fiction, de drame et de comédie. Pendant longtemps, il était impensable qu'un reboot ait lieu - Gellar a fait part de son intérêt à plusieurs reprises. Elle semble maintenant avoir changé d'avis

Un succès dû en partie à des idées créatives

En plus du mélange de séries et des adversaires créatifs, parfois invincibles, la série s'est également distinguée par d'autres aspects. Par exemple, l'épisode "Hush" (épisode 10, saison 4), dans lequel aucun mot n'a été prononcé. Ou bien sûr "Once more with feeling", l'un des tout premiers épisodes musicaux d'une série télévisée américaine.

Les deux scénarios ont été intégrés dans les épisodes respectifs de manière à ce qu'ils aient également un sens au niveau du contenu. Par exemple, des démons qui volent la voix de leur victime ou la font chanter

D'autres ex-membres du casting ? Peut-être

Les co-stars de Gellar sont également devenues des favorites des fans : Charisma Carpenter et David Boreanaz, qui ont ensuite tenu les rôles principaux dans le spin-off de Buffy, Angel. Ou bien sûr Willow, la meilleure amie de Buffy, qui a ensuite fait carrière en tant que Michelle jouant de la flûte dans "American Pie" et en tant que Lilly dans "How I met your mother". On ne sait pas encore si l'une d'entre elles sera de retour, ni qui sera de la partie. Mais selon le portail MSN, il est probable qu'il y ait au moins une apparition en tant que guest.

Vous avez envie d'une nouvelle série Buffy ? Les sept saisons de la série originale sont disponibles en Suisse sur Disney+ - vous trouverez ma critique de la série ici.

Photo d’en-tête : 20th Century Fox

