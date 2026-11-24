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Une photo de la NASA montre des cellules cancéreuses dans l'espace

David Lee Traduction : traduction automatique 24/11/2026

La recherche sur le cancer est menée depuis des années à bord de la station spatiale ISS. La microgravité offre des conditions favorables à cet effet.

La photo publiée par la NASA le 23 novembre 2026 montre des micro-tumeurs. Elles proviennent à l'origine d'un être humain, mais se trouvent désormais dans l'espace à des fins de recherche, plus précisément à bord de la station spatiale ISS.

Pourquoi tant d'efforts ? L'ISS se trouve sur l'orbite terrestre à environ 400 kilomètres d'altitude. Il n'y règne pas une apesanteur totale, mais presque ; cet état de flottement est appelé microgravité. Et cette microgravité permet de meilleures conditions de recherche. Le cancer est étudié à bord de l'ISS depuis bientôt dix ans déjà.

La gravité a notamment des répercussions sur la manière dont les cellules tumorales se développent. Dans une boîte de Petri, elles poussent de manière bidimensionnelle. Or, cela ne correspond pas au comportement des cellules cancéreuses dans le corps. Les tissus et le transport des fluides se comportent également différemment dans l'espace. Les expériences en microgravité permettent d'obtenir de nouvelles connaissances.

Le projet de recherche actuel porte sur le comportement des métastases. Des biopuces spéciales de l'entreprise Encapsulate sont utilisées à bord de l'ISS. La tumeur se trouve sur la puce et est examinée à l'aide de la technologie des semi-conducteurs.

Photo d’en-tête : NASA / Encapsuler

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