Nouveautés + tendances 32 24

Une nouvelle batterie recharge les voitures électriques en seulement 9 minutes

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 11/3/2026

Oubliez les longues pauses sur l'aire de repos. Avec la batterie Blade 2.0, BYD recharge presque entièrement votre voiture électrique en moins de dix minutes. À l'avenir, la recharge sera ainsi presque aussi rapide que le plein d'essence.

Une pause-café sur une aire de repos suffira désormais pour recharger une voiture électrique. Neuf minutes. C'est le temps qu'il faudra à la nouvelle batterie Blade 2.0 de BYD pour passer de 10 à 97 pour cent de charge.

Ce qui a longtemps été considéré comme une limite physique pour les batteries au lithium, le constructeur chinois veut désormais la dépasser. Début mars 2026, BYD a présenté la deuxième génération de sa cellule Blade et l'a mise en production. L'entreprise promet rien de moins qu'une nouvelle référence en matière de vitesse de charge et d'utilisation quotidienne des voitures électriques.

La batterie Blade elle-même n'est pas une invention récente. BYD utilise des cellules lithium-phosphate de fer (LFP) plates et en forme de lame depuis 2020. Leur avantage par rapport aux batteries NMC classiques : Elles ne nécessitent pas de cobalt et de nickel coûteux, sont considérées comme plus durables et réagissent de manière beaucoup plus stable en cas de dommages.

Le prix de cette robustesse était jusqu'à présent une densité énergétique plus faible. C'est précisément là que la deuxième génération intervient.

Ce qui rend la nouvelle cellule techniquement différente

Avec la nouvelle Blade 2.0, BYD atteint des puissances de charge allant jusqu'à 1500 kilowatts. Cela est rendu possible par une nouvelle architecture 1000 volts, que le fabricant appelle «Super e-Platform».

Les cellules Blade plates sont intégrées directement dans le pack de batteries, ce qui permet de gagner de la place dans le plancher du véhicule.

Source : BYD

Le cœur de la technologie est une cathode dite «Flash-Release» avec une structure de particules optimisée. Elle permet un empilement plus dense de matériaux et accélère le transport des ions de lithium dans la cellule. Elle est complétée par un électrolyte optimisé KI avec une conductivité ionique particulièrement élevée ainsi que par une anode avec une structure d'intercalation du lithium tridimensionnelle.

Cette combinaison permet à la batterie de maintenir une puissance de charge élevée sur une plage inhabituellement longue. Alors que les systèmes de charge rapide traditionnels ralentissent considérablement à partir d'environ 80 pour cent de charge, le flux d'énergie reste ici élevé juste avant la charge complète.

Le résultat : en cinq minutes seulement, le niveau de charge peut passer de 10 à 70 pour cent, et en neuf minutes de 10 à 97 pour cent. A titre de comparaison, la Porsche Taycan, l'une des voitures électriques les plus rapides à charger des constructeurs occidentaux, met 18 minutes pour passer de 10 à 80 pour cent.

En plus de la vitesse de charge, BYD améliore également la densité énergétique du pack de batteries. Grâce à une disposition optimisée des cellules, celle-ci devrait augmenter d'environ 5 pour cent. Dans des véhicules comme la Denza Z9 GT, cela permet d'atteindre une autonomie de plus de 1000 kilomètres en cycle de test chinois. Sur les routes européennes, cela devrait signifier une autonomie réelle d'environ 800 kilomètres.

Le froid reste le grand essai

Un des problèmes de nombreuses voitures électriques se manifeste surtout en hiver. Les basses températures ralentissent les processus chimiques dans la batterie et allongent considérablement les temps de charge.

BYD promet d'avoir également résolu en grande partie ce problème. Même après 24 heures à moins 30 degrés Celsius, la batterie doit pouvoir être chargée de 20 à 97 pour cent en une douzaine de minutes. Si ces valeurs se confirment au quotidien, il s'agirait d'un progrès considérable par rapport aux systèmes actuels.

La Blade 2.0 devrait également présenter des avantages sur les bornes de recharge rapide conventionnelles. Selon le fabricant, elle peut y absorber 30 à 50 pour cent d'énergie en plus par unité de temps que les batteries actuelles des voitures électriques.

Il manque encore les bornes de recharge nécessaires

Il reste cependant un problème : le plein potentiel de la batterie ne se déploie que sur des bornes spéciales maison. Ces bornes, appelées «Flash Charger», fournissent jusqu'à 1500 kilowatts de puissance. Elles fonctionnent avec des batteries tampons intégrées qui stockent temporairement l'énergie et la restituent de manière groupée lors du processus de charge.

La batterie Blade 2.0 atteint sa puissance de charge maximale sur les Flash Chargers.

Source : BYD

D'ici fin 2026, BYD prévoit d'installer environ 20 000 stations de ce type en Chine, dont environ 2 000 le long des principales autoroutes. L'entreprise a déjà mis en service plus de 4200 sites au cours des premiers mois de l'année.

L'Europe figure désormais également sur la feuille de route : les premières stations pilotes sont annoncées pour le quatrième trimestre 2026 à Hambourg, Oslo et Amsterdam. Un déploiement à grande échelle devrait toutefois prendre du temps.

Photo d’en-tête : Denza

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 32 personne(s)







