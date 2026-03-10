Nouveautés + tendances 28 0

Cette voiture électrique roule avec des batteries d'e-cigarettes

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 10/3/2026

Ce que d'autres jettent, Chris Doel l'intègre dans des voitures électriques. Cet ingénieur et YouTuber britannique a construit une batterie de voiture complète à partir de cigarettes électroniques jetables mises au rebut. Il prouve ainsi que les déchets électriques peuvent être utilisés pour la conduite.

Chris Doel n'est pas un bricoleur ordinaire. Sur sa chaîne YouTube , ce Britannique de 29 ans témoigne depuis des années du gaspillage des ressources par la société. Il prouve ainsi par des projets concrets que les déchets électroniques peuvent faire bien plus que de pourrir dans une décharge. Il a déjà utilisé des batteries usagées pour faire fonctionner unvélo électrique, a construit une banque de puissance à charge rapide et a conçu un Powerwall qui a alimenté toute sa maison en électricité.

A présent, il a placé la barre encore plus haut : Il utilise comme base une Reva G-Wiz, une voiture électrique compacte du début des années 2000. Elle était à l'origine équipée d'un lourd système de batterie au plomb. Doel a entièrement remplacé cette batterie par un pack de 500 cellules au lithium qu'il a lui-même fabriqué à partir de cigarettes électroniques jetables mises au rebut.

Le point de départ : des millions de batteries à la poubelle

L'objectif déclaré derrière le projet n'est pas seulement technique : Doel veut attirer l'attention sur les dangers potentiels de la vape jetable. Rien qu'au Royaume-Uni, plus d'un million d'entre elles étaient parfois jetées chaque jour.

Les vapes jetables hors d'usage sont généralement jetées. Doel utilise leurs batteries pour son projet inhabituel. Ci-joint : le Reva G-Wiz.

Source : @Chris_Doel / YouTube

En Allemagne, la situation n'est guère plus reluisante. Selon l'association allemande de protection de l'environnement, environ 60 millions de ces e-cigarettes sont jetées chaque année. En Suisse, la quasi-totalité des plus de dix millions de vapes jetables utilisées finissent chaque année à la poubelle.

Le véritable problème réside dans la conception du produit. De nombreuses e-cigarettes jetables contiennent des cellules lithium-ion de haute qualité qui pourraient théoriquement résister à des centaines de cycles de charge, mais qui sont jetées après quelques jours d'utilisation en raison de la conception du produit. Les cartes électroniques intégrées continuent de tirer de petites quantités d'énergie après la fin de l'utilisation, ce qui rend finalement la batterie inutilisable. D'un point de vue technique, ces cellules sont comparables à celles des smartphones ou des ordinateurs portables. Pourtant, elles finissent à la poubelle après une courte utilisation.

Des centaines d'heures de travail manuel

Doel a collecté les e-cigarettes jetées pendant plusieurs mois dans des bacs de recyclage spéciaux. Il devait délicatement libérer chaque cellule de son boîtier en plastique et tester sa capacité de charge restante. Il a été confronté à un problème fondamental : il n'existe pas de méthode rapide pour évaluer l'état des batteries en un coup d'œil. Doel a eu recours à une astuce inhabituelle : il a utilisé un respirateur CPAP usagé pour souffler de l'air à travers l'embout buccal de la vape. Si l'appareil réagissait, la batterie était encore intacte.

Les cellules de la vape démontées sont connectées en groupes de cellules. Des bandes de cuivre assurent la connexion électrique des batteries. Doel installe ici un capteur pour mesurer la température.

Source : @Chris_Doel / YouTube

Chaque batterie a dû être testée individuellement, car de nombreuses cellules étaient déchargées en dessous de la limite de sécurité de trois volts, ce qui les rendait inutilisables. Les batteries fonctionnelles ont été étiquetées à la main et regroupées en fonction de leur capacité restante. Seules celles ayant une capacité résiduelle d'au moins cinq watts-heure ont été retenues ; les cellules plus petites de 1,8 Wh ont été triées par Doel.

Les quelque 500 cellules utilisées provenaient entièrement d'un projet antérieur : Doel avait déjà construit un Powerwall avec ces cellules et a réutilisé le stockage pour la voiture électrique.

Assemblage : des déchets de la vape à la batterie de voiture

Après le processus de sélection complexe, le travail de construction proprement dit a commencé. Doel a regroupé les batteries restantes en groupes de neuf avec des supports 3D imprimés par ses soins, comme pour les packs de batteries de véhicules électriques. Des bandes de cuivre et de nickel assuraient une distribution uniforme du courant.

Le logiciel de surveillance affiche une tension totale d'environ 51 volts ainsi que les valeurs de tension de chaque cellule individuelle.

Source : @Chris_Doel / YouTube

Un système de gestion de la batterie, installé à cet effet, surveillait les cycles de charge et protégeait contre la surchauffe. Il s'agit d'une nécessité absolue pour ce type de construction maison, car les cellules lithium-ion mal connectées peuvent rapidement prendre feu. En connectant les cellules en série et en parallèle, l'ingénieur a obtenu exactement les 48 volts nécessaires au moteur électrique du Reva G-Wiz.

Une autre particularité du système est particulièrement remarquable : la batterie peut être rechargée via USB-C.

L'adaptateur de charge développé en interne permet de recharger la batterie du véhicule via USB-C. Lors de l'essai, la puissance de charge était d'environ 138 watts.

Source : @Chris_Doel / YouTube

Le résultat sur la route

Le premier test en conditions réelles a fourni des chiffres convaincants. Le véhicule a atteint une autonomie de plus de 27 kilomètres et une vitesse maximale de plus de 56 km/h. Le système a fourni 2,07 kWh d'énergie utilisable à partir d'une capacité théorique de 2,5 kWh, alors que les températures sont restées inférieures à 30 degrés Celsius.

La Reva G-Wiz convertie parcourt environ 27 kilomètres pendant un essai avec une batterie composée d'environ 500 cellules de lithium.

Source : @Chris_Doel / YouTube

Photo d’en-tête : @Chris_doel / YouTube

