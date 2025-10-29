Samuel Buchmann
Une étude montre que notre œil résout plus de pixels qu'on ne le pensait

29/10/2025
Jusqu'à présent, la valeur de référence pour un écran "net" était de 60 pixels par degré de champ de vision. Une nouvelle étude montre que de nombreuses personnes peuvent percevoir des densités de pixels plus élevées. Les téléviseurs 8K restent néanmoins assez inutiles.

Les chercheurs ont utilisé un dispositif expérimental avec un écran mobile et ont fait varier les distances jusqu'à environ 1,6 mètre. Ils ont mesuré jusqu'à quelle distance de ligne les personnes testées pouvaient encore distinguer des différences. L'équipe a ensuite déduit des séries de mesures des seuils à partir desquels 95 pour cent de la population ne perçoit plus d'avantage.

Un calculateur en ligne utile

Pour calculer la PPD de votre scénario d'affichage personnel, l'équipe de recherche met à disposition un calculateur en ligne. L'outil montre le pourcentage de personnes qui voient encore une différence par rapport à un affichage parfait «» dans les conditions. Quelques exemples pratiques:

