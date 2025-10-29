Une étude montre que notre œil résout plus de pixels qu'on ne le pensait

Nouveautés + tendances
Jusqu'à présent, la valeur de référence pour un écran "net" était de 60 pixels par degré de champ de vision. Une nouvelle étude montre que de nombreuses personnes peuvent percevoir des densités de pixels plus élevées. Les téléviseurs 8K restent néanmoins assez inutiles.
Les chercheurs ont utilisé un dispositif expérimental avec un écran mobile et ont fait varier les distances jusqu'à environ 1,6 mètre. Ils ont mesuré jusqu'à quelle distance de ligne les personnes testées pouvaient encore distinguer des différences. L'équipe a ensuite déduit des séries de mesures des seuils à partir desquels 95 pour cent de la population ne perçoit plus d'avantage.
Pour calculer la PPD de votre scénario d'affichage personnel, l'équipe de recherche met à disposition un calculateur en ligne. L'outil montre le pourcentage de personnes qui voient encore une différence par rapport à un affichage parfait «» dans les conditions. Quelques exemples pratiques:
Mon empreinte digitale change régulièrement au point que mon MacBook ne la reconnaît plus. Pourquoi ? Lorsque je ne suis pas assis devant un écran ou en train de prendre des photos, je suis probablement accroché du bout des doigts au beau milieu d'une paroi rocheuse.
L'université de Cambridge, en collaboration avec Meta, a déterminé la perception maximale des détails par l'œil humain nouvelle. Le résultat : les niveaux de gris sont résolus jusqu'à 94 pixels par degré (PPD), les motifs rouge-vert à 89 PPD et les jaunes-violets à 53 PPD. L'acuité visuelle est donc nettement supérieure à la valeur de référence de 60 PPD utilisée jusqu'à présent.
Par exemple, à une distance de trois mètres, un écran de 60 pouces avec une résolution 4K est déjà au-dessus des capacités visuelles de la plupart des sujets. Les pixels supplémentaires ne rendent pas l'image subjectivement plus nette. Les smartphones, les tablettes, les écrans AR et VR sont généralement regardés à des distances plus courtes, et les limites PPD sont donc plus susceptibles d'être dépassées. Dans le cas de l'iPad Pro avec écran de 13 pouces, la PPD est d'environ 65 à une distance de 35 centimètres, ce qui correspond à la limite de la perception. Le casque VR Quest 3 de Meta n'atteint que 25 PPD sur des visages typiques.
Les auteurs concluent qu'une résolution plus élevée n'est pas toujours meilleure. Si le PPD dépasse les limites de la perception humaine dans le scénario d'utilisation typique d'un écran, cela n'apporte presque rien. Parallèlement, les coûts, la consommation d'énergie et le travail de rendu nécessaire augmentent. Un téléviseur 8K, par exemple, est plutôt inutile - à moins que vous ne le regardiez à une distance inférieure à 1,3 fois sa hauteur.
