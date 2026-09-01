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Un YouTubeur devient le plus grand actionnaire de GoPro

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 1/9/2026

Selon des déclarations faites aux autorités boursières, la star de YouTube "Markiplier" détient 8,5 pour cent de GoPro. Cela provoque une explosion du cours de l'action, mais aussi des critiques en raison de conflits d'intérêts.

Le YouTubeur Mark «Markiplier» Fischbach s'implique chez GoPro. Âgé de 37 ans, il a acheté suffisamment d'actions pour devenir le plus grand actionnaire individuel du fabricant de caméras d'action, avec une part de 8,5 pour cent. C'est ce qui ressort des déclarations transmises à l'autorité américaine de régulation des marchés financiers, comme le rapporte notamment «Bloomberg». Suite à cette annonce, l'action a temporairement bondi de près de 50 pour cent, bien qu'elle reste loin de ses sommets historiques.

GoPro souffre d'un cœur de métier en difficulté. Ces dernières années, les smartphones, DJI et Insta360 ont pris des parts de marché à ce fournisseur autrefois dominant. À cela s'ajoute la hausse des prix de la mémoire due au boom de l'IA. En juin, GoPro a donc averti dans un rapport financier qu'il existait des «doutes considérables quant à sa propre pérennité».

Nouveautés + tendances GoPro est au bord de la faillite Samuel Buchmann 577 likes 577 156 commentaires 156

Fischbach justifie son investissement par le fait que GoPro est sous-évalué en bourse. «Markiplier» s'est fait connaître grâce à ses vidéos de jeux sur des titres indépendants et d'horreur. Il compte aujourd'hui près de 39 millions d'abonnés, ce qui fait de lui l'un des YouTubeurs les plus prospères. Début 2026, il a sorti son premier film autoproduit, «Iron Lung», qui a rapporté plus de 50 millions de dollars pour un budget inférieur à 5 millions de dollars. «Iron Lung» a été en partie documenté en coulisses avec des caméras GoPro.

Sa proximité avec la marque se reflète également dans le marketing produit. Peu avant l'annonce de sa participation, Fischbach a publié une critique de la GoPro Mission 1 ILS. Il y fait l'éloge de la caméra et la compare à la Red Komodo-X, nettement plus chère. La vidéo contient un code d'affiliation pour la caméra. Fischbach ne mentionne cependant pas son statut d'actionnaire. Le YouTubeur tech Marques Brownlee critique ce manque de transparence et parle d'une «limite qui est rarement franchie».

Pour GoPro, l'arrivée de «Markiplier» peut être utile à court terme. Son investissement de plusieurs millions agit comme un signal de confiance, attire l'attention dans la communauté des créateurs et facilite, dans l'idéal, la commercialisation de nouveaux produits comme la série Mission 1. Parallèlement, cela ne résout pas les problèmes structurels. Le fabricant continue de lutter contre la concurrence chinoise et le déclin de son cœur de métier.

Photo d’en-tête : YouTube / Markiplier

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