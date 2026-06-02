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GoPro est au bord de la faillite

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 2/6/2026

Le fabricant de caméras d'action, autrefois dominant, prévient qu'il pourrait faire faillite. GoPro attribue cette situation à l'augmentation du prix de la mémoire. Mais les problèmes sont plus profonds.

Le fabricant américain de caméras d'action GoPro est menacé de faillite : l'entreprise avertit les investisseurs dans son dernier rapport financier qu'il existe «de sérieux doutes sur sa propre pérennité». Les groupes américains sont légalement tenus de le faire lorsqu'ils ne peuvent plus être certains de rester solvables dans les douze mois à venir. Un tel avertissement est un mauvais signe et peut conduire à un cercle vicieux. En effet, elle accentue encore la pression des investisseurs et rend les capitaux frais plus chers. L'action a chuté jusqu'à 14 pour cent à un moment donné lundi.

Auparavant, les GoPros étaient omniprésentes dans les sports d'action. Ces dernières années, elles sont de plus en plus supplantées par les smartphones et les alternatives chinoises.

Source : Michelle Brändle

GoPro précise dans son communiqué qu'elle étudie des financements supplémentaires, de nouveaux accords de crédit ou des options stratégiques pour éviter le dépôt de bilan. Selon des informations tirées de documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission américaine, les liquidités sont tombées à environ 50 millions de dollars. En 2025, le chiffre d'affaires annuel était déjà tombé à un peu plus de 651 millions de dollars, avec une perte nette de plus de 80 millions de dollars.

La crise aiguë a été déclenchée par la hausse vertigineuse des prix des puces mémoire. Des fabricants comme Samsung et Micron réorientent leurs capacités vers la mémoire à haute bande passante pour les centres de données d'intelligence artificielle. La DRAM standard pour les fabricants d'appareils comme GoPro devient plus rare et plus chère. Selon les entreprises, les prix de la mémoire ont parfois plus que doublé - et dans une catégorie de produits dont les prix de vente se situent entre 300 et 500 francs, la répercussion sur la clientèle est limitée.

La pression de la concurrence chinoise

Dans le même temps, l'activité principale de GoPro s'affaiblit. La demande pour les caméras d'action classiques croît beaucoup plus lentement qu'il y a quelques années, et de nombreux utilisateurs occasionnels préfèrent se tourner vers les smartphones. Les cycles de mise à niveau des clients existants s'allongent.

Ajoutons à cela la pression de la concurrence chinoise. Des fournisseurs comme DJI et Insta360 ont en partie dépassé GoPro sur des marchés importants. Les données de vente au détail au Japon https://amateurphotographer.com/latest/photo-news/gopro-has-lost-the-action-camera-market-with-these-two-companies-winning/ montrent que GoPro y est passé en quelques années d'une position dominante à 19 pour cent de part de marché. Pendant ce temps, les fabricants chinois lancent à intervalles rapprochés de nouveaux modèles aux prix agressifs et aux fonctionnalités voyantes.

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GoPro a réagi pour l'instant par des programmes d'économies sévères : Le groupe vend des actifs et réduit depuis avril presque un quart de ses effectifs. Une fusion ou une vente de l'entreprise est également à l'étude. L'avenir de la marque ne dépend pas seulement de la direction, mais aussi de la capacité de GoPro à toucher à nouveau un large public avec ses produits. La dernière tentative du fabricant a eu lieu en avril dans le segment professionnel avec la Mission 1.

Photo d’en-tête : GoPro

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