Nouveautés + tendances 23 21

Un youtubeur alimente son ordinateur de bureau avec 192 piles AA

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 21/7/2026

Un ordinateur de bureau n'a pas nécessairement besoin d'une prise électrique. Le youtubeur Uwos Lab alimente son ordinateur avec 192 piles AA et parvient même à faire fonctionner le système de manière stable lors d'un test de résistance.

Actualités de la catégorie « «» : des trucs marrants que j'ai vus sur Internet»: chez Uwos Lab, trois caisses en bois fabriquées maison, remplies de piles AA, assurent l'alimentation électrique d'un PC de bureau. Les 192 piles alcalines suffisent pour démarrer le système, faire tourner le processeur à plein régime et lancer un jeu.

Dans sa vidéo, Uwos Lab montre la fabrication des caisses à piles, puis met en service le PC alimenté de manière inhabituelle.

À l’origine, ce bricoleur avait acheté 400 piles pour cette expérience. Il en a utilisé moins de la moitié. Il répartit les piles utilisées dans trois boîtiers fabriqués par ses soins, contenant chacun 64 piles. Des encoches dans le bois les maintiennent en place, tandis que des surfaces de contact et des agrafes les relient entre elles.

Ce montage comporte toutefois des risques : en cas de court-circuit, les piles connectées en parallèle peuvent délivrer un courant très intense. Des contacts défectueux ou des câbles surchargés peuvent alors chauffer fortement. Sans les connaissances techniques requises, vous ne devriez donc pas reproduire cette expérience.

Huit piles fournissent douze volts

Une pile alcaline AA fournit nominalement 1,5 volt. Uwos Lab connecte huit piles en série pour atteindre les douze volts dont son PC a besoin. Il relie ensuite plusieurs de ces séries en parallèle. Ainsi, la tension reste constante tandis que l’intensité du courant et la capacité augmentent.

Les cellules sont disposées en plusieurs séries et reliées entre elles en parallèle.

Source : Uwos Lab / Youtube

Le youtubeur se passe d’onduleur et de bloc d’alimentation PC classique. À la place, il relie le bloc-batterie à un adaptateur DC-ATX. Celui-ci convertit la tension continue fournie en tensions requises par la carte mère et les autres composants.

L’ordinateur utilisé repose sur la plateforme AM4 d’AMD. Le système ne comporte pas de carte graphique séparée. Il ne dispose pas non plus de lecteur interne. Le système d’exploitation démarre à partir d’une clé USB. Uwos Lab ne fournit pas de précisions sur le processeur ni sur les autres composants.

«Hannah Montana Linux» lors du test de charge

En ce qui concerne le système d’exploitation, le youtubeur a choisi, en accord avec cette configuration absurde, «Hannah Montana Linux». Cette distribution, publiée en 2009, est basée sur Ubuntu et s’inspire visuellement de la série Disney de l’époque.

L'ordinateur alimenté par batterie démarre avec la distribution Linux Hannah Montana Linux.

Source : Uwos Lab / Youtube

Uwos Lab soumet ensuite le processeur à une charge avec le programme « «» (stress-ng)». Le taux d’utilisation atteint environ 98 pour cent. La tension chute alors d’environ 13 volts à un peu moins de 12 volts, puis se maintient à ce niveau. L'ordinateur ne plante pas pendant l'essai. De plus, le youtubeur lance le jeu rétro gratuit «FreeDoom».

Au bout d'une demi-heure, Uwos Lab met fin à l'essai documenté. À ce stade, les piles ne sont pas encore déchargées. Il suppose que l’ordinateur pourrait encore fonctionner pendant au moins une heure, mais ne vérifie pas cette hypothèse.

Pour Uwos Lab, il s’agit déjà de la deuxième tentative visant à faire fonctionner un PC de bureau avec des piles disponibles dans le commerce. Une précédente configuration utilisant des piles zinc-carbone de 9 volts a échoué au bout de quelques secondes. Grâce aux piles alcalines AA et à l'adaptateur DC-ATX, l'ordinateur fonctionne cette fois-ci de manière stable, au moins pendant la demi-heure qu'a duré l'essai.

Photo d’en-tête : Uwos Lab / YouTube

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 23 personne(s)







