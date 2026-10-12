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Un vol vers la Lune pour tous : la NASA publie des photos et des données de la mission Artemis 2

Debora Pape Traduction : traduction automatique 12/10/2026

Des milliers d'enregistrements, de pistes audio et de données brutes rendent le voyage autour de la Lune plus accessible que jamais pour les personnes intéressées. L'archive de données de la mission Artemis 2 est désormais en libre accès.

En avril 2026, la Lune a de nouveau reçu la visite de la Terre après plus de 50 ans : quatre personnes ont volé vers notre voisin situé à environ 400 000 kilomètres dans le cadre de la mission Artemis 2 de la NASA, l'ont contourné et sont revenues sur Terre neuf jours après le lancement.

L'équipage a pris des milliers de photos, qui, avec de nombreuses autres données de mission, sont récemment devenues accessibles au public. Selon la NASA, cela inclut également 8,5 heures d'enregistrements audio de l'équipage et de ses observations.

Grâce à ces archives, vous pouvez vous lancer vous-même dans un voyage vers la Lune et avoir un aperçu des observations que peu de gens ont pu voir de leurs propres yeux jusqu'à présent. La NASA a préparé quelques impressions particulières avec des explications et des enregistrements audio des communications de l'équipage sur ce site web.

Vous trouverez les archives complètes des données ici. L'aspect vieillot du site web, avec ses désignations complexes et sa multitude de liens, peut être intimidant, c'est pourquoi je vous recommande pour commencer l' Image Viewer basé sur le navigateur. Vous pouvez y parcourir des milliers de vignettes et obtenir rapidement une vue d'ensemble. De plus, la sélection peut être affinée grâce à des filtres.

Parmi les photos, on trouve de nombreuses vues de la Terre et de la Lune prises à différentes distances. Certaines montrent également l'intérieur de la capsule spatiale Orion, qui a ramené l'équipe de quatre personnes d'Amérique du Nord vers la Lune et retour.

D'abord la Lune, puis Mars

Après le dernier atterrissage lunaire habité en 1972, le satellite naturel de la Terre a été relégué au second plan par la NASA pendant des décennies. Pourtant, le programme Apollo a posé les bases sur lesquelles l'exploration spatiale continue de s'appuyer aujourd'hui. L'une des personnes derrière ce jalon technologique est la pionnière du logiciel récemment décédée, Margaret Hamilton, dont le travail est honoré par notre collègue Luca dans sa nécrologie.

Avec le programme Artemis, la Lune revient désormais au centre des préoccupations. La NASA veut à nouveau envoyer des humains sur sa surface et, à long terme, établir une colonie permanente.

Pour cela, des systèmes de survie critiques ainsi que des dispositifs de protection contre les radiations ont été testés dans des conditions réelles lors de la mission Artemis 2. L'équipage, sous le commandement de l'Américain Reid Wiseman, se distinguait nettement des équipages Apollo du XXe siècle : avec Victor Glover et Christina Koch, un Afro-Américain et une femme ont volé vers la Lune pour la première fois, ainsi que le Canadien Jeremy Hansen, le premier non-Américain.

Le prochain atterrissage sur la Lune est prévu pour début 2028 avec Artemis 4. La colonie lunaire visée par la suite devrait être en partie autonome et transformer, par exemple, la glace présente sur la Lune en eau potable, en oxygène et en carburant hydrogène. Pour atteindre cet objectif, l'agence collabore avec des partenaires internationaux, comme l'Agence spatiale européenne (ESA). À long terme, la Lune doit servir de terrain d'essai et de base de départ pour des vols habités vers Mars.

Photo d’en-tête : NASA

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