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Un tribunal américain condamne Huawei pour ses activités en Iran et pour espionnage

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 25/11/2026

Huawei risque des amendes se chiffrant en milliards : un jury américain a condamné le groupe pour violation des sanctions contre l'Iran et pour vol de secrets commerciaux.

Un tribunal fédéral de l'État de New York a mené une procédure judiciaire contre Huawei et trois de ses filiales. L'affaire portait sur le vol de secrets commerciaux, la violation des sanctions contre l'Iran et le blanchiment d'argent. Le jury a reconnu l'entreprise technologique chinoise coupable de dix des douze chefs d'accusation.

Affaires en Iran et un robot dans un sac à dos

Huawei a mené des activités commerciales dans la République islamique d'Iran. Afin de ne pas entrer en conflit avec les sanctions imposées à l'Iran, Huawei a traité ces transactions par l'intermédiaire de la société Skycom. Huawei a présenté cette entreprise aux banques comme un partenaire, ce qui n'était toutefois pas conforme à la réalité. Il s'agissait d'une filiale à part entière de Huawei. L'entreprise technologique a ainsi obtenu l'accès au système financier américain et a généré des milliards de dollars auprès des banques grâce à ces fausses déclarations. En outre, selon l'acte d'accusation, Huawei a aidé le régime iranien à surveiller Internet et a fourni aux autorités des caméras leur permettant d'observer les manifestations.

Par ailleurs, Huawei aurait volé des secrets commerciaux. Il s'agissait de code source, d'informations confidentielles et de composants techniques appartenant aux entreprises Cisco, CNEX Labs, T-Mobile, Quintel et Fujitsu. Des employés de Huawei ont envoyé des photos et des détails d'un robot de test d'écran tactile de T-Mobile en Chine. Plus tard, un employé aurait été surpris en train d'essayer de faire sortir un composant du laboratoire en le dissimulant dans un sac à dos.

Huawei juge les accusations infondées

Alors que le ministre américain de la Justice, Todd Blanche, salue le verdict, Huawei considère les accusations comme infondées. Les affaires concernant les secrets commerciaux, en particulier, auraient fait l'objet de litiges réglés depuis longtemps. L'avocat de Huawei, Brian Heberlig, a annoncé son intention de faire appel.

La peine devrait être prononcée le 14 septembre 2027. Les amendes et les dommages-intérêts pourraient s'élever à plusieurs milliards de dollars.

Photo d’en-tête : Shutterstock

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