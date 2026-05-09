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Un trackpoint pour chaque ordinateur

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 10/5/2026

Les trackpoints se trouvent généralement sur les claviers d'ordinateurs portables. Avec "Bean", vous pouvez maintenant placer le mini-joystick à côté de votre clavier comme une souris.

Derrière Bean se trouve la société canadienne «Ploopy», qui a déjà lancé plusieurs périphériques sur le marché. Les gens de «Ploopy» croient en l'open source et c'est pourquoi vous pouvez imprimer en 3D et assembler vous-même le trackpoint, qu'ils appellent aussi «Nub Mouse».

Un gadget open source avec un mini-joystick

Le Ploopy Bean, qui pèse 52 grammes, devrait fonctionner sous Linux, Windows et macOS. Son mini-joystick de onze millimètres devrait avoir une plus grande amplitude de mouvement que les autres trackpoints. Le capteur magnétique TMAG5273 de Texas Instruments a un taux d'interrogation de 1000 Hertz et interroge les données 20.000 fois par seconde. Il perçoit ainsi les mouvements du bouton rouge à partir de 3 microns et les traduit en solde. Le Raspberry Pi RP2040 avec le Cortex-M0 est utilisé comme microcontrôleur.

Le Bean est chargé via USB-C.

Quatre boutons sont disposés autour du joystick. D'un point de vue fonctionnel, ils assument les fonctions des boutons droit, gauche et central de la souris. Le quatrième vous permet de faire défiler la page. En appuyant simultanément sur deux boutons, vous avancez ou reculez. Vous pouvez modifier l'affectation des touches via l'application Web VIA.

La carte clé du Bean.

Source : Ploopy

Ploopy propose Bean en kit pour 69 dollars canadiens sur son Webshop. Converti en euros, cela représente environ 40 francs ou 43 euros. Les frais d'expédition et d'importation sont à ajouter. Les deux premiers lots ont déjà été vendus et le troisième devrait être expédié vers la fin septembre. Sinon, vous pouvez trouver la liste des composants nécessaires, les modèles d'impression 3D et le firmware pour Bean sur Github.

Vue de l'intérieur.

Source : Ploopy

Photo d’en-tête : Ploopy

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