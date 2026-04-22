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Framework Laptop 13 Pro : "MacBook Pro pour les utilisateurs de Linux".

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 22/4/2026

Le Framework Laptop 13 doit être, selon son fabricant, rien de moins qu'un "MacBook Pro pour les utilisateurs de Linux". Une batterie plus grande, un écran tactile mat et jusqu'à 64 gigaoctets de RAM viennent étayer cette ambition.

L'autonomie de la batterie est l'une des principales critiques adressées aux précédents ordinateurs portables de Framework. Le fabricant veut remédier à ce défaut avec le Laptop 13 Pro. Il devrait pouvoir tenir 20 heures en streaming 4K sur Netflix. C'est 12 heures de plus que la génération actuelle du Laptop 13 et également plus que le 14 pouces MacBook Pro M5.

Les claviers existent avec des éléments colorés.

Source : Framework

Un outil de travail sous Linux

L'autonomie accrue est due à la batterie de 74 Wh, dont la capacité est supérieure de 22 pour cent à celle du dernier Laptop 13. La batterie n'a cependant pas gagné en volume. Au lieu de cela, sa densité énergétique a augmenté à 840 Wh/l. En outre, les Intel Core Ultra de la dernière Series 3 devraient apporter leur contribution en tant que processeurs.

La nouvelle batterie a une plus grande capacité.

Source : Framework

Vous pouvez choisir entre le Core Ultra 5 325, le Core Ultra X7 358H et le Core Ultra X9 388H. Si vous préférez avoir un processeur AMD dans votre ordinateur portable 13 Pro, vous devrez choisir entre le Ryzen AI 7 350 et le Ryzen AI 9 HX 370. Avec un processeur Intel, le Laptop 13 Pro fonctionne avec un maximum de 64 Go de LPCAMM2 LPDDR5X, tandis qu'avec un processeur AMD, ce sont 96 Go de DDR5-5600 au maximum.

Le boîtier du Laptop 13 Pro est en aluminium et est disponible en graphite, une autre couleur en plus de l'argent classique. L'écran IPS de 13,5 pouces est un écran tactile mat au format 3:2 et d'une résolution de 2880 × 1920 pixels. Le taux de rafraîchissement s'étend de 30 à 120 Hertz, la luminosité est élevée avec 700 Nits et le contraste est de 1800:1.

Les différents composants du Laptop 13 Pro.

Source : Framework

Linux peut déjà être installé sur les ordinateurs portables Framework précédents. Le Laptop 13 Pro est le premier modèle à être certifié Ubuntu. Vous pouvez également obtenir l'ordinateur portable avec Ubuntu préinstallé. En contrepartie, un SSD et de la RAM sont déjà installés, ce qui augmente le prix de vente. Mais l'ordinateur est également prêt pour d'autres distributions Linux ou Windows - ce qui coûte encore plus cher.

Ubuntu est préinstallé pour un coût supplémentaire.

Source : Framework

En outre, le Laptop 13 Pro dispose d'un touchpad haptique, supporte le Dolby Atmos et le clavier est disponible en plusieurs couleurs - et bien sûr dans de nombreuses dispositions linguistiques.

Les cartes d'extension, les commutateurs de confidentialité, la réparabilité et les possibilités de mise à niveau, essentielles pour Framework, restent en place. Tous les nouveaux composants du Laptop 13 Pro devraient également être compatibles avec le Laptop 13 actuel, permettant ainsi une mise à niveau totale ou partielle vers un modèle Pro.

La compatibilité au sein de la famille Laptop 13 est maintenue.

Source : Framework

Clavier tactile sans fil Framework

Framework n'a pas seulement profité de son événement pour présenter son Laptop 13 Pro. Avec le Framework Wireless Touchpad Keyboard, le fournisseur veut proposer un clavier pour le salon ou pour l'installation de nouveaux ordinateurs. La plus grande particularité est le touchpad qui donne son nom au clavier, à l'endroit où se trouve le pavé numérique sur les autres claviers. Il vous permet non seulement de déplacer le curseur, mais aussi d'utiliser des gestes multi-touch sous Linux et Windows.

Le clavier tactile sans fil de Framework.

Source : Framework

Le clavier Framework Wireless Touchpad Keyboard se connecte via Bluetooth à un maximum de quatre appareils. Vous pouvez également utiliser le dongle USB-A fourni et déjà apparié ou un câble USB-C. Le firmware open source ZMK permet notamment de personnaliser la disposition des touches.

Avec une batterie remplaçable et des pièces détachées achetables, Framework reste fidèle à sa philosophie pour le clavier. Avec le Control Board, par exemple, les bricoleurs devraient pouvoir développer explicitement leurs propres périphériques d'entrée.

Mises à niveau pour Framework Laptop 16

Pour son plus grand ordinateur portable, Framework propose de nouveaux composants. Ainsi, le Laptop 16 pourra à l'avenir être équipé d'un élément de touchpad, constitué d'une pièce en aluminium. Jusqu'à présent, le pavé tactile et les repose-poignets sont trois éléments avec de petits espaces entre eux.

Le nouveau touchpad en une pièce pour l'ordinateur portable 16.

Source : Framework

Ajoutons à cela un clavier monobloc, mais uniquement dans la disposition américaine, et un cadre gris pour l'écran. Le Ryzen AI 5 340 est également disponible dès maintenant comme nouvelle option de CPU.

Le «Oculink Dev Kit» ajoute un port Oculink à la baie d'extension du Laptop 16. Celui-ci permet d'utiliser les modules graphiques actuels de l'ordinateur portable dans une station d'accueil externe via Oculink 8i. Mais l'objectif principal devrait plutôt être l'utilisation d'une station d'accueil PCIe pour connecter des cartes graphiques externes, des cartes réseau avec 100 Gbps ou des cartes de capture vidéo.

Le Dev Kit Oculink est adapté aux cartes graphiques externes et plus encore.

Source : Framework

» En revanche, la carte d'extension «10 Gbit Ethernet, dont il n'est question que brièvement, s'adapte à tous les ordinateurs portables Framework.

Prix et disponibilités

Framework continue à ne vendre ses appareils que directement sur son site Internet, mais désormais aussi en Suisse. Le Laptop 13 Pro démarre à 1109 francs ou 1349 euros - sans SSD ni RAM. Le modèle pré-construit avec mémoire et système d'exploitation n'est disponible qu'avec un processeur Intel ou AMD prédéfini - et ce n'est pas le plus avantageux. Ici, les prix commencent à 1939 francs ou 2369 euros. Pour Windows, il faut compter 180 francs ou 220 euros. Les précommandes actuelles devraient être livrées à partir de juillet.

Pour les autres nouvelles annonces, il n'y a pas encore de prix, mais tout de même des indications de temps. Les mises à niveau pour le Laptop 16 devraient être disponibles à partir de juin, le cadre d'affichage devant apparaître un peu plus tard. Pour le «Oculink Dev Kit» et le Framework Wireless Touchpad Keyboard, il n'y a qu'une indication imprécise «prochainement en 2026».

Photo d’en-tête : Cadre

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