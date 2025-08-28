Nouveautés + tendances 17 6

Un rêve devient réalité : "No Man's Sky" vous permet de concevoir votre propre vaisseau spatial

Debora Pape Traduction: traduction automatique 28/8/2025

Votre lien avec votre vaisseau spatial dans No Man's Sky est encore plus étroit avec la nouvelle mise à jour Voyager. Vous pouvez le concevoir et l'aménager vous-même à partir de zéro.

Début août, l'équipe de développement de Hello Games a fêté le neuvième anniversaire de son jeu d'exploration spatiale en sandbox «No Man's Sky». Maintenant, le studio - lance une mise à jour de contenu importante et, comme d'habitude, gratuite. Elle s'appelle «Voyagers» et fait passer le jeu à la version 6.0.

Si vous aimez les vaisseaux spatiaux, vous allez peut-être adorer cette mise à jour : Vous pouvez désormais, selon Blogpost, concevoir votre propre vaisseau à partir des centaines de modules individuels de «» et le construire selon vos souhaits. Le directeur du studio, Sean Murray, présente ici la mise à jour :

«No Man's Sky» disposait auparavant d'un système d'amélioration des vaisseaux. Cela vous permettait d'améliorer le moteur ou les boucliers de vos vaisseaux avec des objets appropriés, par exemple. Pour le reste, les vaisseaux étaient prédéfinis. De plus, vous ne pouviez pas quitter le siège du pilote pendant le vol et vous déplacer dans le vaisseau. Tout cela a maintenant complètement changé : Votre vaisseau spatial devient votre base spatiale volante.

Votre base volante

Cette nouvelle classe Corvette vous permet de construire aussi bien un petit vaisseau d'exploration qu'un énorme et redoutable vaisseau de guerre. Cela inclut un intérieur fonctionnel qui peut inclure des dortoirs, des med-bays, une salle de guerre, des radars et un téléporteur, selon vos préférences. Même des potagers et une kitchenette sont possibles. Divers modules de décoration sont disponibles aussi bien pour l'intérieur que pour l'enveloppe extérieure.

Un peu de verdure transforme votre vaisseau spatial en serre volante.

Source : Hello Games

Des fenêtres vous permettent de voir l'immensité de l'espace - et ce même en vol : avec la mise à jour, vous pouvez quitter le siège du pilote à tout moment. Ou bien vous pouvez ouvrir le sas et faire une promenade dans l'espace - c'est également possible pour la première fois. Si vous le souhaitez, vous pouvez également inviter d'autres joueurs à bord de votre vaisseau.

Pour la décoration intérieure, vous avez le choix entre différents styles. Le style «Thunderbird» rappelle le Faucon Millenium de «Star Wars» avec ses tuyaux apparents et son charme tank-tape. Vous obtiendrez un look militaire avec des panneaux et de nombreux boutons avec le décor «Titan». La classe «Ambassador», quant à elle, représente un look de science-fiction propre et lumineux avec des bandes lumineuses et des coins arrondis.

Un vaisseau spatial digne de ce nom a bien sûr besoin de hublots pour une vue soignée sur les étoiles.

Source : Hello Games

Construction d'un bateau dans l'atelier de la Corvette

Pour construire votre Corvette, vous devez d'abord la débloquer. Cela devrait être possible assez tôt dans le jeu via une expédition spéciale. Vous obtiendrez alors les éléments nécessaires à la construction de votre navire. Il y a (aussi ?) une expédition de la communauté limitée dans le temps, qui vous donne des récompenses exclusives - par exemple un nouveau compagnon mécanique - et qui s'intègre également dans un contexte scénaristique.

Vous pouvez ensuite vous lancer dans la construction. Vous trouverez l'atelier Corvette dans les stations spatiales habituelles. Heureusement, vous ne construisez pas votre vaisseau à la première ou à la troisième personne, mais vous utilisez une caméra qui tourne librement dans l'atelier. Cela permet de placer les différents modules avec précision.

Pour moi, en tout cas, cette mise à jour est tellement intéressante que j'ai hâte de télécharger le jeu et de visiter le chantier naval à nouveau.

De zéro à héros : «No Man's Sky» a une histoire particulière

A l'heure de la rétrospective anniversaire, les souvenirs des premiers mois après la sortie ont dû être assez douloureux pour l'équipe de développement. Le lancement de «No Man's Sky» est l'un des plus catastrophiques que le monde du jeu ait jamais connu. Le jeu final était bien loin de ce que les bandes-annonces et les annonces tonitruantes avaient promis à l'avance. Un énorme battage médiatique a été suivi d'une chute brutale. Il y a eu un énorme shitstorm ainsi que des accusations de fraude, qui n'étaient pas totalement injustifiées.

Mais l'équipe s'est ressaisie après le premier choc, s'est retirée dans l'antre des développeurs - et a livré la marchandise. Toutes les promesses que Hello Games avait faites avant la sortie du jeu et qu'il n'a pas pu tenir ont été tenues dans les mois et les années qui ont suivi.

Et ce n'est pas fini : depuis neuf ans, Hello Games fournit régulièrement du nouveau contenu à «No Man's Sky» - et ce gratuitement. Il n'y a pas d'abonnement, pas de season pass et pas de DLC payants. Cela a permis au studio de passer de l'une des sociétés de jeux les plus détestées à l'une des plus populaires.

Photo d’en-tête : Jeux Hello

