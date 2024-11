No Man's Sky : enfin noté "très positivement" après huit ans

Après une sortie vraiment ratée il y a plus de huit ans, les développeurs de "No Man's Sky" ont mis les bouchées doubles. Cela a maintenant porté ses fruits. Le jeu a maintenant une note d'utilisateur "très positive" sur Steam.

Voilà quelqu'un qui se réjouit : "Holy shit you guys - it happened 🥳". C'est ainsi que Sean Murray, fondateur du studio de développement Hello Games, introduit son tweet sur X le 28 novembre . Et il y a de quoi se réjouir, car le plus grand et le plus important jeu de son studio, "No Man's Sky", a franchi une étape pour laquelle l'entreprise a travaillé dur pendant longtemps : 80 pour cent des avis sur Steam, plus de 245 000 au total, recommandent désormais le jeu, ce qui lui vaut une note "très positive".

Qu'est-ce que "No Man's Sky" ? "No Man's Sky" est un jeu d'action-aventure-survie dans lequel vous pouvez explorer des planètes, construire des bases, commercer et combattre avec des vaisseaux spatiaux. Sur les corps célestes, vous extrayez des ressources et les utilisez pour fabriquer de l'équipement et d'autres objets. Il existe de nombreuses formes de vie extraterrestre que vous pouvez répertorier ou avec lesquelles vous pouvez interagir.

Murray remercie par un triple "Thank you" et conclut son post par "Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie pour nous". Pour s'en faire une idée, il vaut la peine de se pencher sur le passé.

Murray fait la fête sur X avec des cœurs, des remerciements et des emojis de fête.

Source : Debora Pape

"No Man's Sky" a suscité d'énormes attentes chez les joueurs et joueuses avant sa sortie en août 2016. Le studio promettait un univers presque infini, généré de manière procédurale, que vous pourriez explorer librement. La possibilité de jouer à plusieurs était également annoncée.

La sortie : le train de la hype s'écrase contre le mur

Mais derrière No Man's Sky, il n'y avait qu'une petite équipe qui n'a pas réussi à répondre aux attentes. Lors de sa sortie, le jeu était truffé de bugs et était loin d'offrir ce qui avait été promis. Plus de 210 000 joueurs se sont connectés simultanément au jeu au plus fort de la période de lancement, mais la plupart d'entre eux ont été déçus. Il n'y avait pas de fonction multijoueur, pas de construction de base ni de véhicules. Les différentes planètes promises étaient trop semblables, les factions de PNJ pas complètement développées.

En août 2016, selon SteamDB, le jeu a reçu 37 801 avis, dont seulement 40 pour cent environ étaient positifs. Un désastre pour Hello Games - à cela s'ajoute le fait que les responsables n'ont pas communiqué clairement sur la suite des événements dans les semaines qui ont suivi la sortie du jeu.

Huit ans de mises à jour de contenu gratuites

Quand on promet trop et qu'on ne tient pas ses promesses, on mérite d'être puni pour cela. Mais le studio a pris les critiques au sérieux et a réussi à regagner la confiance des joueurs dans les années qui ont suivi. Pour ce faire, l'équipe a continué à travailler sur le jeu et à publier des corrections de bugs et des patchs pour faire du jeu ce qu'il avait promis avant sa sortie.

La construction de bases est arrivée en novembre 2016, les véhicules d'exploration ont été implémentés en mars 2017 et la fonction multijoueur est enfin apparue en juillet 2018 avec la mise à jour Next. Toutes les mises à jour étaient et sont toujours gratuites. Hello Games a le mérite de ne pas proposer de microtransactions, de season pass ou de DLC coûteux.

Ainsi, les évaluations se sont lentement rétablies et, comme Hello Games continuait à fournir du nouveau contenu, de plus en plus de joueurs se sont intéressés à No Man's Sky au fil des ans. Le jeu n'a plus jamais atteint le pic de joueurs simultanés sur Steam, mais depuis mi-2019, il y a toujours eu environ 10 000 joueurs en ligne - et la tendance est à la hausse. Pour novembre 2024, SteamDB indique plus de 21 000 joueurs simultanés.

Comment le nombre de joueurs a évolué depuis la sortie du jeu.

Source : SteamDB

"No Man's Sky" aujourd'hui

Les "évaluations récentes" du jeu, c'est-à-dire des 30 derniers jours, sont en nette amélioration depuis longtemps. Actuellement, le taux d'évaluations positives récentes est de 94 pour cent. Mais les nombreuses évaluations négatives des débuts font baisser la moyenne générale. Le fait que celle-ci soit désormais de 80 pour cent est donc en effet une belle performance. Personne ne s'attendait à cela dans les mois qui ont suivi la sortie du jeu, et peu de jeux parviennent à regagner les faveurs des joueurs après un tel désastre.

Voici une bande-annonce vieille de quelques mois :

Actuellement, le jeu est toujours en cours de développement. Dernièrement, la mise à jour Aquarius est sortie en septembre, apportant une fonctionnalité de pêche et divers équipements et objets de décoration. De plus, selon une annonce, cinq événements communautaires ont été organisés jusqu'à présent cette année, permettant à la communauté de joueurs de participer ensemble à un événement majeur et de recevoir des récompenses spéciales. D'autres événements suivront pendant les fêtes de fin d'année.

Je penserai toujours à "No Man's Sky" comme à "ce jeu qui a terriblement échoué au début". Il mérite bien la mention "...mais il a fini par devenir excellent".