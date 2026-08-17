Nouveautés + tendances 47 18

Un développeur stocke un morceau de musique sur papier

David Lee Traduction : traduction automatique 17/8/2026

Un ingénieur logiciel voulait savoir s'il pouvait stocker une chanson sur une étiquette QR. Une seule étiquette ne suffit pas, mais avec plusieurs sur une feuille, cela fonctionne.

Au final, il y a bien un morceau de papier sur lequel une chanson est enregistrée. La chanson elle-même, pas un lien vers celle-ci. Le papier peut être photographié avec un smartphone et lu sans connexion internet. C'est impressionnant – Arpan Mondal, qui gère la chaîne Youtube Makestreme, a enregistré une chanson sur huit codes QR. Cependant, des compromis ont été nécessaires à tous les niveaux.

Les codes QR ont très peu d'espace de stockage

La chanson d'exemple ne dure qu'un peu plus d'une minute et est en mono. Au format MP3, elle nécessite 2,9 Mo d'espace de stockage. Le MP3 est déjà très économe par rapport aux formats non compressés comme le WAV – mais la quantité de données est beaucoup trop importante pour tenir sur un code QR. Le code QR sur les factures suisses stocke au maximum 997 caractères, soit 1 Ko. Le fichier MP3 déjà compressé devrait être 3000 fois plus petit.

Des codes QR plus grands peuvent stocker plus de données. Le plus grand actuellement peut contenir environ 3,3 Ko – la chanson n'aurait alors «plus» qu'à être compressée d'un facteur 1000. Cela semble toujours absolument impossible.

Des quantités de données extrêmement petites grâce au code IA

Meta AI a développé le codec audio EnCodec, qui prend extrêmement peu de place. En mono, les fichiers nécessitent, selon la qualité, entre 1,5 et 12 kbit/s. À titre de comparaison : le MP3 se situe pour une seule piste (mono) entre 64 et 160 kbit/s.

La compression est considérable. Mais la quantité de données est toujours trop importante pour un code QR. De plus, la qualité la plus basse sonne si horriblement qu'Arpan, malgré son objectif ambitieux, a opté pour la deuxième plus basse. Celle-ci sonne toujours assez mal. À partir de 5:39 dans la vidéo, vous pouvez juger vous-même de la qualité sonore.

EnCodec fonctionne fondamentalement différemment des codecs traditionnels. Il ne peut donc pas être lu par un lecteur audio ordinaire. Il faut pour cela – roulement de tambour – une IA. Celle-ci reconstruit la chanson à partir des données stockées en temps réel. Il nécessite peu de stockage, mais beaucoup plus de puissance de calcul.

Huit codes QR sur un morceau de papier

Avec EnCodec et une qualité sonore médiocre, Arpan parvient à réduire considérablement la quantité de données. Mais même pour un grand code QR, les fichiers sont encore trop volumineux. Il a expérimenté des codes QR qui utilisent la couleur au lieu du noir et blanc habituel. Mais en raison de la petite taille des pixels, un smartphone ne peut pas scanner le code de manière à ce que tout soit reconnu de manière fiable.

La solution finale : un morceau de papier sur lequel quatre codes QR sont apposés à l'avant et à l'arrière. Ceux-ci stockent ensemble 21 Ko, ce qui est suffisant pour la courte chanson. Pour des chansons plus longues en stéréo et de qualité acceptable, il faudrait un codec encore beaucoup plus efficace.

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 47 personne(s)







