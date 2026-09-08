Un décagone polaire sur Saturne
Sur des images du télescope spatial Hubble, un décagone de nuages a été découvert autour du pôle Sud de Saturne ; il est apparu à partir de 2023 et persiste depuis. Il ressemble à l'hexagone polaire du pôle Nord, connu depuis plus de 40 ans.
Depuis les survols des deux sondes spatiales Voyager en 1980 et 1981, l'hexagone polaire au pôle Nord de Saturne est connu, une structure stable depuis des décennies dans la couverture nuageuse de la géante gazeuse. Désormais, une structure similaire, un décagone, a été détectée dans l'hémisphère sud de la planète sur des images du télescope spatial Hubble. Il s'agit également d'une structure nuageuse, mais contrairement à l'hexagone du pôle Nord, elle ne s'est développée qu'à partir de 2023 et est toujours visible. Elle pourrait continuer à évoluer.
Ces deux structures sont probablement nées d'ondes stationnaires dans les couches plus profondes de l'atmosphère de la géante gazeuse. Les coins du décagone semblent osciller avec une période de 32 jours autour des longitudes respectives, avec des fluctuations de 4,6 à 8,4 degrés. Il s'étend entre 58 et 63 degrés de latitude sud et se déplace vers l'est à une vitesse de 2,5 mètres par seconde (9 kilomètres par heure), beaucoup plus lentement qu'un courant-jet situé à 60,5 degrés de latitude sud, qui souffle à 116 mètres par seconde (418 kilomètres par heure). Le décagone pourrait être provoqué par le courant-jet et maintenu à sa latitude sud, ou par un vortex tempétueux situé plus au nord. D'autres observations avec Hubble devront le clarifier.
Au cours des prochains mois et années, le pôle Sud de Saturne, incliné de 27 degrés par rapport à son orbite, se tournera de plus en plus vers le Soleil, de sorte que le décagone sud sera de mieux en mieux éclairé et plus clairement visible. Avec des télescopes spatiaux appropriés comme Hubble ou James Webb, d'autres images du nouveau phénomène dans l'atmosphère de la planète aux anneaux pourront être observées, s'il devait perdurer. Malgré l'apparence apparemment calme de Saturne au télescope, les conditions météorologiques y sont très dynamiques. Cependant, en raison des faibles contrastes, elles sont loin d'être aussi faciles à suivre que sur la planète voisine intérieure, Jupiter, avec ses couleurs vives.
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