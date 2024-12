Ubisoft arrête le jeu de tir free-to-play "XDefiant

Ubisoft a annoncé la fin du jeu de tir free-to-play "XDefiant". Après un succès initial de onze millions de joueurs, le nombre d'actifs a fortement chuté. De plus, le studio de San Francisco, qui en est le principal responsable, sera fermé.

L'éditeur français de jeux vidéo Ubisoft a officiellement annoncé l'arrêt du jeu de tir free-to-play "XDefiant". Le titre, qui n'avait été officiellement lancé qu'en mai 2024, fermera définitivement ses serveurs le 3 juin 2025.

"XDefiant", conçu comme une extension de l'univers de Tom Clancy, n'a pas réussi à s'installer durablement sur le marché malgré un démarrage prometteur avec 11 millions de joueurs au cours des cinq premières semaines. Aux dernières nouvelles, le nombre de joueurs actifs simultanément serait tombé à environ 20 000, toutes plateformes confondues, selon Insider Gaming.

Téléchargements désactivés dès maintenant

Le téléchargement du jeu et les éventuelles inscriptions de joueurs ne sont plus possibles à partir d'aujourd'hui. Pour les joueurs existants, les serveurs resteront toutefois actifs jusqu'à la fin en juin 2025. Le contenu de la troisième saison devrait également être disponible comme prévu. Si vous avez acheté le pack Ultimate Founder's ou acheté du contenu ingame au cours des 30 derniers jours, vous serez intégralement remboursé. Ces remboursements devraient être effectués automatiquement dans un délai de huit semaines à compter d'aujourd'hui, indique Ubisoft.

La décision d'abandonner le projet aura également des conséquences importantes pour le studio de développement. C'est ce que rapporte l'initié de l'industrie Stephen Totilo sur Bluesky. La fin de "XDefiant" signifie également la fin du studio d'Ubisoft à San Francisco. C'est là que se déroulait une grande partie du développement du jeu. Environ 143 membres du personnel seraient concernés par la fermeture de San Francisco. Une équipe restreinte devrait continuer à s'occuper du jeu jusqu'à la fin.

Ubisoft et la réalité complexe du marché du free-to-play

L'arrêt de "XDefiant" met en lumière les défis du secteur des jeux free-to-play. Malgré des investissements importants et des attentes élevées, de nombreux titres ne parviennent pas à offrir une expérience de jeu durable et à se démarquer de la concurrence. Le message de Mark Rubin, producteur exécutif de "XDefiant", sonne comme un réquisitoire contre Ubisoft, lui reprochant d'avoir des attentes trop élevées et de manquer de patience.

Le free-to-play, en particulier, est un long chemin. De nombreux jeux free-to-play mettent du temps à s'implanter et à devenir rentables. C'est un long chemin auquel Ubisoft et les équipes travaillant sur le jeu étaient préparés jusqu'à récemment. Mais malheureusement, le voyage est devenu trop long pour être poursuivi utilement. Mark Rubin

