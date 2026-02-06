Uber prévoit des taxis autoguidés à Zurich

En coulisse
Les bannières de cookies : apprenons des erreurs de l’UE
par Marc Engelhard
Des taxis autoguidés devraient circuler dans Zurich d'ici fin 2026. Mais les projets de robotaxis d'Uber butent sur un point sensible : la protection des données.
La situation de départ est vite racontée : Uber veut tester des taxis autoguidés à Zurich d'ici fin 2026, parallèlement à Madrid, Hong Kong et Houston. C'est ce qu'a déclaré Dara Khosrowshahi, CEO d'Uber, à Reuters. Les partenaires technologiques sont, selon les marchés, Waabi et WeRide.
Le récit d'Uber : les véhicules autonomes doivent être moins chers, plus fiables et plus évolutifs. Pour Uber, cela signifie avant tout une chose : plus économique. En d'autres termes : là où il n'y a pas de chauffeur, pas de pauses et pas de salaire, le modèle d'affaires est soudain beaucoup plus rapidement rentable.
C'est là que l'histoire commence vraiment.
Ce qui n'apparaît que comme une phrase secondaire dans de nombreux rapports - sauf par exemple ici - est en réalité le goulot d'étranglement décisif : Avant qu'un seul robot-taxi ne circule à Zurich, Uber doit présenter une analyse d'impact sur la protection des données (AIPD) et, surtout, exister.
C'est là que le bât blesse vraiment. Certes, la Suisse a autorisé en 2025 l'exploitation technique de véhicules de niveau 4 avec la révision de la loi sur la circulation routière et la nouvelle ordonnance sur la conduite automatisée. Mais le droit de la circulation n'est pas supérieur au droit de la protection des données.
Un robotaxi n'est en effet pas une voiture ordinaire. C'est un système de capteurs roulant. Il a:
Tout cela tombe sous le coup de la loi révisée sur la protection des données (LPD), qui ressemble fortement à la nouvelle Règlement général sur la protection des données de l'UE (RGPD) : pour de tels traitements à haut risque, une DSFA est obligatoire. Sans aucune restriction. Celle-ci doit détailler quelles données sont collectées, comment elles sont protégées ou anonymisées, qui y a accès et combien de temps elles sont conservées.
Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) et les services cantonaux de protection des données sont notamment chargés de l'audit.
La région de Zurich a déjà acquis de l'expérience avec les véhicules autonomes. Cependant, des projets pilotes comme «iamo» dans la vallée de la Furt ou les essais des VBZ ont jusqu'à présent surtout servi à des fins de recherche et d'expérimentation.
Un service de robotaxi commercial d'une entreprise mondiale comme Uber jouerait dans une autre ligue du point de vue de la réglementation. Il devrait donc être examiné de près. En matière de protection des données, Zurich pourrait faire office de précédent : En tant que pays non membre de l'UE avec des règles strictes, d'autres villes seront très intéressées par la manière dont la Suisse concilie mobilité autonome et protection de la vie privée.
L'enjeu pour Uber est donc plus important qu'un simple marché test. La décision de Zurich - entre autres - pourrait devenir une référence pour d'autres villes européennes.
