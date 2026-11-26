Tu peux désormais envoyer des messages WhatsApp en différé
WhatsApp déploie une fonctionnalité que beaucoup attendaient depuis longtemps : vous pouvez rédiger des messages à l'avance et programmer leur envoi à une date ultérieure, aussi bien dans les discussions individuelles que dans les groupes.
Depuis hier mercredi, une nouvelle fonctionnalité est disponible sur WhatsApp. Elle s'appelle «messages programmés». Dans les discussions individuelles comme dans les groupes, vous pourrez bientôt rédiger des messages et définir une date et une heure auxquelles le message devra être envoyé. La fonctionnalité sera déployée sur Android et iOS au cours des prochaines semaines. Cependant, elle ne concerne que la version privée de WhatsApp. Vous ne la trouverez pas sur WhatsApp Business.
Comment envoyer un message programmé ?
Si vous maintenez le bouton «Envoyer» enfoncé, un petit menu apparaît, vous permettant de définir le moment souhaité. Vous pouvez choisir un délai compris entre dix minutes et deux semaines. Vous pouvez également joindre des photos ou des vidéos. Le destinataire ne s'en apercevra pas. Il est impossible de distinguer qu'il s'agit d'un message programmé.
Tous les messages programmés sont listés séparément. Vous pouvez y voir quand et à qui un message sera envoyé. Si vous changez d'avis, vous pouvez le supprimer avant l'envoi. Il ne semble pas possible de modifier le message ou de choisir une nouvelle date. Si vous avez fait une faute de frappe ou si vous vous êtes trompé de date pour un message d'anniversaire programmé, vous devrez supprimer le message et le retaper.
Le message sera envoyé même si votre téléphone est éteint, car il est stocké temporairement sur les serveurs de WhatsApp. Meta souligne que le chiffrement de bout en bout est maintenu. Ils ne peuvent donc pas lire le message.
Le concurrent de WhatsApp, Telegram, propose cette fonctionnalité depuis 2019, et là aussi, les messages programmés sont stockés temporairement sur un serveur. Signal limite cette fonction à la version Android de l'application, tandis que Threema ne propose pas du tout d'envoi de messages différé.
Depuis que j'ai découvert comment activer les deux canaux téléphoniques de la carte RNIS pour obtenir une plus grande bande passante, je bricole des réseaux numériques. Depuis que je sais parler, je travaille sur des réseaux analogiques. Un Winterthourois d'adoption au cœur rouge et bleu.
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