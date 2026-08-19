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Touche Copilot : une nouvelle icône devrait arriver – le clavier affiche toujours l'ancienne

Martin Jud Traduction : traduction automatique 19/8/2026

Un nouveau design d'icône Copilot est apparu dans les versions préliminaires d'Edge et de Microsoft 365. Les ordinateurs portables actuels pourraient bientôt avoir une touche IA obsolète.

Edge et Microsoft 365 ont montré un nouveau logo Copilot plus plat dans des versions préliminaires – apparemment une fuite accidentelle que Microsoft a rapidement retirée. Il est officiellement confirmé qu'il n'y aura plus différentes applications, mais une seule application « Microsoft Copilot » à l'avenir. Et que la version fusionnée recevra un nouveau logo. Le déploiement devrait commencer en août.

Microsoft

La touche Copilot a été introduite début 2024 sur les nouveaux ordinateurs portables Windows – souvent en remplacement de la touche Ctrl droite ou de la touche de menu contextuel. L'objectif était un accès rapide à l'assistant IA. Cependant, la plupart des utilisateurs sont probablement gênés par cette nouvelle touche imposée. Les raccourcis habituels avec la touche de contrôle droite ne fonctionnaient plus. Et de toute façon : qui, en dehors du marketing de Microsoft, a besoin d'une touche supplémentaire pour lancer une application IA ?

De plus, Microsoft a annoncé dans des documents mis à jour qu'une mise à jour plus tard en 2026 permettra enfin de réaffecter la touche Copilot. Les utilisateurs pourront choisir entre la touche Ctrl droite, le menu contextuel ou une application.

Si vous voulez vous débarrasser de la touche dès aujourd'hui, vous ne pourrez récupérer la touche de contrôle droite qu'avec un logiciel tiers. L'outil gratuit NoCopilotKey, par exemple, rend cela possible. Vous ne pouvez donner un nouveau look à la touche physique qu'avec un autocollant ou un marqueur.

Photo d’en-tête : Martin Jud

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