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TOI-2155 b est-elle une naine ou une naine brune ?

Spektrum der Wissenschaft Traduction : traduction automatique 11/7/2026

L'objet TOI-2155 b pose un défi aux astronomes : est-ce une naine rouge ou une naine brune ? La distinction n'est pas si simple : l'objet se situe précisément à la limite de masse entre une véritable étoile et un corps céleste sans fusion.

Dans la constellation des Gémeaux, à environ 1350 années-lumière de nous, se trouve une étoile de type solaire de type spectral F, qui possède un compagnon de la taille de Jupiter. Ce n'est pas exceptionnel en soi, mais le compagnon de l'étoile TOI-2155 pose des énigmes. Il ne se laisse pas facilement classer : avec une masse de 80,6 ± 1 masses joviennes, il est à la frontière entre une naine brune très massive et un représentant très peu massif d'une véritable étoile de type spectral M. La différence réside dans le noyau : si TOI-2155 b est une naine brune, aucune fusion de noyaux d'hydrogène en noyaux d'hélium ne se produit en son centre, source d'énergie de la plupart des étoiles. S'il y a fusion, alors TOI-2155 b est une véritable étoile.

Il n'est pas si facile de distinguer de l'extérieur entre les deux possibilités, comme le constate l'auteur principal Md Redyan Ahmed de l'Université de Sydney en Australie dans la revue spécialisée « The Astronomical Journal ». Grâce aux données du Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) de la NASA et d'autres télescopes, il a été possible de déterminer très précisément la masse de TOI-2155 b (l'abréviation TOI signifie TESS Object of Interest). On suppose généralement que la limite de masse pour l'allumage de la fusion de l'hydrogène dans le noyau d'un corps céleste se situe entre 75 et 80 masses joviennes. Mais les modèles théoriques suggèrent que cela ne suffit pas ; d'autres facteurs tels que la composition chimique et la structure de l'atmosphère de l'objet joueraient également un rôle.

Il est donc possible que TOI-2155 b soit la naine brune la plus massive connue à ce jour – ou l'une des naines rouges les moins massives. Seules des recherches supplémentaires dans le plus grand nombre possible de domaines spectraux pourraient apporter des éclaircissements. Md Redyan souligne qu'il est nécessaire de trouver d'autres objets situés à la limite de masse pour en savoir plus sur cette zone limite.

L'étoile principale TOI-2155 a 1,33 masse solaire et 1,7 fois le diamètre du Soleil. Avec une température d'environ 5800 degrés Celsius, elle est un peu plus chaude que notre étoile du jour. Son compagnon l'orbite en seulement 3,72 jours et a une densité moyenne de 109 grammes par centimètre cube (à titre de comparaison : Jupiter, de taille à peu près égale, a 1,33 gramme par centimètre cube).

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Article original sur Spektrum.de

Photo d’en-tête : NASA/JPL-Caltech

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