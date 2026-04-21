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Tim Cook démissionne

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 21/4/2026

Après 15 ans en tant que CEO, Tim Cook transmettra les rênes d'Apple à John Ternus le 1er septembre 2026. Ce dernier était jusqu'à présent responsable du matériel. Son poste sera désormais occupé par Johny Srouji.

Apple procède au plus grand changement de direction depuis la mort de Steve Jobs : le CEO Tim Cook quittera ses fonctions le 1er septembre 2026 à l'âge de 65 ans. Il passe le relais à John Ternus, 50 ans, jusqu'ici Senior Vice President Hardware Engineering. Cook dirigeait l'entreprise depuis 2011, il passe désormais au rôle de président du conseil d'administration où il devra continuer à échanger avec les politiques et les régulateurs.

«Cela a été le plus grand privilège de ma vie d'être CEO d'Apple et de me voir confier la direction d'une entreprise aussi extraordinaire», écrit Tim Cook dans le communiqué de presse d'Apple. Il attribue à son successeur «l'esprit d'un ingénieur, l'âme d'un innovateur et le cœur de diriger avec intégrité et honneur.» John Ternus écrit : «Je suis profondément reconnaissant de cette opportunité de poursuivre la mission d'Apple.»

Un ingénieur succède à un manager

Cook travaille chez Apple depuis plus de 25 ans. Il a marqué le groupe moins en tant que visionnaire de produits qu'en tant que gestionnaire de chaînes d'approvisionnement et de nouveaux modèles commerciaux. Sous sa direction, la valeur boursière d'Apple est passée de 350 milliards à 4 000 milliards de dollars. Il a développé l'activité de services avec des fournisseurs tels qu'iCloud, Apple Music et Apple TV pour en faire une activité de plus de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Il a également créé de nouvelles catégories de produits comme l'Apple Watch, les AirPods et, plus récemment, le casque de réalité mixte Vision Pro.

Le nouveau PDG désigné, John Ternus, travaille chez Apple depuis 2001. Il vient de la conception de produits, a été promu vice-président de l'ingénierie matérielle en 2013 et fait partie de la direction du groupe depuis 2021. Ternus a participé à de nombreuses générations d'iPhone, d'iPad, de Mac et d'Apple Watch, ainsi qu'au passage d'Apple aux puces M maison en 2020. Plus récemment, il a été coresponsable du .iPhone Air et du MacBook Neo.

John Ternus correspond à l'image d'Apple et serait apprécié par le personnel.

Source : Apple

Avec Ternus, c'est quelqu'un de profondément ancré dans le hardware qui prend la tête de l'entreprise, à un moment où Apple est sous pression en raison de sa stratégie hésitante en matière d'IA. Des concurrents comme Microsoft et Google investissent massivement dans leurs propres modèles vocaux, tandis qu'Apple mise avant tout sur l'intégration de fonctions d'IA dans ses appareils, en concluant un partenariat avec Google. La durée d'utilisation de plus en plus longue des smartphones est également un défi pour le groupe, car l'iPhone représente toujours une grande partie de son chiffre d'affaires.

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Johny Srouji nommé à la tête du matériel informatique

Le nouveau chef du développement matériel est Johny Srouji. Il reçoit également le titre de Chief Hardware Officer. Srouji est considéré comme l'architecte de la stratégie Silicon d'Apple : sous sa direction, Apple a développé ses propres processeurs, comme l'A4 pour l'iPhone et les puces M pour le Mac, et a construit de grands centres de développement en Israël. Srouji est désormais responsable des puces, batteries, caméras, capteurs, écrans et modems pour l'ensemble du portefeuille de produits.

Johny Srouji est devenu célèbre lors des présentations de produits des puces M d'Apple comme l'homme qui a fait craindre Intel et AMD.

Source : Apple

Ce changement à la tête de l'entreprise n'est pas une surprise. Ces derniers mois, les rumeurs sur le départ de Tim Cook se sont intensifiées et il semble que ce départ était prévu de longue date. Le moment choisi pour ce remplacement, juste après le 50e anniversaire d'Apple, est symboliquement judicieux. Après le génie du marketing Steve Jobs et le spécialiste de la chaîne d'approvisionnement Tim Cook, c'est un ingénieur qui succède au PDG. On attend avec impatience de voir si, sous sa houlette, Apple produira à nouveau des innovations plus radicales.

Photo d’en-tête : Apple

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