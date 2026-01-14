Nouveautés + tendances 66 40

Threema change de propriétaire : un investisseur financier de Francfort reprend l'entreprise

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 14/1/2026

La messagerie suisse Threema a un nouveau propriétaire : la société d'investissement Comitis Capital, basée à Francfort, rachète Threema Holding AG.

Le service de messagerie suisse Threema a un nouveau propriétaire. Il s'agit de «Comitis Capital», basé à Francfort. La société a conclu un accord pour le rachat de Threema Holding AG. La transaction devrait être finalisée juridiquement en janvier 2026. Aucune information n'a été publiée sur les détails financiers de l'achat.

Qui est Threema?

L'entreprise derrière la messagerie a été fondée en 2012 à Pfäffikon SZ et est surtout connue pour son cryptage open source et ses fortes fonctions de confidentialité. Le «suisse Whatsapp» compte selon ses propres dires plus de douze millions d'utilisateurs actifs.

Les propriétaires hessois remplacent les bavarois

Auparavant, Threema appartenait à ses fondateurs ainsi qu'à la société munichoise «Afinum Management», qui était entrée au capital en 2020. Cette dernière avait notamment développé le secteur des clients professionnels au cours des dernières années. Ainsi, les employés de l'administration fédérale suisse communiquent également via Threema. La nouvelle société propriétaire, Comitis Capital, intervient en tant qu'investisseur financier. Selon le communiqué, la société souhaite soutenir Threema «dans sa prochaine phase de croissance en s'appuyant sur la technologie existante et sur sa position établie sur le marché.»

Threema est surtout connu pour sa forte protection des données.

Source : Threema

Qu'en est-il sur le plan juridique?

La société Threema Holding AG ainsi que la société Comitis Capital GmbH soulignent que l'infrastructure technique, y compris les centres de données, reste en Suisse. De même, les services continueront d'être fournis par Threema GmbH, ce qui signifie que les conditions générales de protection des données de la législation suisse s'appliqueront également. Le droit allemand ne s'appliquerait que si «fournissait des services de messagerie instantanée à des utilisateurs en Allemagne».

De même, ni la stratégie de l'entreprise ni la plate-forme de communication elle-même ne devraient être adaptées à court terme. Les valeurs fondamentales du service seront conservées par le nouveau propriétaire.

Qu'est-ce qui va changer en pratique?

Selon les déclarations officielles, il ne devrait y avoir aucun changement fondamental ni pour les utilisateurs ni pour les opérations. L'entreprise souligne que le rachat ne devrait pas entraîner de délocalisation de l'infrastructure technique. Les centres de données resteront en Suisse, où les conditions générales de protection des données de la législation suisse continueront à s'appliquer. Actuellement, le service propose des fonctions classiques telles que la messagerie texte et multimédia, les appels vocaux et vidéo ainsi que les fonctions de chat de groupe. Cela ne changera pas. L'envoi de fichiers et de contenus basés sur la localisation ne sera pas non plus modifié.

Photo d’en-tête : Shutterstock

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 66 personne(s)







