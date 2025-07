Nouveautés + tendances 1 1

"The Last of Us" : le showrunner Neil Druckmann quitte la série HBO

Domagoj Belancic Traduction: traduction automatique 3/7/2025

Le showrunner et créateur de l'univers de The Last of Us, Neil Druckmann, quitte la série HBO. L'autrice Halley Gross quitte également la série. Ces départs surprennent et déçoivent les fans des jeux.

Neil Druckmann est le créateur, l'auteur et le directeur du jeu «The Last of Us». Il a également joué un rôle important dans le développement et la production de l'adaptation en série de HBO, aux côtés de Craig Mazin («Chernobyl»). Aujourd'hui, Druckmann annonce dans un communiqué officiel de son studio de développement Naughty Dog qu'il se retire complètement de la série télévisée.

Naughty Dog sur Instagram

Druckmann écrit : «Maintenant que le travail sur la saison 2 est terminé [...] c'est le bon moment pour moi de me recentrer entièrement sur Naughty Dog et ses futurs projets [...]».

Concrètement, le directeur du studio fait référence au jeu PS5 «Intergalactic : The Heretic Prophet», qui a été présenté pour la première fois lors des derniers Game Awards. Pour celui-ci, Druckmann reprend son rôle d'auteur et de réalisateur.

Partout, Druckmann écrit : «Co-développer la série a été un moment fort de sa carrière. J'ai eu l'honneur de travailler avec Craig Mazin pour réaliser les deux saisons [...] en tant que producteur exécutif, réalisateur et auteur. Je suis profondément reconnaissant de l'approche réfléchie et du dévouement que le talentueux casting et l'équipe ont mis dans l'adaptation de 'The Last of Us' [...]».

La co-auteure de «The Last of Us Part II», Halley Gross, quitte également son poste. Elle a joué un rôle important dans le développement de l'histoire du deuxième jeu. Elle a également participé à la deuxième saison de l'adaptation télévisée en tant qu'autrice et productrice.

Halley Gross sur Instagram

Gross écrit : «Avec beaucoup de soin et de réflexion, j'ai décidé de me retirer de mon travail quotidien sur 'The Last of Us' de HBO afin de faire de la place pour ce qui va suivre».

Comparée à Druckmann, l'autrice ne veut pas révéler sur quoi elle travaille exactement. Il y a cependant de fortes chances que les deux fassent à nouveau équipe pour «Intergalactic : The Heretic Prophet».

L'audience est en baisse et les fans ne sont pas satisfaits

De nombreux membres de la communauté «The Last of Us» sont contrariés par cette annonce. La deuxième saison a parfois été très mal accueillie par les fans de l'original - tout le contraire de la première saison, universellement louée. Les changements apportés au personnage d'Ellie sont particulièrement critiqués. De plus, la série serait trop soft par rapport au matériel d'origine et ne véhiculerait pas de manière satisfaisante l'histoire complexe et émotionnelle de la vengeance.

De nombreux fans pensent que les changements sont principalement dus à Craig Mazin, le second showrunner et co-créateur de l'adaptation télévisée. Ainsi, l'épisode six («The Price») est considéré par de nombreux fans comme le point culminant émotionnel de la saison. Dans cet épisode, Druckmann a réalisé et co-signé le scénario avec Gross (et Mazin). L'épisode Joel et Ellie, plus calme, donnait l'impression d'être directement tiré du jeu

Show-Ellie n'est pas Game-Ellie - ce qui déplaît à de nombreux fans de la saison 2.

Source : Sky Media / HBO

En plus des réactions plus négatives des fans, les audiences ne sont plus au beau fixe. Alors qu'ils étaient environ 5,3 millions à regarder le début de la saison, il n'en reste plus que 3,7 millions pour la finale, soit environ 55 pour cent de moins que pour la finale de la première saison. Un grand facteur de cette baisse a probablement été l'épisode 2, dans lequel... vous savez. Mais de nombreux fans sont convaincus que cette baisse est aussi liée à la baisse de qualité de l'adaptation.

Mazin lui-même s'est également exprimé sur The Variety : «C'était un rêve créatif de travailler avec Neil et de donner vie à une adaptation de son œuvre brillante sur HBO. [...] En tant que véritable fan de Naughty Dog [...] j'ai hâte de voir son prochain jeu. Pendant qu'il s'y concentre, je continuerai à travailler avec notre brillant casting et notre équipe pour offrir le spectacle que notre public attend».

