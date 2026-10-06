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Technics EAH-A1000 : le nouveau produit phare intègre un liquide dans son haut-parleur

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 6/10/2026

Technics intègre pour la première fois le fluide magnétique de ses écouteurs intra-auriculaires dans un casque circum-aural. Le EAH-A1000 se distingue par une signature sonore précise et une autonomie de 90 heures. Disponible au prix de 449 francs ou euros.

Le fabricant audio Technics lance son nouveau fleuron circum-aural, le EAH-A1000. La filiale de Panasonic intègre dans ce modèle une nouvelle technologie de transducteurs, jusqu'ici réservée aux écouteurs intra-auriculaires. Elle repose sur un liquide. Le successeur du EAH-A800 coûte 449 francs ou euros.

Du liquide entre la bobine et l'aimant

Au cœur du dispositif se trouve le transducteur de 40 millimètres nouvellement développé. Entre la bobine mobile et l'aimant se trouve un liquide aux propriétés magnétiques, appelé ferrofluide. Technics ne révèle pas la composition exacte, mais précise qu'il maintient la bobine dans sa trajectoire verticale et empêche tout basculement latéral des transducteurs. Technics souhaite ainsi éviter autant que possible les distorsions lors de l'écoute musicale. Le fabricant avait déjà appliqué ce principe sur le modèle filaire EAH-TZ700.

La membrane intégrée est composée majoritairement de fibre de carbone. Pour l'anneau qui relie la membrane du transducteur au cadre, Technics recycle la technologie de son enceinte maison SB-R1 : la Symmetrical Surround Technology (SST).

Technics a également expliqué vouloir une signature sonore qui «ne suraccentue aucune plage de fréquences». En conséquence, le baffle du casque est construit de manière particulièrement plate afin d'amortir les réflexions autour du transducteur et de maintenir l'équilibre entre les basses et les médiums.

Batterie de 90 heures et codecs sans perte

Le EAH-A1000 communique via Bluetooth 6.0 avec LE Audio et prend en charge Auracast. Il prend également en charge le Multipoint (jusqu'à trois appareils simultanément) ainsi que les codecs SBC, AAC, LDAC et LC3. Vous pouvez également connecter le casque via un câble USB-C. L'application intègre un égaliseur 8 bandes et une fonction Dolby Atmos avec suivi des mouvements de la tête (headtracking).

Pour la réduction de bruit, le fabricant intègre quatre microphones de chaque côté. L'ANC s'adapte ainsi au bruit ambiant et à la position du casque, permettant une réduction de bruit adaptative. Un mode transparence est également présent. Lors des appels téléphoniques, des filtres assistés par IA sont censés bloquer le bruit ambiant, et le Voice-Beamforming doit diriger la voix le plus directement possible vers les microphones.

Avec l'ANC activé, la batterie dure entre 40 et 45 heures selon le codec, selon le fabricant. Sans ANC, elle atteint jusqu'à 90 heures. La fonction de charge rapide offre quatre heures de musique supplémentaires après 15 minutes de charge.

Le EAH-A1000 de Technics sera livré à partir de fin octobre.

Photo d’en-tête : Techniques

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