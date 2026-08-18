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Taccom v2 apporte une sensation de radio aux jeux multijoueurs

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 18/8/2026

Avec le Taccom v2 de Blueuplink, vous communiquez dans les jeux multijoueurs via des fréquences virtuelles. Un bouton rotatif, un écran et des touches physiques sont censés donner la sensation d'une véritable radio.

Le Taccom v2 est un appareil radio pour la communication vocale dans les jeux multijoueurs. Il fonctionne indépendamment du jeu et se connecte via Wi-Fi au service de BlueUplink. La communication s'effectue entièrement via son infrastructure et ses canaux radio virtuels.

Vous sélectionnez une fréquence via le bouton rotatif et parlez via un bouton push-to-talk. Tous les joueurs sur le même canal entendent votre transmission. Selon BlueUplink, vous n'avez pas besoin de logiciel supplémentaire sur votre PC pour cela. Des canaux radio dédiés existent, entre autres, pour «DCS World», «Star Citizen», «EVE Online» et «Nuclear Option».

Les messages vocaux sont lus séquentiellement

Taccom traite les messages vocaux différemment des chats vocaux classiques. Une transmission ne doit pas durer plus de dix secondes. Si plusieurs personnes parlent simultanément, le système met leurs messages en file d'attente et les lit séquentiellement. Ainsi, même de grands groupes peuvent communiquer sur la même fréquence sans que plusieurs voix ne soient transmises simultanément.

Blueuplink fournit de nombreuses fréquences publiques pour les jeux pris en charge. Dans «Star Citizen», par exemple, des planètes et des lieux individuels sont attribués à des canaux spécifiques. Vous pouvez passer à ces canaux et communiquer avec d'autres utilisateurs de Taccom. Les transmissions publiques peuvent également être écoutées via le site web.

Les groupes peuvent créer leurs propres fréquences protégées et en restreindre l'accès. Pour cela, Blueuplink facture 9,99 dollars US par mois.

La version sans fil écoute sur quatre fréquences

Blueuplink vend le Taccom v2 en deux variantes. Le modèle filaire coûte 99 dollars US. Il est alimenté via USB-C et surveille une fréquence à la fois.

La version sans fil coûte 199 dollars US et dispose d'une batterie intégrée. Elle peut surveiller jusqu'à quatre fréquences simultanément et enregistre le volume réglé pour chaque canal. Via un bouton de diffusion supplémentaire, vous envoyez votre message simultanément sur toutes les fréquences surveillées.

Sur l'écran OLED de 128 × 64 pixels, vous pouvez voir, entre autres, votre indicatif d'appel, le canal sélectionné et le dernier orateur. Le microphone et le haut-parleur sont directement intégrés à l'appareil. La connexion Internet s'effectue via Wi-Fi sur la bande 2,4 GHz.

Deuxième génération avec un nouveau boîtier

Blueuplink a lancé la première version du Taccom en 2024. Elle possédait encore un boîtier en acrylique découpé au laser. Avec le Taccom v2, le fabricant opte pour un nouveau boîtier et étend principalement la version sans fil avec la surveillance simultanée de plusieurs fréquences.

Vous pouvez configurer le boîtier et la façade dans différentes couleurs. Moyennant un supplément, Blueuplink propose également différentes commandes, des gravures et un indicatif d'appel personnalisé sur le boîtier. Actuellement, le fabricant livre le Taccom v2 exclusivement aux adresses américaines. Les prix ou une date de lancement pour l'Europe ne sont pas encore connus.

Photo d’en-tête : Blueuplink

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