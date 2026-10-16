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Steam facilite la tâche aux chasseurs de succès et structure les accomplissements

Debora Pape Traduction : traduction automatique 16/10/2026

Fini la liste désordonnée des succès sur Steam : à l'avenir, il y aura de meilleurs aperçus et une séparation entre le jeu principal, les extensions et les événements.

Avec le dernier succès débloqué, la barre de progression de votre jeu préféré sur Steam atteint enfin les 100 %. Un sentiment satisfaisant ! Mais soudain, un DLC, une nouvelle saison ou des succès saisonniers pour un événement d'Halloween qui ne vous intéresse pas apparaissent. Et hop, votre profil n'affiche plus 100 %.

Cela devrait bientôt changer. Steam annonce une refonte des succès. À l'avenir, les développeurs pourront diviser les succès de leurs jeux en ensembles distincts pour le jeu principal (bleu) et les contenus additionnels (violet). Vous pouvez déjà le constater sur certains jeux, comme «Forza Horizon 5» et «Euro Truck Simulator 2».

«PowerWash Simulator 2» présente également déjà différents ensembles.

Pour les jeux sans ensembles de succès, la page des succès reste pour l'instant inchangée. Le système d'ensembles est actuellement en phase de test bêta. L'annonce de Steam contient une liste de jeux qui prennent déjà en charge le nouveau système. Au passage, Steam ne qualifie plus les jeux avec 100 % de progression de « jeux parfaits », mais les désigne désormais simplement comme « terminés ».

Différents ensembles pour le jeu de base et les contenus additionnels

La nouvelle page de présentation des succès affiche séparément le nombre de succès disponibles dans le jeu de base et dans les contenus additionnels. Chaque ensemble possède sa propre barre de progression. Si vous atteignez 100 % dans un ensemble, il est marqué comme terminé. Les succès individuels sont présentés dans des listes déroulantes. Cela aide énormément si vous souhaitez procéder de manière structurée dans votre chasse aux succès.

Au-delà de la division entre jeu principal et DLC, les studios disposent, selon Steam, d'une grande liberté : «Portal 2» par exemple, n'a pas de contenu supplémentaire et divise les succès du jeu de base en solo et multijoueur. C'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui jouent exclusivement seuls ou avec d'autres : vous pouvez ainsi terminer le jeu même si vous n'aimez pas certains modes de jeu. Ici, cependant, c'est aux studios de jouer. Cela n'est possible que s'ils effectuent la répartition des ensembles en conséquence.

En outre, les développeurs peuvent également archiver leurs ensembles. C'est judicieux pour les succès saisonniers qui ne sont proposés que pour une durée limitée, comme lors d'événements d'anniversaire. Si vous terminez un tel ensemble, cela s'affiche sur votre profil. Ceux qui n'y ont pas participé ne verront pas l'ensemble dans la liste des succès restant à accomplir.

Photo d’en-tête : Debora Pape

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