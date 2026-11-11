Starlink Mini 2 : quatre heures et demie d'Internet sans prise de courant
Avec le Mini 2, Starlink propose pour la première fois une antenne satellite mobile avec routeur Wi-Fi intégré et une batterie interchangeable. Celle-ci offre une autonomie allant jusqu'à 4,5 heures.
La première version du Starlink Mini était une antenne parabolique mobile avec routeur Wi-Fi intégré, mais sans batterie. Si vous vouliez l'utiliser en déplacement, vous deviez la brancher sur une prise de courant ou une batterie externe. Le Mini 2 change la donne. Il dispose de sa propre batterie amovible. Celle-ci a une capacité de 71 Wh et devrait tenir jusqu'à 4,5 heures. L'appareil se recharge via USB-C avec 60 watts, un bloc d'alimentation est inclus.
Le Mini 2 est intéressant pour tous ceux qui ont besoin d'Internet en mobilité, par exemple en camping. Il fonctionne également pendant le trajet, par exemple sur le toit d'un camping-car ou sur le pont d'un bateau.
Avec 2,3 centimètres d'épaisseur, le Mini 2 est nettement plus plat que son prédécesseur. La surface au sol est de 31,4 x 26,3 centimètres. Il pèse 1,6 kilogramme avec la batterie. Le routeur intégré utilise désormais la norme Wi-Fi 6 (au lieu du Wi-Fi 5) et devrait ainsi couvrir jusqu'à 167 mètres carrés. Il n'y a pas de port Ethernet, la connexion se fait exclusivement via Wi-Fi. Le boîtier est protégé contre la poussière et l'immersion temporaire selon la norme IP67.
Aux États-Unis, le Mini 2 peut être précommandé dès maintenant sur invitation. Les premiers appareils devraient être livrés mi-décembre. Le prix est de 999 dollars américains, incluant un abonnement annuel pour des données illimitées. Il s'agit d'un prix de lancement pour les premiers bêta-testeurs. Une batterie de rechange coûte 50 dollars américains. Un prix de 249 dollars américains est apparu pour l'appareil seul sans abonnement, mais celui-ci n'est pas encore officiellement confirmé. La date d'arrivée du Mini 2 en Europe reste également à définir. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir une notification sur le site web de Starlink.
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