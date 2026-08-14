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Star Wars rencontre l'univers Marvel pour la première fois

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 14/8/2026

Avec « Star Wars/Marvel: Hope Assembles », Kevin Smith réunit Luke Skywalker, Dark Vador et d'autres personnages de « Star Wars » avec des personnages de Marvel. La série de comics en cinq parties débutera en janvier 2027.

La princesse Leia, Han Solo et Chewbacca se retrouvent dans l'événement crossover « Star Wars/Marvel: Hope Assembles » sur la Terre-616, le monde principal des comics Marvel. Là, ils rencontrent entre autres Captain America, Black Widow et Hulk.

L'histoire fait suite à « Star Wars: Un nouvel espoir ». Un sort modifie la réalité et permet aux héros Marvel de vivre les événements du film sur Terre.

Les méchants des deux univers se rencontrent également. Doctor Doom s'allie à Dark Vador et à l'Empire Galactique. Les premières images montrent également Thanos et Ultron. D'autres motifs incluent Wolverine, le Professeur X, Black Panther, Deadpool, Daredevil et les Gardiens de la Galaxie.

Kevin Smith écrit la série de comics en cinq parties

Kevin Smith est responsable de l'histoire. Le réalisateur de « Clerks » travaille également comme auteur de comics depuis des décennies et a écrit des histoires pour « Daredevil », « Batman » et « Green Arrow », entre autres. Les dessins de « Hope Assembles » sont réalisés par David Marquez, qui a déjà participé à des séries comme « Uncanny X-Men » et « Ultimate Comics: Spider-Man ».

L'idée d'un tel crossover occupe Smith depuis sa jeunesse. Au début des années 1980, il lisait les comics « Star Wars » de Marvel de l'époque et souhaitait, selon ses propres dires, des apparitions de personnages comme Spider-Man ou Doctor Doom. Selon le rédacteur en chef sortant de Marvel, C.B. Cebulski, l'éditeur réfléchit également à un tel crossover depuis le retour de la licence de comics « Star Wars » il y a plus de dix ans.

Lancement pour le 50e anniversaire de « Star Wars »

Marvel et « Star Wars » ont de toute façon une longue histoire de comics. Marvel a déjà publié son premier comic « Star Wars » en avril 1977, quelques semaines avant la sortie en salles de « Un nouvel espoir ». Exactement 50 ans plus tard, « Hope Assembles » devrait reprendre le lien entre les deux marques.

Le premier numéro de « Star Wars/Marvel: Hope Assembles » sortira en janvier 2027. Un autre numéro suivra chaque mois. Le cinquième et dernier numéro est prévu pour mai 2027.

Photo d’en-tête : Lucasfilm Publishing / Marvel Comics

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