Sous-titres pour la réalité : les lunettes AR de Xgimi essayées

Lorenz Keller Traduction : traduction automatique Lorenz Keller Photos: 4/3/2026

Avec MemoMind One, Xgimi lance des lunettes AR qui ressemblent presque à des lunettes de vue normales - tout en offrant un assistant IA et des sous-titres en direct.

Construire des projecteurs, ils savent le faire chez Xgimi. Le fabricant chinois vient de mettre au point son plus petit modèle à ce jour. Il ne projette pas les images sur le mur, mais sur une couche spéciale dans le verre des lunettes.

Sous sa nouvelle marque Memomind, Xgimi a développé des lunettes de réalité augmentée qui se distinguent à peine d'une paire de lunettes de vue analogiques. Toute la technologie se trouve dans la branche et elles sont contrôlées par Bluetooth.

Le vélo tient bien sur le nez

J'ai pu essayer brièvement le MemoMind One lors du Mobile World Congress de Barcelone. Non pas le prototype qui a été présenté en première mondiale aux États-Unis en janvier, mais la version finale qui sera commercialisée dans le monde entier dès le mois d'avril.

En termes de confort, les lunettes AR ne sont guère différentes de mes propres lunettes, sans aucune technologie. Bien sûr, elles sont plus lourdes. On estime qu'elles pèsent environ 50 grammes ; le fabricant n'a pas encore révélé le poids exact. La version Air, moins équipée, pèse à peine 30 grammes.

Les MemoMind One sont agréables à porter et ne sont guère différentes des lunettes ordinaires.

Ce que l'on remarque immédiatement : MemoMind One n'a pas de caméra. Elle n'est pas conçue pour prendre des photos, mais sert de dispositif d'affichage. Les lunettes projettent du texte et des graphiques directement dans le champ de vision. Contrairement à d'autres modèles similaires, les deux yeux sont touchés. C'est très agréable et naturel.

Mais seul un affichage monochrome vert est possible. L'écriture est très lisible en pleine lumière au salon. Je m'habitue rapidement et sans problème aux incrustations. Pour le contrôle, j'utilise un bouton à droite à la jonction de l'arceau et de la monture ou la commande vocale. J'ai ainsi accès à un assistant IA, développé en interne selon le fabricant. L'écran peut également être activé par des mouvements de la tête. Les données proviennent d'une application pour smartphone, qui me permet également d'affiner le réglage des lunettes.

La projection sur les lunettes est malheureusement difficile à photographier.

Les langues étrangères ont des sous-titres dans le champ de vision

Les lunettes affichent des informations de base comme l'heure, la météo, les notifications et les news. Une fonction de traduction est également intégrée : La langue étrangère est traduite dans la langue de mon choix et s'affiche en permanence, comme un sous-titre «» . Lors du premier essai, cela a très bien fonctionné, j'ai pu suivre agréablement une conversation avec un léger décalage.

Les lunettes sont connectées au smartphone via l'application.

Je peux également créer des mémos vocaux et les mettre par écrit ou afficher du texte sous forme de téléprompteur directement dans mon champ de vision. Comme l'IA est à l'écoute, le système fait défiler automatiquement les informations. Idéal pour ceux qui donnent régulièrement des conférences sur script.

Xgimi a annoncé son intention d'élargir le champ de ses fonctionnalités avec une navigation. Si je suis à pied ou à vélo, les instructions d'itinéraire s'afficheront directement.

Le fabricant prévoit de rendre les lunettes aussi intéressantes que possible pour un large groupe cible. C'est pourquoi la monture devrait être disponible en plusieurs variantes et en différentes couleurs. Ceux qui ont besoin d'une correction recevront des verres adaptés à leur vue.

Le champ sur lequel le contenu est projeté est visible selon l'angle de vision. Mais seulement si je tiens les lunettes dans la main. Lorsque je les porte, je ne remarque rien. Dans l'application, je peux aussi régler précisément comment et où le contenu est visible dans le champ de vision.

Les lunettes devraient être disponibles dans différents designs.

Une bonne autonomie de la batterie, un prix élevé

L'autonomie de la batterie serait de 16 heures selon le fabricant. Les lunettes se rechargent dans un étui, qui n'était toutefois pas visible sur le stand. Il est également intéressant de noter que Xgimi a intégré des haut-parleurs dans la branche. Cela permet d'écouter des podcasts ou de passer des appels. Mais pour écouter vraiment de la musique, la qualité n'est pas assez bonne.

Le MemoMind One devrait être commercialisé dès le mois d'avril. Mais on ne sait pas encore quand il arrivera exactement dans nos magasins. Le gadget coûte environ 600 francs ou euros. A première vue, c'est un prix élevé, comme c'est souvent le cas lorsque de nouvelles technologies arrivent sur le marché. En fait, les coûts des montures de lunettes normales sont également très variables. Ils vont de moins de 100 francs ou euros à plusieurs centaines de francs ou euros. Au lieu d'une monture d'une marque de luxe, il y a donc aussi les lunettes AR.

