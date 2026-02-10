Nouveautés + tendances 56 2

Soundcore Nebula X1 Pro : Si inutile, si génial !

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique Luca Fontana Vidéo: 10/2/2026

Soundcore lance le Nebula X1 Pro, un vidéoprojecteur laser 4K sur roulettes en Europe, avec un son 7.1.4. C'est du grand n'importe quoi. Et c'est précisément pour cela qu'il est passionnant.

La filiale Soundcore d'Anker lance enfin en Europe son nouveau projecteur, le Nebula X1 Pro. Mais celui-ci ne fonctionne pas comme un projecteur classique, il s'agit d'un «appareil mobile» et entre dans la catégorie des «Qui diable en a besoin»: un projecteur laser 4K avec système de son 7.1.4 intégré, des roulettes sur le boîtier et un prix qui ressemble plutôt à un home cinéma adulte. Absurde ? Oui. Inutile ? Oui. Génial ? Oui, aussi.

L'appareil n'est toutefois plus tout à fait nouveau. J'ai déjà eu l'occasion de voir de près le concept du Nebula X1 Pro en compagnie dele collègue Luca Fontana. Il était déjà clair que Soundcore ne plaisantait pas avec sa tentative de réunir l'image et le son dans un seul appareil mobile.

Triple laser, 4K et lumière abondante

Techniquement, le X1 Pro est très performant. Le projecteur utilise une source de lumière triple laser et fournit une résolution 4K native de 3840 × 2160 pixels. Avec jusqu'à 3500 ANSI lumens, Soundcore ne vise pas seulement les salles de home cinéma sombres, mais aussi les environnements résidentiels avec une lumière résiduelle - ou même le jardin.

HDR10, HLG et Dolby Vision font également partie de la liste des fonctionnalités. A cela s'ajoutent des fonctions automatiques pour la mise au point, la correction du trapèze et l'orientation de l'image. Des capteurs détectent la surface de projection et adaptent l'image à la couleur du mur et à la géométrie. Dans la pratique, cela devrait signifier : allumez, placez, l'image est là. Du moins en théorie.

7.1 pour l'extérieur

Mais la véritable folie se trouve dans le son. Au lieu d'un simple haut-parleur, Soundcore intègre un système de son complet 7.1.4 avec prise en charge Dolby Atmos. Pour que cela fonctionne également en déplacement, Soundcore ajoute des haut-parleurs qui adhèrent magnétiquement au projecteur, mais qui peuvent être retirés et placés comme vous le souhaitez. Sans câble - la batterie intégrée doit durer jusqu'à huit heures. La puissance de sortie maximale est, selon le fabricant, de 400 watts

Un calibrage automatique du son adapte la lecture à la position des spectateurs. Même en tant que lecteur, le X1 Pro veut faire le moins de drame possible. Une plateforme de télévision intelligente intégrée permet d'afficher des applications de streaming directement sur le projecteur, comme Netflix ou Google TV.

Regarder un film - en pique-niquant dans le jardin

Malgré sa taille, le Nebula X1 Pro reste mobile. Les roulettes et la poignée rétractable font davantage penser à un bagage à main qu'à une technologie de home cinéma classique. Il n'y a cependant pas de batterie, le fonctionnement se fait exclusivement sur une alimentation externe. Mobile signifie donc ici : rouler à l'intérieur de la maison ou dans le jardin, et non pas installer spontanément dans un parc. Au moins, il est protégé contre les projections d'eau par une certification IP43.

Soundcore demande 4999 euros pour le Nebula X1 Pro. Un prix suisse n'est pas encore connu. Dans cette fourchette de prix, vous pouvez normalement obtenir un projecteur, un récepteur AV et un système de haut-parleurs ensemble. C'est précisément là que le concept intervient : tout en un seul appareil, si possible sans stress de configuration. Actuellement, le fabricant offre une réduction de 300 euros et une station d'alimentation portable gratuite (Anker Solix C1000) si vous achetez immédiatement.

