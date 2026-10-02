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Sony apporte l'upscaling par IA à la PS5 standard

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 2/10/2026

Avec la Quick Spectral Super Resolution (QSSR), la PS5 standard bénéficie également d'un upscaling basé sur l'IA. Cette technologie est dérivée du PSSR de la PS5 Pro. Les premiers tests montrent une meilleure qualité d'image, mais le QSSR sollicite davantage le GPU.

«Marvel’s Wolverine» et «Ghost of Yōtei» ouvrent la marche. Sony équipe les deux jeux du QSSR via une mise à jour. Après l'installation, vous pourrez sélectionner cette technologie comme option graphique supplémentaire. D'autres jeux devraient suivre.

Le QSSR reconstruit une image en plus haute résolution

Lors de l'upscaling, la console calcule d'abord le jeu dans une résolution inférieure. Le QSSR reconstruit ensuite une image en plus haute résolution à partir de celle-ci.

Le QSSR utilise pour cela un réseau neuronal. Par rapport aux méthodes d'upscaling traditionnelles, Sony promet surtout plus de détails et une image plus stable. Cela devrait particulièrement profiter aux structures fines qui, lors des mouvements, peuvent sinon scintiller ou perdre visiblement en détails.

Techniquement, le QSSR est basé sur la Playstation Spectral Super Resolution, ou PSSR. Sony a introduit cet upscaling par IA en 2024 avec la PS5 Pro. Cependant, la PS5 standard ne possède pas le matériel spécifiquement conçu pour l'apprentissage automatique.

Sony a donc adapté le QSSR au GPU existant. Pour ce faire, l'entreprise utilise un réseau neuronal plus léger et une implémentation optimisée. Le QSSR fonctionne principalement avec des calculs FP16, tandis que le PSSR sur PS5 Pro peut également utiliser des calculs INT8 plus efficaces.

Les premiers tests montrent des avantages et des limites

L'efficacité de cette technologie a déjà été examinée par Digital Foundry sur «Marvel’s Wolverine». En mode performance, le jeu effectue un rendu interne partiel en 864p. Le QSSR reconstruit à partir de là une image en 1440p.

Selon l'analyse, par rapport à l'upscaler précédent d'Insomniac, le QSSR nécessite environ 1,5 à 1,8 milliseconde de temps de calcul supplémentaire par image. Avec un taux de rafraîchissement libre, cela coûte environ huit à dix FPS. En mode 60 FPS régulier, «Marvel’s Wolverine» maintient en revanche le taux d'images par seconde largement stable. Pour cela, le jeu réduit la résolution interne si nécessaire. Selon Digital Foundry, le QSSR offre tout de même plus de détails fins et une image plus fluide.

La charge de calcul est nettement plus élevée pour une sortie en 4K. Digital Foundry mesure ici environ 4,4 millisecondes de temps de calcul supplémentaire par image. Le QSSR devrait donc être principalement adapté aux résolutions de sortie autour de 1440p sur la PS5 standard.

Pour «Ghost of Yōtei», la différence est moindre. Le jeu utilise déjà le FSR 3 d'AMD et dispose donc d'un upscaling relativement bon. Selon Digital Foundry, le QSSR atteint des performances similaires dans le mode performance testé, mais affiche les détails fins de manière plus stable.

Les développeurs citent des exemples concrets. Insomniac Games mentionne les rues animées de Madripoor et les ruelles étroites de Shinjuku. Sucker Punch met surtout en avant les personnages et les environnements dans «Ghost of Yōtei».

Développement en collaboration avec AMD

Le QSSR a été créé dans le cadre du «Project Amethyst», une collaboration entre Sony et AMD. Les deux entreprises souhaitent utiliser davantage l'apprentissage automatique pour le calcul graphique dans les jeux.

Sony mettra la bibliothèque QSSR à la disposition de tous les développeurs Playstation à l'avenir. Pour les jeux prenant déjà en charge le PSSR sur PS5 Pro, le passage devrait être relativement simple. L'ingénieur de Sony, Daniel Craig, parle de quelques jours de réglages.

Cependant, les jeux PS5 existants n'en bénéficient pas automatiquement. Les développeurs doivent intégrer le QSSR eux-mêmes. Sony n'a pas encore annoncé quels titres suivront «Marvel’s Wolverine» et «Ghost of Yōtei».

Photo d’en-tête : Miguel Lagoa / Shutterstock

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