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Sonos revient sur une modification controversée de son application

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 16/7/2026

Sonos revient sur l'un des changements les plus controversés apportés à sa nouvelle application. La navigation par onglets fait son retour, mais dans un premier temps uniquement sur demande.

Environ deux ans après le redémarrage raté de son application, Sonos tire de nouveaux enseignements de cette débâcle. Grâce à une nouvelle mise à jour, vous retrouvez une navigation familière, vous pouvez enfin classer vous-même vos enceintes et régler le volume avec plus de précision. Vous pouvez dans un premier temps activer toutes les modifications majeures de manière facultative à l’aide d’un bouton dans les paramètres.

La nouveauté la plus marquante est la barre de navigation fixe située en bas de l’écran. Elle divise l’application en trois sections : «Page d’accueil», «Système» et «Recherche». Sonos remplace ainsi les gestes cachés et les fiches de contenu superposées par une interface que vous connaissez déjà grâce à de nombreuses autres applications pour Android et iOS.

La nouvelle barre de navigation, qui rappelle l’ancienne, vous mène directement à la page d’accueil, à l’aperçu du système et à la recherche.

Source : Sonos

La page d’accueil «» vous permet d’accéder à vos contenus et à vos services musicaux. La rubrique « Système » «» vous permet de gérer vos enceintes, vos pièces et la lecture en cours. La fonction de recherche retrouve également une place attitrée dans la barre de navigation.

Sonos avait supprimé la navigation par onglets lors du redémarrage de son application en mai 2024. L’entreprise avait alors misé sur un écran d’accueil central et divers gestes de balayage. La nouvelle interface était censée simplifier le contrôle de la musique, mais elle a entraîné des détours supplémentaires pour de nombreux utilisateurs.

Sonos vous laisse le choix pour l’instant

La navigation remaniée n’apparaît pas automatiquement. Après la mise à jour, vous trouverez dans les paramètres l’option «Activer la navigation améliorée». Cela vous permet d’activer la nouvelle interface et, pour l’instant, de revenir à l’affichage précédent si vous le souhaitez.

Vous devez d’abord activer vous-même la nouvelle navigation dans les paramètres.

Source : Sonos

Sonos adopte ainsi une approche plus prudente que lors du relancement de l’application il y a deux ans. L’entreprise souhaite recueillir des retours d’expérience et continuer à adapter la navigation avant qu’elle ne devienne la norme. Auparavant, Sonos avait déjà testé ces modifications auprès des participants à son programme bêta.

Il est enfin possible de trier les enceintes

L’aperçu du système offre également davantage de liberté. À l’avenir, vous pourrez organiser vous-même vos enceintes et vos pièces. Les appareils fréquemment utilisés peuvent être placés en haut, au lieu de devoir respecter l’ordre prédéfini par Sonos.

Cela devrait notamment rendre les systèmes de grande envergure plus clairs. Si vous disposez de plusieurs enceintes dans différentes pièces, vous pourrez par exemple classer le salon, la cuisine ou votre bureau en fonction de leur importance dans votre quotidien.

Sonos remanie également le contrôle du volume. Sous iOS, un nouveau curseur dynamique apparaît, qui s’agrandit lors de son utilisation. De plus, vous pouvez modifier le volume par paliers à l’aide des boutons « + » et « - ». La version Android devrait également bénéficier de cette interface ultérieurement.

À cela s’ajoutent quelques ajustements mineurs. Sonos remanie l’affichage de la lecture en cours, ajoute de nouveaux affichages pour l’iPad et simplifie certaines opérations. Vous pouvez par exemple supprimer des éléments de vos listes de lecture d’un simple geste de balayage.

Une correction attendue depuis longtemps concernant le redémarrage de l’application

Sonos avait entièrement repensé son application en mai 2024. À son lancement, plusieurs fonctionnalités de la version précédente faisaient toutefois défaut. Il s’agissait notamment de la minuterie de mise en veille, de certaines parties de la gestion des files d’attente et des fonctionnalités liées aux bibliothèques musicales locales. Parallèlement, les utilisateurs ont signalé des problèmes de connexion, des enceintes qui disparaissaient et un système de commande peu fiable.

Nouveautés + tendances La mise à jour de l'application de Sonos irrite - et doit être complétée Lorenz Keller 154 140

Le fabricant a ajouté de nombreuses fonctionnalités par la suite, mais n’a pas réussi à se soustraire aux critiques. Ces problèmes ont retardé le lancement de nouveaux produits, entraîné des coûts supplémentaires et pesé sur les résultats financiers. En janvier 2025, le PDG Patrick Spence a dû quitter ses fonctions. Peu après, le directeur produit, Maxime Bouvat-Merlin, a lui aussi quitté l’entreprise.

Nouveautés + tendances Sonos : changement de direction après la débâcle des applications Kim Muntinga 408 174

Photo d’en-tête : Maor_Winetrob / Shutterstock

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