Sonos : changement de direction après la débâcle des applications

Sonos a licencié son CEO Patrick Spence et son chef de produit Maxime Bouvat-Merlin. L'entreprise tire ainsi les conséquences de la débâcle des applications de l'année dernière. Les deux membres du personnel ont été en partie responsables du lancement raté.

Dans le cadre d'une restructuration, le fabricant de haut-parleurs Sonos a licencié à la fois son CEO Patrick Spence et, un peu plus tard, le chef de produit Maxime Bouvat-Merlin. Ces changements de personnel font suite à une mise à jour catastrophique de l'application, publiée en mai 2024 et a donné lieu à des critiques massives de la part des utilisateurs.

Les raisons de la débâcle de l'application

Dès le début, la version révisée de son application par Sonos a été victime de nombreux bugs et de fonctionnalités manquantes. Les utilisateurs ont signalé que des fonctions de base telles que la recherche dans les bibliothèques musicales, la définition de minuteurs de sommeil et même le téléchargement de l'application n'étaient pas possibles. Ces problèmes ont entraîné une perte de confiance considérable chez les clients et ont affecté les ventes de l'entreprise dans les mois qui ont suivi.

Patrick Spence, PDG depuis 2017, a reconnu en octobre 2024 des erreurs dans le lancement de la nouvelle application et a renoncé, avec sept autres cadres, à ses primes. Malgré ces mesures et l'annonce d'un plan d'action global pour remédier aux problèmes, la confiance des clients n'a pas été rétablie.

Maxime Bouvat-Merlin (à gauche) et Patrick Spence (à droite) quittent Sonos.

Source : Sonos

L'action de la société a chuté de plus de 13 pour cent depuis le lancement de la mise à jour de l'application et Sonos a prévu une baisse de son chiffre d'affaires allant jusqu'à 22 pour cent au premier trimestre 2025. Rien qu'au quatrième trimestre de l'année fiscale précédente, Sonos a enregistré une baisse de 16 pour cent de son chiffre d'affaires, selon les données fournies.

L'entreprise a chiffré entre 20 et 30 millions de dollars le coût de la résolution des problèmes liés à l'application.

Licenciement de Patrick Spence et Maxime Bouvat-Merlin

Le 13 janvier 2025, Sonos a annoncé que Patrick Spence quittait son poste de PDG. Il recevra une indemnité de départ de 1,875 million de dollars. Jusqu'en juin 2025, Spence restera conseiller du conseil d'administration de Sonos et recevra 7500 dollars par mois, rapporte Ars Technica, se référant aux documents de la SEC.

A la place, la société a nommé Tom Conrad, un membre du conseil d'administration et ancien PDG de Zero Longevity Science, au poste de directeur général par intérim. Un nouveau PDG devrait être trouvé d'ici février. Un jour plus tard, il a été annoncé que le chef de produit Maxime Bouvat-Merlin quittait également l'entreprise.

Tom Conrad a été nommé directeur général par intérim de Sonos.

Source : Sonos

D'après The Verge, des sources internes indiquent que Bouvat-Merlin a joué un rôle déterminant dans la décision de publier la version défectueuse de l'application à un moment où de nombreux bugs étaient encore présents. Cette décision a été prise pour que l'application soit disponible à temps pour le lancement des premiers écouteurs sans fil de Sonos en juin 2024. La restructuration chaotique et la réponse insuffisante aux plaintes des clients ont encore contribué à la perte de réputation de l'entreprise.