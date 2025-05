Nouveautés + tendances 43 15

Sonos et Ikea mettent fin à leur collaboration

Samuel Buchmann Traduction: traduction automatique 7/5/2025

Les produits communs du magasin de meubles suédois et du fabricant d'enceintes californien vont être arrêtés. Les haut-parleurs Wi-Fi existants continueront toutefois à recevoir des mises à jour.

Ikea arrête «Symfonisk». La ligne de haut-parleurs était une collaboration avec Sonos et comprenait différents meubles avec haut-parleurs Wi-Fi intégrés - comme une étagère murale, un lampadaire ou un tableau. Ils s'intégraient dans l'écosystème Sonos normal et offraient un son relativement bon à un prix modéré (pour Sonos).

Après huit ans, Ikea et Sonos mettent fin à leur collaboration, comme le confirme le fabricant d'enceintes à «The Verge». La ligne Symfonisk a toujours été disponible en exclusivité chez Ikea. Maintenant que les stocks restants ont été écoulés, les produits vont disparaître de l'assortiment du magasin de meubles dans le monde entier. Il n'est pas prévu d'en créer de nouveaux.

En plus des haut-parleurs d'étagère et des images sonores, il y avait aussi deux lampes Symfonisk.

Les deux entreprises restent silencieuses sur les raisons de cette fin. La porte-parole de Sonos, Erin Pategas, écrit simplement : «Au cours des huit dernières années, nous avons eu le plaisir de travailler en étroite collaboration avec Ikea et nous sommes fiers de ce que nous avons accompli.» «Les appareils existants devraient également continuer à être supportés et mis à jour sur» pendant de nombreuses années.

Une période de turbulences pour Sonos

Le fabricant de haut-parleurs de Santa Barbara, en Californie, ne connaît pas de répit depuis un an. En janvier 2025, l'entreprise a licencié à la fois le CEO de l'époque, Patrick Spence, et le chef de produit, Maxime Bouvat-Merlin. Ce changement à la tête de l'entreprise faisait suite à la débâcle autour de la nouvelle.a href="/page/sonos-nouvelle-app-simplifie-ton-contrôle-musical-32833">application Sonos en mai 2024, qui a donné lieu à des critiques massives de la part de la clientèle.

Le nouveau PDG par intérim, Tom Conrad, doit également faire face à des défis. Sonos pourrait être fortement affecté par le projet de droits de douane américains qui devraient entrer en vigueur à partir de juillet. Certes, l'entreprise a déplacé son site de production de produits destinés aux États-Unis de la Chine vers la Malaisie et le Vietnam. Mais les importations en provenance des pays d'Asie du Sud-Est risquent également d'être soumises à des droits de douane de 24 pour cent (Malaisie) et 46 pour cent (Vietnam) - et donc à des hausses de prix aux États-Unis.

Ainsi, la demande de produits Sonos a récemment diminué et le projet de lecteur vidéo en streaming, dont le nom de code est «Pinewood» a été annulé. Fin 2024, la société a annoncé une baisse de son chiffre d'affaires de près de 10 pour cent par rapport à l'année précédente. Le cours de l'action a presque diminué de moitié depuis la débâcle de l'application, passant de 17 à 9 dollars. À son apogée, début 2021, il était à plus de 43 dollars. Sonos publiera ses résultats du premier trimestre 2025 ce soir.

