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Solarbank 4 Pro : plus de puissance, plus de capacité et Home Assistant

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique Jan Johannsen Photos: 13/5/2026

5000 watts entrants, 5000 wattheures stockés et 3300 watts sortants combinés : Anker Solix améliore les performances de son accumulateur de batterie avec la Solarbank 4 Pro, qui peut désormais être intégrée à l'assistant domestique.

Avec ses nouvelles caractéristiques de puissance, il est possible de connecter jusqu'à douze modules solaires aux quatre trackers MPP de la Solarbank 4 Pro. Avec jusqu'à cinq batteries d'extension modulaires, la capacité totale possible du stockage par batterie passe à 30 kilowattheures (kWh).

5000 watts au lieu de 3600 et 5000 wattheures au lieu de 2680

Comparée à la Solarbank 3 Pro d'il y a un an, la nouvelle Solarbank 4 Pro s'améliore considérablement. La puissance d'entrée solaire passe de 3600 à 5000 watts. Avec le même nombre de trackers MPP, il est possible de connecter douze panneaux solaires et non plus seulement huit. La capacité de stockage passe de 2680 à 5000 wattheures (Wh) et l'onduleur bidirectionnel traite 2500 watts au lieu de 1200.

Les connecteurs pour les modules solaires.

La Solarbank 4 Pro envoie 800 watts dans le circuit électrique de la maison via une fiche à contact de protection. Elle peut fournir 2500 watts supplémentaires via PluginPower 2.0. Pour cela, une prise Wieland installée par un électricien est nécessaire. Pour une exploitation optimale de la puissance solaire, il est en outre nécessaire d'enregistrer l'installation. Pour une protection de charge supplémentaire, Anker Solix recommande son propre compteur intelligent Gen 2.

Une prise Wieland ne peut pas être retirée facilement, elle est sécurisée en plus.

Avec sa connexion hors réseau, la Solarbank 4 Pro peut fournir jusqu'à 2500 watts directement aux appareils en fonctionnement hors réseau. En cas de coupure de courant, la batterie de stockage se met en marche en dix millisecondes et prend le relais pour alimenter les appareils importants de la maison.

L'écran de la Solarbank 4 Pro affiche plus d'informations que son prédécesseur.

Avec jusqu'à cinq batteries d'extension, la Solarbank 4 Pro augmente sa capacité de stockage totale jusqu'à 30 kWh. Sur le modèle précédent, le maximum était de 16 kWh. La conception modulaire est compatible avec les générations précédentes. Par exemple, la Solarbank 4 Pro peut être étendue avec les batteries d'extension du BP2700 et du BP1600. La batterie d'extension de la Solarbank 4 Pro s'adapte pour cela sous les Solarbank 3 Pro, 2 Plus, 2 AC et 2 Pro. Avec le «Power Dock», il est possible d'utiliser jusqu'à Solarbank 4 Pro comme unité de stockage avec une capacité totale de 120 kWh, avec une puissance d'entrée de 20 kW et une puissance de sortie de 10 kW.

Power Dock avec la Solarbank 3 Pro (à gauche) et la Solarbank 4 Pro.

Une installation en plein air et un logiciel utile

Les cellules LFP de 314 Ah de la Solarbank 4 Pro sont censées être de qualité automobile et supporter sans problème les pics de charge. Avec 10 000 cycles de charge, Anker Solix se situe bien au-dessus de la norme actuelle du secteur, qui est de 6 000 cycles. Le fabricant offre une garantie de dix ans sur le stockage par batterie et prévoit une durée de vie de 15 ans.

L'application affiche l'ensemble du système de la maison

La certification IP passe à IP66 (le précédent modèle était IP65) et permet d'installer la Solarbank 4 Pro à l'extérieur. Elle est adaptée à des températures extérieures comprises entre -20 et 55 degrés Celsius. Une certification C5 de résistance à la corrosion permet de l'installer à partir de 300 mètres de la côte. Sept couches de protection à l'intérieur doivent offrir la meilleure protection possible contre les courts-circuits et les incendies.

Gain et consommation d'électricité en vue.

Avec Anker PowerOS, le fabricant dote le stockage sur batterie d'un nouveau système d'exploitation. Celui-ci permet, via l'application correspondante, un contrôle simple - également via l'assistant vocal IA Anka - et une planification énergétique intelligente. Le logiciel tient compte de facteurs tels que l'installation photovoltaïque existante, la météo, la situation géographique, la consommation prévue ou le prix de l'électricité. Grâce à une bourse des prix de l'électricité, 870 fournisseurs sont synchronisés et permettent de bénéficier de tarifs dynamiques et de stocker l'électricité du réseau lorsque le prix est avantageux. Pour la première fois, il est également possible d'intégrer la banque solaire dans l'assistant domestique.

Tous les appareils en vue.

Prix et disponibilité

Anker Solix accepte déjà les précommandes pour la Solarbank 4 Pro. Nous ne savons pas encore quand elle sera disponible chez nous. Le prix de vente conseillé de la batterie de stockage est de 1999 euros dans l'UE - le fabricant n'en indique pas pour la Suisse. Une batterie d'extension coûte 1399 euros.

Photo d’en-tête : Jan Johannsen

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